Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет

Перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлияло на качество образования, о чем свидетельствуют результаты контрольных оценок.

Это признал в эксклюзивном интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию в вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы", - сказал министр.

Напомним, с марта 2020 года в связи со связанными с пандемией COVID-19 карантинными ограничениями значительную часть учебного процесса в украинских школах перевели в режим онлайн.

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