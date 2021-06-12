Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет
Перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлияло на качество образования, о чем свидетельствуют результаты контрольных оценок.
Это признал в эксклюзивном интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
"Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию в вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы", - сказал министр.
Напомним, с марта 2020 года в связи со связанными с пандемией COVID-19 карантинными ограничениями значительную часть учебного процесса в украинских школах перевели в режим онлайн.
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вся українська народна освіта
М. Сом
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Моїх дітей русифікують і я не можу з цим щось зробити.
Ще рік тому син міг відповісти на питання, "почему ти гаваріш па украінскі" так, щоб його більше про це не питали. Але зараз він просто переходить на російську.
Серед дорослих і близьких в оточенні дітей відсутні люди, які розмовляють з ними російською. Велику роль в русифікації моїх малих відіграють їхні однолітки і толерування руской рєчі вихователями, тренерами, вчителями.
Син досить швидко адаптувався: я бачив, як ці зміни відбувалися, - за останні пів року вже розмовляє російською на рівні тих дітей що розмовляють нею з народження. В доньки теж постійно з'являються якісь російські вирази.
Намагався на цю тему говорити, пояснювати, але це не дає результатів: вони можуть ще розмовляти українською зі своїми однолітками після такої розмови, або коли я десь поряд - і все, а потім все одно переходять на російську у грі.
Мені здавалося, я зробив максимум зі своєї сторони, щоб цього уникнути, але виявилося - замало. Купа прочитаних книжок, постійний підбір ********, класних, фільмів, мультфільмів в якісному українському перекладі, музика.
Я, зі своєї сторони перестав толерувати російськомовним і переходити на рєчь ще до того, як старший почав розмовляти, для мене табу в присутності дітей таке зробити.
Останній місяць це все дуже грузить. Те все, що зараз відбувається з моїми малими, було і зі мною. Тільки мені на цей момент було 16, а не 6 і 3.
Я не знаю що з цим роби, насилу стримуюсь, щоб не хапати чужих дітей за пительки та на кричати на них: «Говори українською»! Мені болить і я ще більше ненавиджу русню.
Запомните, молодые люди, а также их родители, благодаря кому ваше образование - зря потраченные годы. Да-да, и еще, конечно, тем, кто ставил в соответствующую графу бюллетеня галку.
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2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
В голландии значит упало на 50% а у нас на 8%?
Во лохи голландцы!)