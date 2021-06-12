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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет

Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет

Перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлияло на качество образования, о чем свидетельствуют результаты контрольных оценок.

Это признал в эксклюзивном интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию в вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы", - сказал министр.

Напомним, с марта 2020 года в связи со связанными с пандемией COVID-19 карантинными ограничениями значительную часть учебного процесса в украинских школах перевели в режим онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялась презентация документального фильма об украинском образовании "2045: Новая национальная идея": "Куда движется система образования и что с ней будет через 10-15 лет"

Автор: 

карантин (16729) образование (2264) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+10
...в двомовній могилі навічно зарита
вся українська народна освіта

М. Сом

Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2967
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12.06.2021 22:32
+7
Бельгия - раша 2 :0
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12.06.2021 22:42
+6
Бельгія
2
2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
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12.06.2021 22:41
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...в двомовній могилі навічно зарита
вся українська народна освіта

М. Сом

Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2967
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12.06.2021 22:32 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!!)))
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12.06.2021 22:38 Ответить
https://twitter.com/MVichikov

https://twitter.com/MVichikov ФОП 20% @MVichikov

https://twitter.com/MVichikov https://twitter.com/MVichikov



Моїх дітей русифікують і я не можу з цим щось зробити.
Ще рік тому син міг відповісти на питання, "почему ти гаваріш па украінскі" так, щоб його більше про це не питали. Але зараз він просто переходить на російську.

Серед дорослих і близьких в оточенні дітей відсутні люди, які розмовляють з ними російською. Велику роль в русифікації моїх малих відіграють їхні однолітки і толерування руской рєчі вихователями, тренерами, вчителями.

Син досить швидко адаптувався: я бачив, як ці зміни відбувалися, - за останні пів року вже розмовляє російською на рівні тих дітей що розмовляють нею з народження. В доньки теж постійно з'являються якісь російські вирази.

Намагався на цю тему говорити, пояснювати, але це не дає результатів: вони можуть ще розмовляти українською зі своїми однолітками після такої розмови, або коли я десь поряд - і все, а потім все одно переходять на російську у грі.

Мені здавалося, я зробив максимум зі своєї сторони, щоб цього уникнути, але виявилося - замало. Купа прочитаних книжок, постійний підбір ********, класних, фільмів, мультфільмів в якісному українському перекладі, музика.

Я, зі своєї сторони перестав толерувати російськомовним і переходити на рєчь ще до того, як старший почав розмовляти, для мене табу в присутності дітей таке зробити.

Останній місяць це все дуже грузить. Те все, що зараз відбувається з моїми малими, було і зі мною. Тільки мені на цей момент було 16, а не 6 і 3.

Я не знаю що з цим роби, насилу стримуюсь, щоб не хапати чужих дітей за пительки та на кричати на них: «Говори українською»! Мені болить і я ще більше ненавиджу русню.
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12.06.2021 23:49 Ответить
розкажи, базікало, про методику, за якою виміряли оті 8%
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12.06.2021 22:34 Ответить
Якось так
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12.06.2021 22:38 Ответить
Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4412
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12.06.2021 22:39 Ответить
Лялькі напхані тирсою ,неспроможні на самостійне мислення чи діяльність !!!))
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12.06.2021 22:39 Ответить
Только из-за того, что песик ермака\козыря зюзя протащил этого рыга шкарлета в минобразования, дипломы\аттестаты\ученые степени украинских учзаведений за рубежом вызывают смех.
Запомните, молодые люди, а также их родители, благодаря кому ваше образование - зря потраченные годы. Да-да, и еще, конечно, тем, кто ставил в соответствующую графу бюллетеня галку.
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12.06.2021 22:35 Ответить
Бельгія
2
2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
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12.06.2021 22:41 Ответить
Роіся впєрдє!
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12.06.2021 22:42 Ответить
Еге ж, саме там, глибоко.
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12.06.2021 22:58 Ответить
Бельгия - раша 2 :0
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12.06.2021 22:42 Ответить
Шо ты гонишь!? Не 8 % а 9.5%!
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12.06.2021 22:49 Ответить
Та ні ,лише 7,5% !!!)))
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12.06.2021 22:51 Ответить
Розраховано по інноваційній методиці "пальцем в небо і аби щось ляпнуть"))))
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12.06.2021 22:55 Ответить
Усреднять статистику по всем школам страны - это примерно как измерять среднюю температуру по больнице.
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12.06.2021 22:54 Ответить
Плагіатор Шкарлет щось базікає про якісну освіту.
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12.06.2021 22:57 Ответить
Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 749
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12.06.2021 22:58 Ответить
Цей міністр живе в паралельній реальності. Якісь химерні відсотки (новопечерська школа, можливо, посіла на 8%).. Проведи масове опитування батьків учнів і зрозумієш, чи задоволені вони вашими освітніми послугами. Як не соромно так байдуже ставитись до майбутнього наших дітей. Тільки на бумазі все добре. Гидко
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12.06.2021 23:02 Ответить
то ви, суки, дайте ще киві звання проФФесора, тоді і получите всі -25%!
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12.06.2021 23:36 Ответить
Шкарлет, ******* плагіатор! Звільни посаду міністра освіти!
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13.06.2021 00:10 Ответить
як можна якість оцінити в %? висока якість навчання або є, або її немає...
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13.06.2021 06:08 Ответить
8% - это точная,научная цифра. Проверяется,сколько букв из алфавита узнаЮт учащиеся.Если все,то качество 100%. Можно также(в выпускных классах) использовать цифры.
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13.06.2021 08:46 Ответить
И каким "инструментом" измерили это якобы "качество"!? Качество проверяется на практике, а что касается украинского "образования" - это категория эфимерная, можно даже написать, что мифическая /как сказки о феяих и драконах/!
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13.06.2021 09:50 Ответить
Ага!
В голландии значит упало на 50% а у нас на 8%?
Во лохи голландцы!)
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13.06.2021 11:03 Ответить
 
 