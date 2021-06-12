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Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль

Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль

Если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - отметила советник министра.

По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

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"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Автор: 

Газ (10223) Зеркаль (292) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+20
БЕЛЬГИЯ - раша 3: 0
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12.06.2021 23:51
+17
0:3
Опять негр из НАТО
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12.06.2021 23:50
+16
Краса просто. Слава Україні!

Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9091
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12.06.2021 23:57
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0:3
Опять негр из НАТО
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12.06.2021 23:50 Ответить
Краса просто. Слава Україні!

Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9091
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12.06.2021 23:57 Ответить
Бельгія - Окупанти 3 - 0
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5663
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13.06.2021 00:01 Ответить
Незважаючи що газпром закинув бабла уєфа (50 млн по еофіціальним даними) їх репортажі заважають кацапскіну команду з лайном.

А Бельгійські фани не задоволені своєї команди і переживають якою буде її гра зі справжніми суперниками
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13.06.2021 01:41 Ответить
Переводчик ни к чёрту!
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13.06.2021 07:27 Ответить
Герої не вмирають !
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13.06.2021 01:53 Ответить
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5191
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13.06.2021 10:29 Ответить
Об этом будем думать позже. Пока что рогатые летят 3-0. Такая сборная Раши мне нравится. Пусть продолжают в том-же духе.
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12.06.2021 23:50 Ответить
БЕЛЬГИЯ - раша 3: 0
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12.06.2021 23:51 Ответить
Ну ти й швидкий - матч тільки закінчився
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12.06.2021 23:55 Ответить
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 259
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13.06.2021 09:58 Ответить
З дитинства вболівав за Бельгію...
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12.06.2021 23:57 Ответить
мы еще не видели Германию - ставлю на нее.
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13.06.2021 00:05 Ответить
3 : 0 це подарунок ***** в "день засраші"
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13.06.2021 00:04 Ответить
та ще й у Пітері ))))))
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13.06.2021 00:05 Ответить
Щас Дзюба прийдет домой и в прямой трансляции четире заколотит. Вопррс сколько простих русских баб получат в морду от супругов?
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13.06.2021 00:11 Ответить
вопрос - вой со стадиона далеко был слышен?? )))
и успеют ли лавочники и тошниловки закрыть роллетами витрины от диких орд разъяренных поражением
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13.06.2021 00:15 Ответить
Шутки шутками а 2002 когда россия проиграла Япинии на крвсной площади била веселая тусня. ЗА питер реально тревожно.
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13.06.2021 00:25 Ответить
Львів дуже-дуже радіє з 3-0
https://www.youtube.com/watch?v=EDZvnXUsTTE 100 келихів пива за кожен гол
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12.06.2021 23:52 Ответить
ЗЕчмо нічого не робило щоб зупинити побудову ПП-2, ось тепер і маємо що маємо.
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12.06.2021 23:54 Ответить
Угомонись ущербное ! Большую часть построили при твоём « гетьмане» ! Посмотри по карте где был этот поток на середину 2019 года , возле Дании ! И что сделало твоё шоколадное чмо , что бы не допустить начала строительства ?
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13.06.2021 01:18 Ответить
Кацапские свинозвери 2 раза отсосали потный черно-бордовый хер Лукаку
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12.06.2021 23:55 Ответить
какая боль...какая боль.... БЕЛЬГИЯ - раша 3 : 0 ))))))))))))))))
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12.06.2021 23:55 Ответить
"газпук" перестане фінансувати УЄФу
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13.06.2021 00:08 Ответить
а ті...а ті (меркантильні і аполітичні)))) тоді знову повернуть українську форму як і було ...і навіть на комірцяк узгодять ПТН ПНХ мілким шрифтом ))))
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13.06.2021 00:12 Ответить
Сборная Мордора выиграла у Бельгии с отрицательным результатом в три гола.
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12.06.2021 23:55 Ответить
Мелко пакостить они умеют. Но деньги газпрома не способны купить новые ноги лузерам рассии. 0:3 в день рассии в питере. Получите кацапня
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12.06.2021 23:57 Ответить
червоні дияволи козломорду нечість підсмажили))
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12.06.2021 23:57 Ответить
Тыц😂🌷×××
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13.06.2021 00:04 Ответить
Купили себе игру в день рассии, думали поможет )))
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12.06.2021 23:58 Ответить
Взуть козлорылых за их же деньги - это какая-то циничная бандеровщина
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13.06.2021 00:05 Ответить
O!
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13.06.2021 01:53 Ответить
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6218
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13.06.2021 00:04 Ответить
Это типа - не везёт в футболе, повезёт в гробу...
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13.06.2021 00:06 Ответить
Майже 30 коментів і всі в тему,тобто про газ !!!)))
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13.06.2021 00:16 Ответить
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13.06.2021 00:26 Ответить


Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8746
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13.06.2021 00:25 Ответить
Эрдоган ежегодно платил РАБссии за газ 50 ярдов долларов...,сегодня с вводом Турецкого потока Эрдоган платит 4 ярда...Путлер одержал паБЕДУ....точно так будет и Северным дерьмом...
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13.06.2021 00:31 Ответить
какие 50 лярдов? столько даже германия не платила никогда
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13.06.2021 01:50 Ответить
Незрозуміло. А де ж американці зі своїм зрідженим? Чому не покривають той дефіцит?
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13.06.2021 04:26 Ответить
Зеркаль підняла надважливе питання, а місцева бидлота глузує з к@цапів, які програли валонам.
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13.06.2021 07:23 Ответить
Цей сайт давно перетворився на смітник типу порохоботських пабліків на Фейсбуці.
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13.06.2021 07:24 Ответить
Хмара,о чем ты ?Зеркаль,как и все до нее снова врет,как сивая кобыла...Опять в наших тарифах виноваты кацапы?А где наш украинский газ?Где недра,которые принадлежат народу?Всем молчать,а то пуйло нападет.Спасибо Бельгии,а то бы напхать бы этой Хмаре говна по самые не могу...
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13.06.2021 07:39 Ответить
Подібні до тебе можуть лише відсмоктати.
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13.06.2021 07:44 Ответить
Зеркаль одна з небагатьох порядних особистостей в Україні.
З хера газ з Полтавської області має йти різним невдахам, а не промисловості? На ринку має бути рівнозважена ціна на газ , а не той дебільний соціалізм, що робила бабця юля .
Так в усіх нормальних країнах. У сша ніхто не продає свій газ дешевше за закордонний.
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13.06.2021 07:50 Ответить
Зря ти пишеш цю фігню. Лана Зеркаль одна з самих кваліфікованих і притомних фахівців в енергетичній сфері.
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13.06.2021 09:16 Ответить
Эта «важная тема» попадёт в какие угодно карманы, кроме наших с вами. Поэтому на моё мнение бельгийский отсосиновик для москалей тема более интересная и реальная…
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13.06.2021 11:28 Ответить
3:0
І нічого вони не вміють: ні пиво робити, ні в космос літати, ні в футбол грати.

Як шлунок - що не кинь, на виході лайно!
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13.06.2021 07:32 Ответить
 
 