Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль
Если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.
Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - отметила советник министра.
По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.
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Опять негр из НАТО
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З хера газ з Полтавської області має йти різним невдахам, а не промисловості? На ринку має бути рівнозважена ціна на газ , а не той дебільний соціалізм, що робила бабця юля .
Так в усіх нормальних країнах. У сша ніхто не продає свій газ дешевше за закордонний.
І нічого вони не вміють: ні пиво робити, ні в космос літати, ні в футбол грати.
Як шлунок - що не кинь, на виході лайно!