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Лидеры G7 одобрили план действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния

Лидеры G7 одобрили план действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния

Лидеры стран "Группы семи", которые проводят саммит в британском Корнуолле, заявили об одобрении плана действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния.

Эта поддержка будет направлена ​​прежде всего на строительство объектов инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Аналогичным образом в странах Африки и Азии действует Китай, на конкуренцию с которым направлены планы "Группы семи".

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает план, который должен стать более эффективным, чем китайская программа.

В заявлении участников саммита говорится, что они предложат "сотрудничество, основанное на принципах прозрачности и партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина занимает важное место в повестке стран G7, - фон дер Ляйен

Детали плана финансирования инфраструктурных проектов остаются неопределенными. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что "Группа семи" еще не достигла уровня, с которого можно было бы начинать финансирование такой инициативы.

Автор: 

G7 (833) помощь (7754)


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Топ комментарии
+6
Рашка відсосала в Бельгії ! А "Цензор"-спить! Де гарна новина ?
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13.06.2021 00:11
+5
Єтот счет Бельгия-РАБссия 3:0 я на цензоре указал еще вчера...
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13.06.2021 00:09
+4
В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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13.06.2021 00:07
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Україна понад УСЕ,ТОМОС-НАТО а вже потім ЄС Мавзолейное бідло,фас
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13.06.2021 00:03 Ответить
В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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13.06.2021 00:07 Ответить
Бельгия даже и на 40 процентов не играла. У кацапов просто убогая команда
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13.06.2021 00:08 Ответить
ааа.. это не про нас... судя по зарплатам чиновников, депутан, судей-прокуроров...да и просто слуг наридных... по их автопарку личному, маеткам, недвижимости за кордоном и счетах в офшорах и налу под матрасами... это не про нас точно!
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13.06.2021 00:09 Ответить
Єтот счет Бельгия-РАБссия 3:0 я на цензоре указал еще вчера...
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13.06.2021 00:09 Ответить
Рашка відсосала в Бельгії ! А "Цензор"-спить! Де гарна новина ?
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13.06.2021 00:11 Ответить
Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту - Цензор.НЕТ 2888 есть пуктлер,есть РАБссия,нет Хмыря нет и РАБссии...спикер ДурьДумы,вячеслав володин.2015 год.
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13.06.2021 00:26 Ответить
саммит ни о чем,меркельша уже видит себя в совете директоров гаспрома.
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13.06.2021 00:30 Ответить
Эта поддержка будет направлена ​​прежде всего на строительство объектов инфраструктуры. Аналогичным образом в странах Африки и Азии действует Китай, на конкуренцию с которым направлены планы "Группы семи".
Правильно, надо подымать уровень африканцев Центральной Африки, и азиатов, особенно с Ближнего Востока. А ещё лучше перевезти их к себе, чтобы китайцы их не охмуряли. ))
Да и электорат для дем.партий уже практически готовый.
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13.06.2021 00:54 Ответить
ютубе - орест лютый "тато я твий син" ссылка не вставляется - шукайте уже сами....
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13.06.2021 01:05 Ответить
До 2019-го я особо не задумывался почему одни страны живут бедно, а другие - хорошо. Но после крайних през выборов в Украине все понял: нищие страны остаются нищими не потому что им не помогают богатые страны, а потому что подавляющее колличество населения нищих стран хочет халявы. Нищее население не видит взаимосвязи между много работать/правильно голосовать - хорошо жить. Вот поэтому, вся эта помощь - псу под хвост. пока население не поймет, что блага в их стране не падают с неба, а зарабатываются, до тех пор нищета будет оставаться союзником стран-нищесбродов.
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13.06.2021 06:58 Ответить
Лучшая поддержка таких государств, конфискация наворованного их чиновниками и передача в бюджет этих государств.
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13.06.2021 07:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cdJDOiLc_pc
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13.06.2021 08:23 Ответить
Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту - Цензор.НЕТ 9694.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:56 Ответить
 
 