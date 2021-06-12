Лидеры G7 одобрили план действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния
Лидеры стран "Группы семи", которые проводят саммит в британском Корнуолле, заявили об одобрении плана действий для поддержки государств с низким или средним уровнем благосостояния.
Эта поддержка будет направлена прежде всего на строительство объектов инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Аналогичным образом в странах Африки и Азии действует Китай, на конкуренцию с которым направлены планы "Группы семи".
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает план, который должен стать более эффективным, чем китайская программа.
В заявлении участников саммита говорится, что они предложат "сотрудничество, основанное на принципах прозрачности и партнерства".
Детали плана финансирования инфраструктурных проектов остаются неопределенными. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что "Группа семи" еще не достигла уровня, с которого можно было бы начинать финансирование такой инициативы.
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Правильно, надо подымать уровень африканцев Центральной Африки, и азиатов, особенно с Ближнего Востока. А ещё лучше перевезти их к себе, чтобы китайцы их не охмуряли. ))
Да и электорат для дем.партий уже практически готовый.