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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба

Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вести прямых переговоров с ОРДЛО ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, состоится ли встреча лидеров двух стран, если Путин предложит Зеленскому встретиться перед этим с представителями ОРДЛО, министр ответил: "Во-первых, президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых "Л/ДНР". Их место определено - только в ТКГ в статусе приглашенных лиц. Во-вторых, сейчас место встречи не обсуждается. Есть определенные контакты, попытки согласовать повестку дня встречи, но до географии еще не дошли".

Кулеба отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина будет чрезвычайно сложно.

"Но если мы увидим, что мы на этой встрече действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны в Украине, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной

Издание отмечает, что ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль может выдвинуть Владимиру Зеленскому условие - ради встречи с Владимиром Путиным провести переговоры с ОРДЛО.

Автор: 

Зеленский (20202) переговоры (4911) путин (31201) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Чудовий результат матчу!
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 😀👍🏼👍🏼👍🏼
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13.06.2021 01:01
+8
оглянись назад міністре - побачиш слід просраного міжнародного престижу України твоїми паханами
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13.06.2021 01:12
+6
мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась"Источник: https://censor.net/ru/n3271062
И воду в Крым тоже не "пожалеем"?
Все чаще мучаюсь вопросом : в какой стране... НЕТ !!! для какой страны они здесь живут?!!!
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13.06.2021 01:08
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Чудовий результат матчу!
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 😀👍🏼👍🏼👍🏼
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13.06.2021 01:01 Ответить
мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась"Источник: https://censor.net/ru/n3271062
И воду в Крым тоже не "пожалеем"?
Все чаще мучаюсь вопросом : в какой стране... НЕТ !!! для какой страны они здесь живут?!!!
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13.06.2021 01:08 Ответить
Для Израиля.
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13.06.2021 07:25 Ответить
Як будь яка нація, серед євреїв, звісно є і сміття. Але тищенкі, зе, єрмаки, та решта покидьків з'явились на банковій завдяки 73 дупоголовим українцям? Навіть зараз є 30% істот, що хочуть обрати зелайно
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13.06.2021 13:00 Ответить
Кульбаба розпису ься за Зєлєнского. Запитання:Чому це не скаже сам Зєлєнскій? Не в собі? В нірвпні? Звідки Кульбаба знає те, щ думає Зєлєнскій? Єрмак сказав?
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13.06.2021 01:10 Ответить
Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7726
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13.06.2021 01:23 Ответить
Тавк вот ты какой,избиратель найвелычнишого !!!
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13.06.2021 07:35 Ответить
зеленське нічого не думає, неспроможній!
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13.06.2021 13:01 Ответить
Кулебяка розхрабрылася
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13.06.2021 01:10 Ответить
оглянись назад міністре - побачиш слід просраного міжнародного престижу України твоїми паханами
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13.06.2021 01:12 Ответить
щоб у цій ситуаціїї зберегти обличча профі дипломата треба вчасно було піти з цієї ЗЕнемаєслів
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13.06.2021 01:14 Ответить
Вот блин удивительно! Их для этого во власть и задвинули, ваще-то.
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13.06.2021 01:15 Ответить
але ж ЗЕ гівно відпливе а кулеба типу дипломат що робитиме?
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13.06.2021 01:21 Ответить
Они одноразовые.
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13.06.2021 01:22 Ответить
За последние 7 лет весь дип.корпус страны προςραλи.
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13.06.2021 07:27 Ответить
Все эти убогие, работающие на говнокомандующего, бубочку оманского, получили ЗЕленую метку, от которой они уже не отмоются никогда.
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13.06.2021 07:40 Ответить
Во власть этих зебанутых выдвинуло стадо тупых дебилов, которым бубочка обещал конец
Конец эпохи своей бедности. А этил лошарам, которые его выбрали, бубочка разрешает подержаться за тот самый конец. ЗЕленый.
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13.06.2021 07:38 Ответить
Ошибаешься. Во власть этих зэбанутых выдвинул достаточно узкий круг не глупых и довольно богатых людей. А стадо тупых дебилов использовали, как это обычно и бывает со стадом тупых дебилов. Такая же история, с той же целью, по той же технологии и теми же людьми была реализована в США в виде Трампа. Вторая твоя ошибка в том, что ты думаешь, что потерпевший вiслюк чего-то там решает/разрешает. Это часть того же дебильного стада, но которое используют более персонифицировано и его лучше кормят.
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13.06.2021 10:27 Ответить
Какой умный посоветуег говноралиссимусу высадить 1 000 000 000 деревьев за 3 года? это явный признак шизофрении. А закон об олигархах? Эту кучку ЗЕленых фекалий затаскают по судах и привселюдно поставят раком.
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13.06.2021 10:36 Ответить
Если учесть первоначальный план, по которому зэбилов задвигали во власть, то всё становится логичным. А задвигали их для того, чтоб сломать патриотический дух Украинцев, сеять хаос и, по плану максимум, преподнести Украину х-йлу на блюде, по плану минимум, подготовить почву для триумфа ОПЗЖ. И с тем, и с другим они справляются плохо, но стараются, и это очевидно.
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13.06.2021 10:41 Ответить
а що Зезюлька може сказати ,його пре ,більшого не тре ...)) G-7 в загалі все без України ,кому тре такий як Зе ? навіть у кулуарах,тотальний світовий сором, це ж не Петро ,якого не очікувано прийняли на такій зустрічі у 2014 році, та всіх змусив послухати те шо ніхто не хотів про війну в Україні, а Зелічка рилом занюханим не вийшов, для таких дій ,оце тільки щоб під ...йла підстелитися ...
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13.06.2021 01:21 Ответить
То что у бубочки занюханое рыло ты точно сказал. А как иначе, если он каждое утро нюхает аргентинскую муку. Да и голос у него какой-то петушинный.
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13.06.2021 07:43 Ответить
А тем временем оборонный бюджет НАТО увеличен до 1 триллиона 174 миллиардов 240 миллионов долларов.... пздц...говорите кацапы потянут гонку вооружений ?! не смешите...
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13.06.2021 01:30 Ответить
пойдет, он же в глаз куйлу хочет, любые условия ради пиара...
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13.06.2021 01:31 Ответить
А якщо треба буде воду в Крим?
А якщо мовний закон скасувати?
А якщо відмовитись від НАТО, Євросоюзу?
Наер вова ти сюди заліз???
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13.06.2021 01:46 Ответить
Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2815
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13.06.2021 02:01 Ответить
И этот дрыщ тоже хочет прогнуться перед Куйлом. Главное, пусть прикупит хатынку на кацапии, чтобы было куда бежать.
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13.06.2021 07:45 Ответить
шо поза шо взгляд - вылитый ленин.........
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13.06.2021 08:10 Ответить
пойдет, зря оно пилинг интимной зоны делало...
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13.06.2021 03:50 Ответить
Если ермак распорядится - побежит, не то, что пойдет. Идиоты выбрали пустое место. 5 лет - неоправдано длинный срок.
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13.06.2021 06:07 Ответить
Звичайно, що не піде бо "поведуть" як бичка.
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13.06.2021 07:12 Ответить
Взагалі то кульоба, це - густий куліш.......
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13.06.2021 07:20 Ответить
Каша-размазня
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14.06.2021 00:57 Ответить
Уже и Кулеба понимает, что от Зели можно ожидать всего чего угодно.
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13.06.2021 07:24 Ответить
Не переживайте, на эти переговоры пойдёт Германия, когда будет писать официальное прошение о помиловании Пратосевича в ЛНР!
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13.06.2021 07:51 Ответить
На прямые не пойдет?? А не на прямые?? Все эти соросята у власти конченные дебилы!!!!!!!!!!!
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13.06.2021 07:55 Ответить
Во умище! Прямо в корень смотрите! Еще не забудьте про мировую закулису, массонов и загнивающий запад, будет почти полный набор русского идиотизма.
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13.06.2021 13:11 Ответить
за Крым низззя за дыру нинадо.... и за шож тогда тереть будут ??? шо вован откатит вовику
за капитуляцию ???
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13.06.2021 08:09 Ответить
Минский договор тоже ,своего рода,капитуляция.
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13.06.2021 09:10 Ответить
Та ви шо...Нізя так! Нізя казати в голос, що саме "мінські договорняки" Свиночолого - це визнання Україною клоак Домбаса в їх нинішніх кордонах, що є фактично капітуляція. У Свиночолого виключно потужні перемоги, а котопуляції виключно у Бубочки.
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13.06.2021 09:21 Ответить
Нестор Звиздописец -Тупочолий
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14.06.2021 00:56 Ответить
Украине не нужно ( категорически) ни то ни другое. Те кто "представляют ОРДЛО" наемники оккупантов, а Путин враг, агрессор и оккупант который вообще по сути не признает независимую Украину ( не только по факту ее существования но лишает ее суверенного права самой решать свою судьбу), нарушил межгосударственный большой договор, буцдапештские договоренности, все международные законы и правила. Кроме того он заявлял что Крым уже не обсуждается. Тогда о чем можно говорить. Первым условием переговоров должно быть полное возвращение Украине Крыма и Севастополя без всяких условий, а вторым вопросом возвращение ОРДЛО тоже без всяких условий. Именно в таком порядке. Если этого нет, встреча Зе и Пу не имеет ни какого смысла, ну разве что принуждение к капитуляции. Ябупович тоже что то собирался подписать с ЕС.. но потом его вызвали на " переговоры" в ангар на военно- воздушной базе и сделали предложение от которого он не смог отказаться, как говорят после возвращения его вообще нельзя было узнать... А уж Зелю , Путин съест и не поморщится, или обработает так что тот будет согласен на все..Да бог бы с ним.. Но на кой такой поворот Украине.
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13.06.2021 09:22 Ответить
Я понял,Андерсен это для того,чтобы сказки рассказывать?Правда?Если даже Байден не захотел встречаться с пуйлом в Москве,то Зе обязательно поедет?Мозги есть?Сывочолого нагнули градами и танками,и то встреча была только в Минске под присмотром и Германии и Франции.Сказочник...
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13.06.2021 20:56 Ответить
и на яйца наступил и по грудаку кацапа влепил настоящий красно-черный бандеровец ЛукакуЗеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5829Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2569
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13.06.2021 10:13 Ответить
Кулеба, Не кажи гоп ...
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13.06.2021 19:37 Ответить
 
 