Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вести прямых переговоров с ОРДЛО ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. На вопрос, состоится ли встреча лидеров двух стран, если Путин предложит Зеленскому встретиться перед этим с представителями ОРДЛО, министр ответил: "Во-первых, президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых "Л/ДНР". Их место определено - только в ТКГ в статусе приглашенных лиц. Во-вторых, сейчас место встречи не обсуждается. Есть определенные контакты, попытки согласовать повестку дня встречи, но до географии еще не дошли".

Кулеба отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина будет чрезвычайно сложно.

"Но если мы увидим, что мы на этой встрече действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны в Украине, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул он.

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Издание отмечает, что ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль может выдвинуть Владимиру Зеленскому условие - ради встречи с Владимиром Путиным провести переговоры с ОРДЛО.