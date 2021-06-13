Фильм Васяновича "Атлантида" получил премии "Золотая дзига" в 6 номинациях, лента Ворожбит "Плохие дороги" - в 4

Триумфатором церемонии вручения V Национальной кинопремии "Золотая дзига" стала лента режиссера Валентина Васяновича "Атлантида".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атлантида" собрала 6 статуэток "Золотая дзига": в номинациях "Лучший фильм" (продюсеры Владимир Яценко, Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, режиссер Валентин Васянович), "Лучшая режиссерская работа", имени Ю. Г. Ильенко (Валентин Васянович), "Лучшая операторская работа" (Валентин Васянович), "Лучший монтаж" (Валентин Васянович), "Лучшая работа художника-постановщика" (Владлен Одуденко), "Самые визуальные эффекты "(Алексей Москаленко).

Лента "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит победила в 4 номинациях - "Лучший сценарий" (Наталья Ворожбит), "Лучшая мужская роль" (Юрий Кулинич), "Лучшая мужская роль второго плана" (Игорь Колтовский), "Лучшая женская роль второго плана" (Оксана Воронина).

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"Золотую Дзигу" за лучшую женскую роль получила Марина Кошкина ("Забытые").

Лауреатом награды "Лучший документальный фильм" стала лента "Земля голубая, будто апельсин" (продюсер Анна Капустина, режиссер Ирина Цилык).

Награду в номинации "Лучший игровой сериал" получил фильм "Поймать Кайдаша" (продюсер Людмила Семчук, режиссер Александр Тименко).

Победителем кинопремии в номинации "Лучшая песня" стала "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор_Робот"), музыка - Антон Байбаков, слова - Марыся Никитюк.

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Лучший короткометражный фильм стали: анимационный фильм "История Украины за 5 минут" и игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова) "Бульмастиф".

В номинации "Лучшая музыка" победил Антон Байбаков ("Черкассы").

В номинации "Лучший грим" лауреатом премии стала Мария Петровская ("Бесславные крепостные"), "Лучший дизайн костюмов" - Галина Отенко, Мария Керо ("Толока"), "Лучший звук" - Игорь Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров").

Почетную премию "За вклад в развитие украинского кинематографа" получил режиссер Роман Балаян.

"Золотая Дзига" в номинации "Открытие года" присуждена режиссеру и сценаристке Наталье Ворожбит.

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Награду "Премия зрительских симпатий" получил фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Козацкое" режиссера Миши Кострова.

Как сообщал Укринформ, в этом году Национальная кинопремия "Золотая Дзига" вручалась в 23 номинациях. Лидерами по количеству номинаций были "Плохие дороги" (15), "Атлантида" (11), "Толока" (9). "Земля голубая, будто апельсин" (4), "Черкассы" (4). Впервые вручалась "Золотая Дзига" в номинации "Лучший игровой сериал".

Всего на участие в V Национальной кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.

Заранее были известны победители в номинациях "Премия зрительских симпатий", где наибольшее количество голосов собрал фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Козацкое" режиссера Миши Кострова и "Открытие года", где правление и наблюдательный совет Украинской киноакадемии проголосовали за режиссера Наталью Ворожбит. Также был известен лауреат награды "За вклад в развитие украинского кинематографа" - один из самых выдающихся украинских режиссеров Роман Балаян.

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