Меркель о "Северном потоке-2": Германия и США найдут хороший путь, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2".
Об этом Меркель рассказала на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы коротко обсудили тему "Северного потока-2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа", - заявила канцлер.
По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.
Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.
Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема "Северного потока-2" станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.
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Я, млять, подскажу тебе правильный путь. Принимай закон Германии "СП-2 работает только при условии прокачки через Украину 9 млрд кубов в год. das Ende."
Потужність
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. мТвоїх 9 лярдів навіть не вистачить на обслуговування
А твоя "Дарагая Меркель!" хоче тримати ГТС України, як страховку.
У випадку аварії на потоках половина Європи замерзне
Подарят нам СП-2?