Меркель о "Северном потоке-2": Германия и США найдут хороший путь, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель рассказала на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы коротко обсудили тему "Северного потока-2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа", - заявила канцлер.

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема "Северного потока-2" станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.