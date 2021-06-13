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Меркель о "Северном потоке-2": Германия и США найдут хороший путь, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

Меркель о

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7 обсудила ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель рассказала на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы коротко обсудили тему "Северного потока-2". Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь... Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа", - заявила канцлер.

По ее словам, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

Это первая встреча Меркель с Байденом после избрания его президентом Соединенных Штатов Америки. Канцлер ФРГ собирается с визитом в США 15 июля - как ожидается, тема "Северного потока-2" станет одной из основных во время переговоров в Вашингтоне.

Автор: 

Байден (2785) Меркель (2125) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+15
её слова это профанация.....
каким образом она может гарантировать/контролировать действия расейской ********* в частности куйла и гэбни в будущем? ..... а никак.... это белый шум......
давиче её просила мать Протасевича - спасти ребёнка, и чего?, бабка что-то решает или ноль на пенсии.......
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13.06.2021 02:12
+10
Что баба ангела может найти? Она уже никто. Сказочница. Она просто идёт нах,к власти в Германии приходят "зелёные" и закрывают кацапскую лавочку. Вот и весь хороший путь.
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13.06.2021 02:43
+10
Вже США із частиною Європи давали гарантії безпеки Укрвїні за Бутапешським меморандумом… Ваші гарантії закінчуються там де починається бабло газпрому…
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13.06.2021 03:52
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Щоб не було так, як після Будапешта та їх Домовленостей.
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13.06.2021 08:37 Ответить
Добряче Байден наступив на яйця.
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13.06.2021 08:38 Ответить
"капутин" уже дал понять фрицам, и американцам ,что он думает о транзите газа территорией Украины((https://www.dw.com/uk/komentar-pivnichnyi-potik-2-putin-dav-liapasa-uriadu-nimechchyny/a-57818331 )
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13.06.2021 08:53 Ответить
Оставка Север потока, на раз два!!!! Польша и Литва говорят о виходе из ЕС, евро колихается, и Германия обламивается, если Польше не сдрейфіт
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13.06.2021 10:10 Ответить
И народ в Литве и Польши дружненько выносит своё правительство, заявивших об этом, вперёд ногами. А евро заколыхается из-за маленькой Литвы с евровой массой 0,0001%, или от Польши (которые вообще не в евровой зоне)?
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13.06.2021 10:41 Ответить
Ваш уровень понятен и чьи у вас взгляды)
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14.06.2021 11:03 Ответить
У кое-каких политиков (экспертов) была одна здравая мысль, если уж мы не можем остановить СП2, то , дайте хотя бы ПДЧ в НАТО. такой размен был бы более приемлем, (желательно, конечно, вступить в НАТО до открытия СП2). Но Оманского осла просто прокинули, видимо, хотят отделаться новыми будапештскими обещаниями.
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13.06.2021 10:16 Ответить
Дарагая Меркель!
Я, млять, подскажу тебе правильный путь. Принимай закон Германии "СП-2 работает только при условии прокачки через Украину 9 млрд кубов в год. das Ende."
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13.06.2021 10:26 Ответить
9 лярдов тобі в точку сидіння.

Потужність
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. мТвоїх 9 лярдів навіть не вистачить на обслуговування

А твоя "Дарагая Меркель!" хоче тримати ГТС України, як страховку.

У випадку аварії на потоках половина Європи замерзне
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13.06.2021 10:38 Ответить
Навіщо шукати той шлях - пару кіло вибухівки до труби потоку і шлях відкрито.
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13.06.2021 10:29 Ответить
Возможно транзит и останется, но либо сильно подешевеет, либо в обмен на что-то, например на поставку воды в Крым. В любом случае Украина сильно потеряет.
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13.06.2021 10:41 Ответить
Дело даже не в транзите(по началу достаточно большой объём прокачки останется), но это первые пару лет. Потом организуют какой-нибудь скандал/диверсию и будут виноватить Украину. На самое главное, что Украина потеряет аргумент своей незаменимости, а значит значимости (а вот это уже, действительно х#еново).
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13.06.2021 10:53 Ответить
Транзит останется, но "важность и нужность" Украины уменьшиться, как незаменимого для Европы транзитёра. Собственно, с этой целью всё и затевалось на России.
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13.06.2021 10:46 Ответить
Когда грабили - ЯО в обмен на бумажку - говорили в таком же духе.
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13.06.2021 10:54 Ответить
То нашi друзi заставили нас ЯО отдать. Теперь нам за это матрасы дают и обеспечивают полным набором обеспокоенностей - от простой до сильной, и даже крайней. Но говорить про это ни-ни, иначе это зрада и "тиражирование фейков".
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13.06.2021 11:05 Ответить
Вірю, вірю. О, а давайте ми підпишемо меморандум Германія, Україна, Росія
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13.06.2021 11:14 Ответить
После запуска СП-2 "странным образом" на участках ГТС Украины начнут ломаться и взрываться газопроводы. Ну, понятно, что Меркель с Макроном озаботятся. По сути же Украину лишают не столько миллиардов долларов за транзит, а безопасность страны. СП-2 это очередной пакт Молотова-Риббентропа...
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13.06.2021 13:02 Ответить
Там все хитро будет: транзит газа через Украину сохранится в любых объемах, на которые поступит заказ. Но кто будет заказывать? Турции уже не нужен транзит через Украину, Германии и Австрии скоро не нужен будет. Остаются Чехия, Словакия, Польша с небольшими объемами потребления и желанием Польши скоро полностью отказаться от российского газа. Чем меньше прокачка, тем выше цена на транзит, чтобы окупить трубу. Чем выше цена на транзит, тем выше цена на газ у конечного покупателя. Например, если Болгарии газ через Турцию выйдет дешевле, чем через Украину, у кого болгары будут его покупать?
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13.06.2021 13:17 Ответить
Цікаво яку посаду в газпромі чи роснєфті отримає Меркель після відставки.
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13.06.2021 16:55 Ответить
спасиба вам, исчё раз, мы помним. и да за газ надо нам самим привыкать платить, жалко что вы за транзит не привыкли платить, но ужо и не ннада
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13.06.2021 19:32 Ответить
Что бы ...
Подарят нам СП-2?
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13.06.2021 19:36 Ответить
Эта крыса вместе с американским прихвостнем пукина сдала Украину за офшорное бабло. Гори в аду фашистка. США тудаже...
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14.06.2021 01:25 Ответить
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