В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет

С сентября 2019 года в Украине "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на апрель 2021 года 24 школы в Украине не имеют доступа к интернету.

"Закарпатская область - 17 школ, Львовская - 3, Полтавская - 1, Хмельницкая область - 3. Это вообще нет интернета. Все остальные - можно говорить о качестве интернета, о его способности предоставить определенную информацию или осуществлять доступ в интернет", - сказал Шкарлет.

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По словам министра, за почти два года (с сентября 2019-го) "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".

"Их было 420, а сегодня 24. На 40% уменьшилось количество учреждений общего среднего образования, имеющих скорость проводного интернета менее 30 мегабит. То есть прогресс, государство это делает. И в целом даже по Минобразования есть целевая субвенция на предотвращение воздействиям пандемии COVID-19, которая позволяет именно цифровизацию: приобретение ноутбуков, гаджетов для закрытия пробелов в дистанционном обучении именно в части специальных устройств", - отметил Сергей Шкарлет.

Издание отмечает, что в апреле в ответ на запрос по доступности интернета в школах приводили те же цифры, что и министр в актуальном интервью. Тогда в МОН добавили, что в целом в Украине функционирует 14 873 учреждения общего среднего образования.

В 2020 году Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире - 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы.

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