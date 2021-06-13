В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет
С сентября 2019 года в Украине "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".
Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по состоянию на апрель 2021 года 24 школы в Украине не имеют доступа к интернету.
"Закарпатская область - 17 школ, Львовская - 3, Полтавская - 1, Хмельницкая область - 3. Это вообще нет интернета. Все остальные - можно говорить о качестве интернета, о его способности предоставить определенную информацию или осуществлять доступ в интернет", - сказал Шкарлет.
По словам министра, за почти два года (с сентября 2019-го) "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".
"Их было 420, а сегодня 24. На 40% уменьшилось количество учреждений общего среднего образования, имеющих скорость проводного интернета менее 30 мегабит. То есть прогресс, государство это делает. И в целом даже по Минобразования есть целевая субвенция на предотвращение воздействиям пандемии COVID-19, которая позволяет именно цифровизацию: приобретение ноутбуков, гаджетов для закрытия пробелов в дистанционном обучении именно в части специальных устройств", - отметил Сергей Шкарлет.
Издание отмечает, что в апреле в ответ на запрос по доступности интернета в школах приводили те же цифры, что и министр в актуальном интервью. Тогда в МОН добавили, что в целом в Украине функционирует 14 873 учреждения общего среднего образования.
В 2020 году Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире - 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы.
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Читаю как новости из Центральной Африканской Республики или Северной Кореи
"Питали у конюха, чому кінь сдох. Сіна нема, овса нема, ось і конюуй"
Тобто,порівнюють не загальну кількість під'єднаних до інтернету по роках,а відсоток під'єднаних, від непід'єднаних.
А от аферист Фьодоров просить ще грошей на підключення.
https://mind.ua/news/20215833-mincifri-sprostuvalo-slova-shkarleta-pro-dostupnist-internetu-u-shkolah Мінцифри спростувало слова Шкарлета про доступність інтернету у школах Замість озвучених Шкарлетом 74 шкіл, що не мають підключення до інтернету, Мінцифри заявляє про 6 000
То есть, скорость интернета 40 мегабит - это зебилы записывают в достижения?
мы очень любим сказки...
Всё!
Жена вон с весами через смарт общается. Они вопросы задают, пока не ответишь вес не показывают.
А электрический чайник, при наличии паров алкоголя, не обслуживает. В кастрюльке приходится с похмелья кофе кипятить.
30 лет стоит недострой на Львовской площади - позорище !!!!
Пусть Шкарлет расскажет чем кормят детей и как заботятся об их здоровье и безопасности .
Сколько видеонаблюдений в школах, как охраняют школы, сколько туалетов в сельских школах на улице ,
Немытой Орде ваши б проблемы
Прошла зима настало лето - спасибо партии за это!
РЫГИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ РЫГАМИ
- мерс Подкопаевой передавил стаю утят специально !!!!
https://youtu.be/0M1RPkNnjc0 https://youtu.be/0M1RPkNnjc0
прошу распространить это видео
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- А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...