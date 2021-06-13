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В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет

В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет

С сентября 2019 года в Украине "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на апрель 2021 года 24 школы в Украине не имеют доступа к интернету.

"Закарпатская область - 17 школ, Львовская - 3, Полтавская - 1, Хмельницкая область - 3. Это вообще нет интернета. Все остальные - можно говорить о качестве интернета, о его способности предоставить определенную информацию или осуществлять доступ в интернет", - сказал Шкарлет.

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По словам министра, за почти два года (с сентября 2019-го) "на 94% уменьшилось количество учреждений среднего общего образования, которые не подключены к интернету вообще".

"Их было 420, а сегодня 24. На 40% уменьшилось количество учреждений общего среднего образования, имеющих скорость проводного интернета менее 30 мегабит. То есть прогресс, государство это делает. И в целом даже по Минобразования есть целевая субвенция на предотвращение воздействиям пандемии COVID-19, которая позволяет именно цифровизацию: приобретение ноутбуков, гаджетов для закрытия пробелов в дистанционном обучении именно в части специальных устройств", - отметил Сергей Шкарлет.

Издание отмечает, что в апреле в ответ на запрос по доступности интернета в школах приводили те же цифры, что и министр в актуальном интервью. Тогда в МОН добавили, что в целом в Украине функционирует 14 873 учреждения общего среднего образования.

В 2020 году Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире - 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы.

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Автор: 

интернет (1706) образование (2264) школа (3011) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+15
шо закрыли 400 школ?
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13.06.2021 03:23
+11
Какой же бред! Но для ракушек это будет большим свершением...в эру интернета в каждом кармане
Читаю как новости из Центральной Африканской Республики или Северной Кореи
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13.06.2021 02:54
+9
Нет, разрешили заучу и директору купить за счет школьного бюджета себе новые смартфоны с 4G.
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13.06.2021 05:52
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Правила форума Совет форумчан
В них шо - мобила не ловит? Счас 4G быстрее, чем все эти школьные вифи.
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13.06.2021 02:47 Ответить
в 4г лимиты маленькие, даже "безлимитные" тарифы с лимитами интернета
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13.06.2021 03:25 Ответить
В Украине есть реально безлимитные тарифы, в отличие от лаптестана. Недавно мой товарищ подключил кафе к безлимитному мобильному интернету как раз для онлайн-ТВ, ютубчика и т.п. Стоит он не сильно дёшево, но раза в два дешевле, чем в ЕС или США, и его можно шерать на другой телефон "симпарой". Недавно другой товарищ посчитал, что доплатить 10 баков к мобильному тарифу за полный безлимит - это дешевле, чем подключать домашний и-нет, и получилось примерно в два раза дороже, чем этот безлимит в Украине, а учитывая, что этот тариф в Украине на две симки, то и в четыре.
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13.06.2021 10:34 Ответить
Какой же бред! Но для ракушек это будет большим свершением...в эру интернета в каждом кармане
Читаю как новости из Центральной Африканской Республики или Северной Кореи
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13.06.2021 02:54 Ответить
шо закрыли 400 школ?
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13.06.2021 03:23 Ответить
Нет, разрешили заучу и директору купить за счет школьного бюджета себе новые смартфоны с 4G.
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13.06.2021 05:52 Ответить
В наших ****** берёт 2G - 23 кб/с.
"Питали у конюха, чому кінь сдох. Сіна нема, овса нема, ось і конюуй"
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13.06.2021 11:32 Ответить
Главное, что Шмыгал не озвучил ценник этого распила. Подозреваю, что с тем бюджетом можно было составить конкуренцию Старлинку Илона Маска.
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13.06.2021 05:59 Ответить
Наличие интернета у директора в кабинете не означает что ученики ним пользуются.
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13.06.2021 06:19 Ответить
Звичайний приклад маніпуляції даними від плагіатора .Або й брехні.
Тобто,порівнюють не загальну кількість під'єднаних до інтернету по роках,а відсоток під'єднаних, від непід'єднаних.
А от аферист Фьодоров просить ще грошей на підключення.
https://mind.ua/news/20215833-mincifri-sprostuvalo-slova-shkarleta-pro-dostupnist-internetu-u-shkolah Мінцифри спростувало слова Шкарлета про доступність інтернету у школах Замість озвучених Шкарлетом 74 шкіл, що не мають підключення до інтернету, Мінцифри заявляє про 6 000
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13.06.2021 07:03 Ответить
"На 40% уменьшилось количество учреждений общего среднего образования, имеющих скорость проводного интернета менее 30 мегабит."

То есть, скорость интернета 40 мегабит - это зебилы записывают в достижения?
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13.06.2021 07:05 Ответить
Никто не мешал соевым 420 школ подключить к гигабитному интернету. Это было бы достижением. Но соевые могут только трындеть и воровать, пока другие делают хоть что-то
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13.06.2021 09:04 Ответить
Так "трьіндеть и воровать", як зелені, ще ніхто такого не робив. Зебобіки тявкають, а їхня влада грабує і бреше. Оце справжні мародери на крові. Бариги і корупціонери, які не в бюджет тягнуть, а з бюджету. І олія вже по 50-60 грн.
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13.06.2021 09:45 Ответить
Якби вибрали Пороха, то до цього часу всі школи мали б інтернет, і дошкільнята також.
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13.06.2021 09:51 Ответить
Соевые... хоть что-то... Ты. мил человек, знленой соплей хвор, сам видимо у корыта! От вашего, хоть что-то, еще долго отмываться прийдется, в уже недалеком будущем!
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13.06.2021 11:08 Ответить
очередная зеленая сказка.
мы очень любим сказки...
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13.06.2021 07:22 Ответить
Я сторонник ЮВТ. Вы мне мерзкие все
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13.06.2021 14:57 Ответить
Есть выход: подходишь к ЛЮБОМУ ученику - сделай точку доступа со смартфона.
Всё!
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13.06.2021 07:37 Ответить
Скоро будут отчитываться сколько школ отключили от инета)
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13.06.2021 07:42 Ответить
Сейчас уже телики с 5G делают. Пока это выглядит странно, но совсем недавно все пользовались проводными телефонами, и где те проводные телефоны?
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13.06.2021 10:48 Ответить
Ньютоны, Сорбоны, энштейны, Коперники не смотрели 5-6-7 ЖО и вроде не дураками прожили, но вам, нью-пепси, не понять)))
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13.06.2021 11:02 Ответить
Предлагаю лично тебе вернуться к пещерному образу жизни, палке-копалке и сыроедению мяса. Жили ж так люди и ничего, но вам, ноюкоперникам не понять
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13.06.2021 11:37 Ответить
За телики не знаю,но холодильники перестали подключать к инету. Они только к порносайтам подключались и заказывали исключительно бананы.
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13.06.2021 11:36 Ответить
Так ведь эти холодильники учитывают желания владельцев - тебе нужно быть осторожнее со своими желаниями
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13.06.2021 11:38 Ответить
Этого не может быть. В fre версии прошивки у них отключена синхронизация устройств и мониторинг истории поиска в браузере (тем более инкогнито страниц). Только реклама. Или платная PRO версия с гугл плея. У 24 школах України немає доступу до інтернету, в 2019-му таких було 420, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9277
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13.06.2021 14:27 Ответить
Значит тебе не повезло - тебя захакали.
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13.06.2021 15:10 Ответить
У 24 школах України немає доступу до інтернету, в 2019-му таких було 420, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 512Холодильник взломал роутер.
Жена вон с весами через смарт общается. Они вопросы задают, пока не ответишь вес не показывают.
А электрический чайник, при наличии паров алкоголя, не обслуживает. В кастрюльке приходится с похмелья кофе кипятить.
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13.06.2021 16:39 Ответить
А шо ты хотел? Терпи.
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13.06.2021 16:40 Ответить
Шкарлет , когда в центре города привезёте в порядок здание академии наук Украины ?

30 лет стоит недострой на Львовской площади - позорище !!!!
В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7894
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13.06.2021 07:46 Ответить
Вот там президентскую академию и сделайте ( центр города, метро рядом) . А то опять разведёте очередную долгую стройку за бюджетные народные гроши
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13.06.2021 07:48 Ответить
Нульовка, ти тут новачок і не знаєш хто це така. Замовкни і не висовуйся.
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13.06.2021 08:31 Ответить
Вот уж действительно, 30 лет позорище, куда Шкарлет 30 лет смотрел!
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13.06.2021 09:05 Ответить
Смердючий плагіатор! Особисто тобі інтернет потрібний тільки, щоб копіпастити фейкові дисери!
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13.06.2021 07:48 Ответить
Вообще то интернет в школах - это забота министерства цифры
Пусть Шкарлет расскажет чем кормят детей и как заботятся об их здоровье и безопасности .

Сколько видеонаблюдений в школах, как охраняют школы, сколько туалетов в сельских школах на улице ,
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13.06.2021 07:54 Ответить
Тю, нашли проблему!
Немытой Орде ваши б проблемы
В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9000
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13.06.2021 08:04 Ответить
Шедевр руССкой мысли!

В 24 школах Украины нет доступа к интернету, в 2019-м таких было 420, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1942
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13.06.2021 08:06 Ответить
А в 2017-м таких было пару тысяч.
Прошла зима настало лето - спасибо партии за это!
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13.06.2021 08:18 Ответить
А якщо порівняти з 1913-тим...?!
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13.06.2021 10:33 Ответить
А шо с безопасностью детей на дорогах ???

РЫГИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ РЫГАМИ
- мерс Подкопаевой передавил стаю утят специально !!!!

https://youtu.be/0M1RPkNnjc0 https://youtu.be/0M1RPkNnjc0
прошу распространить это видео
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13.06.2021 08:18 Ответить
Оце те, чим ти займаешся? Не соромно, пісюн шкідливий?
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13.06.2021 08:34 Ответить
Сорі, хтів в загал...
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13.06.2021 08:35 Ответить
Значит это ты утят подавил , рыг совковый 😎😎😎
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13.06.2021 08:36 Ответить
Ізвєнітє шта па-украінскому, а нє па-вашєму, но я ізвєнілся вьішє...
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13.06.2021 08:58 Ответить
Без вас таких шкіл було б ще більше.
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13.06.2021 08:33 Ответить
А слабо сравнить 2014 и 2019 годы?
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13.06.2021 10:28 Ответить
- Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!

...

- А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...
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13.06.2021 11:56 Ответить
Про "досягнення" шкарлетів найкраще свідчать учителі всіх українських шкіл: жодного доброго слова не чув...
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13.06.2021 18:42 Ответить
А в 94 у 100% школ не было интернета. И что с того?
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13.06.2021 19:53 Ответить
 
 