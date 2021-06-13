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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки 9 обстрелов, потерь нет. Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, - ООС

За минувшие сутки 9 обстрелов, потерь нет. Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

"В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркивают в штабе.

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Также сообщается, что вблизи Новотошковского оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме этого, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"По состоянию на 7 утра 13 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточнили в штабе.

Автор: 

боевик (16779) обстрел (26862) терроризм (18688) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Сподіваємось, що втрат справді нема...
Зелене перемир'я триває....
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13.06.2021 08:12
+3
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7572
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13.06.2021 08:33
+3
Тут у нас мальчик в трусиках 33 лет отроду заблудился.

https://real-vin.com/vsu-vzjali-v-plen-terrorista-lnr-video

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7848
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13.06.2021 09:23
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Сподіваємось, що втрат справді нема...
Зелене перемир'я триває....
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13.06.2021 08:12 Ответить
Та я не надто впевнена.
Бо статистику викривлюють, фальсифікують. Щоб прикрити злочин Зе і футіна.
Наприклад - підірвався на фугасі чи невідомому пристрої - це не бойова травма, а невміле поводження зі зброєю.
До того, ж не враховують відтерміновані втрати, тобто померлих після травм та поранень.
Цифри, які подають, і реальні дуже різняться.
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13.06.2021 09:30 Ответить
На жаль , так і є...
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13.06.2021 09:50 Ответить
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7572
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13.06.2021 08:33 Ответить
Тут у нас мальчик в трусиках 33 лет отроду заблудился.

https://real-vin.com/vsu-vzjali-v-plen-terrorista-lnr-video

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7848
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13.06.2021 09:23 Ответить
уті ж путі...чиясь дєтка - потєряшка
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13.06.2021 09:28 Ответить
Уничтожили все трамваи.
Будут строить метро

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3136
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13.06.2021 09:37 Ответить
Для пущего эффекта могли бы инсценировать уничтожение ДРГ, вата любит такие фейки.
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3856
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13.06.2021 09:41 Ответить
Между первой мразью и второй
перерывчик небольшой.

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8083
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13.06.2021 09:46 Ответить
Пропонується дефініція "російсько-окупаційна армія" (роа).
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14.06.2021 13:10 Ответить
 
 