За минувшие сутки 9 обстрелов, потерь нет. Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

"В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркивают в штабе.

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Также сообщается, что вблизи Новотошковского оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме этого, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"По состоянию на 7 утра 13 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточнили в штабе.