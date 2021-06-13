РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10101 посетитель онлайн
Новости
10 172 73

Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC

Байден даст

Белый дом ставит своей задачей продемонстрировать, что Джо Байден дал "жесткий сигнал" Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах - "более широком и более узком".

Об этом сообщает телеканал NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Источники телеканала не сказали, будет ли "встреча один на один" без помощников и советников.

NBC сообщает, что Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведет индивидуальную пресс-конференцию после встречи с Путиным, - Белый дом

По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.

Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Автор: 

агрессия (1704) Байден (2785) путин (31201) хакер (1180) Женева (80) кибербезопасность (673)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
- Вы знаете, доктор, такое странное дело, я все время беззвучно пукаю. На работе, дома, в транспорте само-собою безвучно получается. Бывает очень даже, но всегда тихо. Даже вот сейчас, с Вами разговаривая, я 3 раза беззвучно пукнул. Что мне делать?
Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:17
+12
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 2279
показать весь комментарий
13.06.2021 08:39
+11
один удар в ухо заменит многочисленные сигналы
показать весь комментарий
13.06.2021 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Столько громких фраз... Долго они еще себя будут накачивать психологически? Может нет смысла так явно демонстрировать свою позицию перед встречей?
показать весь комментарий
13.06.2021 08:13 Ответить
Всё ювелирно продумано. Байден опытный политик и дипломат ,только он
сможет укротить директора ФСБ и противостоять ему .
Настрой у него правильный ,результативной ,успешной встречи ему с путиным !

.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:23 Ответить
да бросьте (зеваю)
показать весь комментарий
13.06.2021 09:27 Ответить
Україна поверне Мотор Січ китайцям і дасть потужний сигнал адміністрації Байдена що та просрала свій вплив на Україну!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:38 Ответить
У американцев все очень плохо со стратегией (да и тактикой тоже). Не стоит так слепо ими восхищаться...
показать весь комментарий
13.06.2021 11:21 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2021 12:02 Ответить
- Вы знаете, доктор, такое странное дело, я все время беззвучно пукаю. На работе, дома, в транспорте само-собою безвучно получается. Бывает очень даже, но всегда тихо. Даже вот сейчас, с Вами разговаривая, я 3 раза беззвучно пукнул. Что мне делать?
Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:17 Ответить
Зачем давать сигналы, дави санкциями по всем фронтам и сами прибегут.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:19 Ответить
один удар в ухо заменит многочисленные сигналы
показать весь комментарий
13.06.2021 08:22 Ответить
Надо соблюсти последовательность ,всему своё время.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:18 Ответить
один удар в печень заменяет три бокала пива
показать весь комментарий
13.06.2021 13:26 Ответить
Жесткие сигнал говорите... Если это будет выражено в вставленом в очко и открытом зонтике, то да, будет почти жестко!
показать весь комментарий
13.06.2021 08:22 Ответить
А по факту ВВХ опоздает на 2 часа, и все его будут ждать!
показать весь комментарий
13.06.2021 08:25 Ответить
Не думаю, що чекатимуть. Просто зустрічі не буде, а будуть санкції+санкції+...
показать весь комментарий
13.06.2021 18:16 Ответить
Подудеть? Жестко. Как Ахмедов в 2014 году? При этом дав достроить газопровод.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:26 Ответить
Таки да. Гудів о 12-00 ще і в 15 році.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:46 Ответить
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 2279
показать весь комментарий
13.06.2021 08:39 Ответить
І грала Бельгія на повному розслабоні думав 4 вколошматять
показать весь комментарий
13.06.2021 08:54 Ответить
Ще не вечір, декому вдують не менше
показать весь комментарий
13.06.2021 09:12 Ответить
Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 9736
показать весь комментарий
13.06.2021 10:32 Ответить
это же не ватникам ******
показать весь комментарий
13.06.2021 18:02 Ответить
вообще не удивительно, там лукаку дороже всех кацапов вместе взятых
показать весь комментарий
14.06.2021 23:48 Ответить
Да лучше пристрелил бы ковбой кремлёвского окурка и зарыть на месте под забором.
показать весь комментарий
13.06.2021 08:48 Ответить
Из ракетницы в голову
показать весь комментарий
13.06.2021 08:52 Ответить
словами "жесткими" сигналы он давал рашисту , ну а делами он его поощерял
показать весь комментарий
13.06.2021 09:01 Ответить
Очередной клоун в белом домике,сигналы бывают жесткими,может еще он будет толстый и страшный?ботоксу нужны условия,а если не выполнит - отключение от свифта,запрет на торговлю ворованными у сибиряков нефтью и газом и конфискация капиталов.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:07 Ответить
У сибиряков спрашивал?)))
показать весь комментарий
13.06.2021 13:47 Ответить
Сибиряки презирают московских пиявок,а вот ты почему стесняешься своей власовской тряпки?
показать весь комментарий
13.06.2021 15:28 Ответить
: )
показать весь комментарий
13.06.2021 18:03 Ответить
Ну какое отключение свифта после потенциального увеличения транзита газа на 55 млрд кубм по СП-2? Сколько это в долларах понимаете? Предлагаете ЕС платить кэшем по предоплате и быть готовыми к обморожению конечностей где-нибудь в январе если вдруг чемоданы с наличостью не поступят к дедлайну? Или ЕС дать возможность России отладить свою систему международных платежей? Уже 2 трубоукладчика построили им по-быстрому - наверное займут их прокладкой очередных коммуникаций для Крыма после постройки линии А СП-2
показать весь комментарий
14.06.2021 01:46 Ответить
Все хорошо,только почему ты стесняешься своей власовской тряпки?
показать весь комментарий
14.06.2021 15:04 Ответить
Пришли свои данные приглашу тебя к себе и письмо напишу в посольство что гарантирую твое бесплатное проживание и еду... только максимум на неделю... все-таки я не настолько добрый чтобы свозить тебя на экскурсию в Лас-Вегас
показать весь комментарий
14.06.2021 20:34 Ответить
Хахаха,мордвинская шавка свистит про ЛасВегас,твоя вотчина чита,махачкала,магадан и стерлитамак,нюхни трупного запаху в мавзолее и остынь,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
показать весь комментарий
14.06.2021 21:07 Ответить
И это ваш ответ на чистосердечное приглашение? И вы хотите чтобы мы вас приняли в НАТО? Anyway... наши двери все равно открыты для настоящих патриотов Украины, а жлобов везде хватает 😉
показать весь комментарий
14.06.2021 21:12 Ответить
Мордвиньчик пригласить чистосердечно,украинского патриота,может только в свой гулаг или на тот свет,так что не юли и набирайся смелости выходить под своим флагом хоть он и позорная прогитлеровская тряпка.
показать весь комментарий
14.06.2021 21:22 Ответить
Путин их раком, а они ему сигналы...
показать весь комментарий
13.06.2021 09:25 Ответить
він вже дав "жорсткий сигнал"-скасував санкції проти "північного потоку".Мабуть у путлера є компромат на байдена.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:26 Ответить
Байден начебто сказав, що після самміту може й передумати.
показать весь комментарий
13.06.2021 18:20 Ответить
Головне щоб не впав на трапі літака та не забув про що говорити.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:29 Ответить
А Трамп - путинский щенок.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:35 Ответить
"Жесткий сигнал" - это КАК!?? Симофорить руками и моргать правым, а потом левым глазом!? ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА С УБИЙЦЕЙ и международным преступником - это уже поражение и БЕСПРИНЦИПНОСТЬ!
показать весь комментарий
13.06.2021 09:41 Ответить
Это поставит убийцу на колени перед всем цивилизованным миром !
показать весь комментарий
13.06.2021 10:09 Ответить
Он его арестует и поставит на колени? Или вы бредите?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:52 Ответить
Неужели не понятно ,что не в прямом смысле ?
показать весь комментарий
13.06.2021 12:25 Ответить
Вы явно бредите. В переносном смысле.
показать весь комментарий
13.06.2021 12:43 Ответить
А вы в прямом.
показать весь комментарий
13.06.2021 13:17 Ответить
ДЖО а можно сразу пи_дюлями ???
показать весь комментарий
13.06.2021 09:44 Ответить
А самому Байдену об этом сказали ?
показать весь комментарий
13.06.2021 09:53 Ответить
Построит Северный поток-3 ? Не ?
показать весь комментарий
13.06.2021 09:55 Ответить
Жестка построить. И сдать Макшании. Уже готовый
показать весь комментарий
13.06.2021 10:53 Ответить
Не надо выдавать желаемое за действительное!
показать весь комментарий
13.06.2021 10:07 Ответить
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ.

Я бы сказал - жесточайший.

Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 9269
показать весь комментарий
13.06.2021 10:21 Ответить
А вовка слушает, да никого не слушает. А может, и не слушает - зачем?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:23 Ответить
Горн не забудь прочистити,перед тим як сигнали даватимеш.Ще одні клоуни на світовій арені з'явились...Хіба що випросиш у ***** ще декілька газових відсотків за здачу України,все чим ти там будеш займатися
показать весь комментарий
13.06.2021 10:39 Ответить
Жестким был бы ответ на провокации Вовы Пу - это размещение военной базы США на территории Сумской области и размещение там пусковых установок с крылатыми ракетами. А так ето - умиротворение агрессора и уступки террористу.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:56 Ответить
Вовка Пуйло понимает только один сигнал.
Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 278
показать весь комментарий
13.06.2021 11:00 Ответить
Ой вей! Один вже гудів на бамбасі! Ми знаємо в що вилилось. Тепер байда буде ***** на сопілці грати!
показать весь комментарий
13.06.2021 11:23 Ответить
Рижий посилав Європу на..... Местечкові перці з Брайтон Біч хлопали і гоготали.Байден, навпаки, проводить зустрічі. Навіть головний на даний час угро фінн Орбан і той притих і крепко. фюрер залишається на одинці з Байденом. Рейхслейтери стали в "стойку", зявились Суркови та пр. В Україні різко перераховують ряди пятої колони, вона вже починає працювати ліктями. Зараз зявляться всякі Деревянки, Єгорки. Борис заявив про створення нової партії. Медведчука вишибли, свято место пусто не буває. Все стане ясно 17 червня 2021 року.
показать весь комментарий
13.06.2021 12:21 Ответить
Только я сомневаюсь, что они вообще вспомнят об Украине?
показать весь комментарий
13.06.2021 13:26 Ответить
А с какого они должны об Украине вспоминать?)
показать весь комментарий
13.06.2021 14:01 Ответить
А... я зрозумів "тактику"... сигналом (7 років сигналять вже), тим більше жорстким, оглушити або осліпити сина сатани *****-путєна й змусити піти з поста сцаря рф. "Многахадовачка"...
А луку зразу без сігналів притисли по повній....
показать весь комментарий
13.06.2021 13:29 Ответить
та поздно уже сигналить, этих сигналов уже столько что они превратились в шум. Давно пора просто молча бить в хлебало.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:43 Ответить
Жёсткий фингал и подсрачник.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:33 Ответить
Не кажи "гоп", поки не перескочиш! От коли дасть Байден той сигнал, тоді й обговорювати будете. А то як би все не звелося до чергової стурбованості.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:36 Ответить
Это напоминает историю когда на известный женский орган пытались приделать дверцы с замочком...
показать весь комментарий
13.06.2021 19:57 Ответить
Будет высказана крайне жесткая озабоченность?
показать весь комментарий
13.06.2021 21:18 Ответить
кацапские козлины не понимают сигналов, лучше многократно усилить санкции, разместить у нас несколько военных баз и дать нам оружие.
показать весь комментарий
13.06.2021 23:17 Ответить
Кто то еще думает что США не заодно с пукиным? Этот кусок старого ... дал добро на газопровод . Завтра сдаст пукину европу за офшорные миллиарды. Крыса Хилари хозяйка бидона поймана на взятках от пути. Ей переводили деньги через Росатом.
показать весь комментарий
14.06.2021 01:11 Ответить
Прям СВЧ-антенна какая-то, а не старик поломатый 😉
показать весь комментарий
14.06.2021 01:35 Ответить
 
 