Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC
Белый дом ставит своей задачей продемонстрировать, что Джо Байден дал "жесткий сигнал" Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах - "более широком и более узком".
Об этом сообщает телеканал NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Источники телеканала не сказали, будет ли "встреча один на один" без помощников и советников.
NBC сообщает, что Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".
Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".
По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.
Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.
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сможет укротить директора ФСБ и противостоять ему .
Настрой у него правильный ,результативной ,успешной встречи ему с путиным !
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Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
Я бы сказал - жесточайший.
А луку зразу без сігналів притисли по повній....