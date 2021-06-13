В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 857 новых случаев заражения, почти 700 человек госпитализированы
По состоянию на утро 13 июня 2021 года в Украине зафиксированы 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 684 человека;
◾ летальных случаев - 33;
◾ выздоровели - 1652 человека;
Подчеркивается, что за сутки протестированы:
✔️ методом ПЦР - 17138 человек,
✔️ методом ИФА - 4226 человек,
✔️ экспресс-тестами - 9893 человека.
Уточняется также, что за все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 223 558 человек;
🔸 выздоровели - 2 127 337 человек;
🔸 летальных случаев - 51 679;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 10504548.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях", - добавили в Минздраве.
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