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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 857 новых случаев заражения, почти 700 человек госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 857 новых случаев заражения, почти 700 человек госпитализированы

По состоянию на утро 13 июня 2021 года в Украине зафиксированы 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 684 человека;

◾ летальных случаев - 33;

◾ выздоровели - 1652 человека;

Подчеркивается, что за сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 17138 человек,

✔️ методом ИФА - 4226 человек,

✔️ экспресс-тестами - 9893 человека.

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Уточняется также, что за все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 223 558 человек;

🔸 выздоровели - 2 127 337 человек;

🔸 летальных случаев - 51 679;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10504548.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях", - добавили в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4133
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13.06.2021 08:40 Ответить
Ляшко пабіділ вірус?
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13.06.2021 08:42 Ответить
В пуйлостані за місяць зникло 3,5 млн. привитих расіянців.
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7792
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13.06.2021 09:04 Ответить
Желаю, чтобы все! (с)
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13.06.2021 09:15 Ответить
Раніше госпіталізовували близько 20% захварівших,а зараз майже 80%.Вам не здається.що зеленобридкі брешуть?
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13.06.2021 16:59 Ответить
Кстати по поводу Вакцинации ... вчера пришли в один из центров - заполнили анкеты и сделали, ни украинского паспорта ни приложения Дія ничего не надо , потратили 10 минут , температуры нет, всё ок.
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13.06.2021 17:23 Ответить
 
 