В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 857 новых случаев заражения, почти 700 человек госпитализированы

По состоянию на утро 13 июня 2021 года в Украине зафиксированы 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 684 человека;

◾ летальных случаев - 33;

◾ выздоровели - 1652 человека;

Подчеркивается, что за сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 17138 человек,

✔️ методом ИФА - 4226 человек,

✔️ экспресс-тестами - 9893 человека.

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Уточняется также, что за все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 223 558 человек;

🔸 выздоровели - 2 127 337 человек;

🔸 летальных случаев - 51 679;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10504548.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях", - добавили в Минздраве.