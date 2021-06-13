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Новости
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Шкарлет утверждает, что никаких подтверждений о нарушениях в диссертации Кивы не поступало

Шкарлет утверждает, что никаких подтверждений о нарушениях в диссертации Кивы не поступало

Министерство образования и науки Украины не получало никаких жалоб на нарушения в диссертации народного депутата Ильи Кивы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот сегодня (12 июня. – Ред.) документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов", - рассказал Шкарлет.

Он подчеркнул, что никаких возражений по поводу диссертации Кивы в Минобразования не поступало.

"Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда", - заявил министр.

"Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно", - добавил он.

В свою очередь, журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик заявил, что заявление о нарушениях было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.

"Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в Минобразования заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены", - написал он в соцсети Facebook.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: 

наука (697) Кива (398) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+42
Просто пусть хоть диктант напишет,там сомнения даже в среднем образовании,какая ещё научная степень?!
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13.06.2021 08:36
+36
Дисертація бред і плагіат, публікації ліві (не існуючі), машинний англійський переклад - а так то точно, які взагалі можуть бути зауваження
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13.06.2021 08:38
+32
В стране , где президент порношут и Кива академик 🤮 Плагиатчик- ворюга Шкарлет и все ваше 🎪шапито -сплошной позор 🙈
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13.06.2021 08:42
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Страница 2 из 2
Что может сказать этот научный руководитель кивы
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13.06.2021 12:42 Ответить
Дисертація Ківи - вже порушення здорового глузду.
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13.06.2021 12:59 Ответить
Шкарлет, кива, зеля - все одного поля ягоды... Одинаково безмоглые...
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13.06.2021 14:11 Ответить
Один плагиатор сделал экспертизу другому прагиатору. ))
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13.06.2021 19:04 Ответить
"Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию."
какие-то, ****, люди в черном (Уилл Смит и Томми Ли Джонс наверное) не пускали полицию, Карл. полицию!
уже одного этого хватает для того, чтобы подтвердить факт нарушения и послать дохтора кивина с его дЫсЫртацЫэй.
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13.06.2021 20:06 Ответить
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