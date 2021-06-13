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Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом

Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня, на полях саммита "Большой семерки". Также состоялась встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба  Белого дома.

По словам Байдена, сейчас связи между США и Германией крепче, чем когда-либо. Также он пригласил Меркель посетить Белый дом в июле.

"Сегодня у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо - и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу", - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Также лидеры отдельно обсудили строительство "Северного потока-2".

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая.

"Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о "Северном потоке-2": Германия и США найдут хороший путь, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

Автор: 

Байден (2785) Меркель (2125) Макрон (1294)


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Топ комментарии
+12
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8522
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13.06.2021 09:11
+10
ДИВИВСЯ Б І ДИВИВСЯ Б НА ЦЬОГО ЖУЧКА . . .
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .

Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7910
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13.06.2021 09:21
+8
мало кто обратил внимание, но в самом конце 2015 года, когда должна была состояться выплата по кредиту Януковоща (3 млрд баксов), а в рассиянских СМИ стоял вой, что Украина вот-вот должна объявить дефолт, потому что при наличии суверенного долга, денег от МВФ Украина не получит..
и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
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13.06.2021 09:16
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Було собі НАТу особливо нікого не чіпало і нікуди не лізло, країни участниці навіть фінансування почали скорочувати. Але тут з НАТу почав боротися самі знаєте хто і вуаля в НАТу потекли ярди вічно зелених, почалася модернізація і розширення можливостей.
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13.06.2021 09:05 Ответить
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8522
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13.06.2021 09:11 Ответить
Вчора ввечері помітив що коли почали це обговорювати на ЦН, то почали ддосити. Лапті.
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13.06.2021 09:23 Ответить
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2958
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13.06.2021 09:34 Ответить
А що можуть повторити отії "опівнашостники"? Дуже сильно хочуть,але не можуть.Їх ,навіть,пітерські повії не поважають!
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13.06.2021 09:59 Ответить
мало кто обратил внимание, но в самом конце 2015 года, когда должна была состояться выплата по кредиту Януковоща (3 млрд баксов), а в рассиянских СМИ стоял вой, что Украина вот-вот должна объявить дефолт, потому что при наличии суверенного долга, денег от МВФ Украина не получит..
и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
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13.06.2021 09:16 Ответить
Хотелось бы посоветовать Байдену просто отпиз@ить этого макарона и выбить из него этот гребаный #рашаферштейн это относится и к Меркелине,жаль,что невозможно.
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13.06.2021 09:17 Ответить
ДИВИВСЯ Б І ДИВИВСЯ Б НА ЦЬОГО ЖУЧКА . . .
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .

Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7910
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13.06.2021 09:21 Ответить
Сьогодні на Flightradar були помічені три літака з реєстраційними номерами RA-78842, RA-78817 та RA-78818. Кінцевий пункт - Женева. Всі ці три літаки (Ил-76МД) входять до складу авіагрупи вкс для *****.
Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізація НАТО, - Білий дім - Цензор.НЕТ 513
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13.06.2021 10:00 Ответить
 
 