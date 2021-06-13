Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня, на полях саммита "Большой семерки". Также состоялась встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, сейчас связи между США и Германией крепче, чем когда-либо. Также он пригласил Меркель посетить Белый дом в июле.
"Сегодня у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо - и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу", - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
Также лидеры отдельно обсудили строительство "Северного потока-2".
Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая.
"Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.
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и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .