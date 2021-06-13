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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 870 человек, всего - 1 459 376, - Минздрав

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 870 человек, всего - 1 459 376, - Минздрав

За минувшие сутки, 12 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 34 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы 6 486 человек.

В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.

Также сообщается, что по состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

"С начала прививочной кампании привиты 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 696 280 прививок", - уточнили в Минздраве.

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Десь перші ластівки запізнюються - коли невакцинованим почнуть щось забороняти.
Заплановано поетапно тиснути на гоя з другої половини 2021 року.
Так що ще 2 тижні халяви, потім почнеться.
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13.06.2021 09:20
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Десь перші ластівки запізнюються - коли невакцинованим почнуть щось забороняти.
Заплановано поетапно тиснути на гоя з другої половини 2021 року.
Так що ще 2 тижні халяви, потім почнеться.
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13.06.2021 09:20 Ответить
Ура! В Украине уже почти 1,5 млн роботов - ГМО, блютузов для цифровизации и претендентов тяжело заболеть короной после эти самых укольчиков. В РФ по официальной статистике уже 10 тыс загнулись от короны после укольчиков. Ну-ну. Естетственный отбор недееспособного населения продолжается.
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13.06.2021 10:39 Ответить
А треба вакцинувати 340 тисяч на добу...
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13.06.2021 09:26 Ответить
Кому треба? Сатані? Або слугам сатани, типу тебе?
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13.06.2021 10:39 Ответить
Така ситуація, що невідомо, чи визнає Європа щеплення вакцинами, які нині роблять українцям. Може кому і байдуже, а інші хочуть подорожувати.
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13.06.2021 09:33 Ответить
Мова не про подорожі, а про виживання після уколів.
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13.06.2021 10:41 Ответить
Хто сумнівається в своєму здоров'ї може пройти повне обстеження, і після цього вирішити, чи робити щеплення.
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13.06.2021 10:52 Ответить
За полгода вакцинации, зебилы вакцинировали менее 5% граждан. С такой динамикой, лучше зелупу выбросить из кресла преза прямо сейчас, ведь в любом случае вакцинацию закончит следующий през.
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13.06.2021 10:24 Ответить
Процес міг би йти швидше, якби у всіх були договори з сімейними лікарями. У мене договір є, тому на мою вакцинацію один лікар витратив 2 хв. для перевірки даних, огляд, та заяву, що даю згоду на щеплення, а медсестра - 1хв. на саме щеплення. Після щеплення треба було почекати 20хв. За цей час вакцинувалося точно з десяток пацієнтів. У кого немає договору, на того йде біля 30хв. на оформлення.
Ну і також, можна було б на літній період прийняти додатково персонал, щоб вони не 2-3 години вакцинували, як зараз в поліклініці, а цілий день конвеєром, як це за кордоном.
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13.06.2021 10:34 Ответить
Кабаненко забажалося швидше винищити населення України? Ти бот агресора? Сама вже шпигнулася, чудо - юдо кацапське?
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13.06.2021 10:42 Ответить
Я вас не ображала, чому ви вирішили, що маєте право ображати мене? Що я описала агресорського? У вас каша в голові! Я описала те, чому була свідком. Я працюю в університеті, тому нас за бажанням, вакцинували. Щоб потім наших же дітей безпроблемно вчити. Що не так?
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13.06.2021 10:48 Ответить
Я вас не ображала, чому ви вирішили, що маєте право ображати мене? Що я описала агресорського? У вас каша в голові! Я описала те, чому була свідком. Я працюю в університеті, тому нас за бажанням, вакцинували. Щоб потім наших же дітей безпроблемно вчити. Що не так?
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13.06.2021 10:47 Ответить
 
 