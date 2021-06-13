За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 34 870 человек, всего - 1 459 376, - Минздрав
За минувшие сутки, 12 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 34 870 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы 6 486 человек.
В течение суток работали 257 мобильных бригад и 370 пунктов вакцинации.
Также сообщается, что по состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.
"С начала прививочной кампании привиты 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу – 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 696 280 прививок", - уточнили в Минздраве.
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Заплановано поетапно тиснути на гоя з другої половини 2021 року.
Так що ще 2 тижні халяви, потім почнеться.
Ну і також, можна було б на літній період прийняти додатково персонал, щоб вони не 2-3 години вакцинували, як зараз в поліклініці, а цілий день конвеєром, як це за кордоном.