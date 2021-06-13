Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) – президентом Павлом Гродом, вице-президентами Андреем Футеем, Стефаном Романивым, Павлом Садохой, Еленой Кошарной, а также главой совета международной политики ВКУ Романом Ващуком, директором офиса конгресса в Канаде Марией Куприяновой и директором представительства ВКУ в Украине Сергеем Касянчуком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что Ермак поблагодарил Всемирный конгресс украинцев за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.
Руководитель Офиса главы государства поприветствовал инициативы украинской громады за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.
"Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев", – отметил Ермак.
"Стороны обсудили совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины, в том числе при участии высоких иностранных гостей", - следует из сообщения.
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Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
Пойняв, нещастя ти лаптем прибите...
они должны слышать лишь стройный хор тыбзящих все шо плохо лежит аж гай гуде!!!
и смотреть гундосики от видосика (ну или наоборот))))
Яких вам, ЗЕбидло, ще рехформ потрібно ?!!
Регочете, вИлупки ?!! )
Засланець фєдєрастовий...
Какие у ТЕБЯ западные партнеры??? Ты для них НИКТО! Твоя должность какая? Завканцелярией? Куда ты лезешь? НИКТО с ТОБОЙ на Западе говорить НЕ будет! У тебя НЕТ полномочий,нет законно прописанной отвественности, ты даже не держслужбовець, т.к. никакой ОПы в Конституции нет!
Эту власть тоже послать куда и Пороха .
СЛАВА УКРАИНЕ!