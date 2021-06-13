Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) – президентом Павлом Гродом, вице-президентами Андреем Футеем, Стефаном Романивым, Павлом Садохой, Еленой Кошарной, а также главой совета международной политики ВКУ Романом Ващуком, директором офиса конгресса в Канаде Марией Куприяновой и директором представительства ВКУ в Украине Сергеем Касянчуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак поблагодарил Всемирный конгресс украинцев за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

Руководитель Офиса главы государства поприветствовал инициативы украинской громады за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев", – отметил Ермак.

"Стороны обсудили совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины, в том числе при участии высоких иностранных гостей", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"