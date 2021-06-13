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Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ

Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) – президентом Павлом Гродом, вице-президентами Андреем Футеем, Стефаном Романивым, Павлом Садохой, Еленой Кошарной, а также главой совета международной политики ВКУ Романом Ващуком, директором офиса конгресса в Канаде Марией Куприяновой и директором представительства ВКУ в Украине Сергеем Касянчуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак поблагодарил Всемирный конгресс украинцев за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

Руководитель Офиса главы государства поприветствовал инициативы украинской громады за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев", отметил Ермак.

"Стороны обсудили совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины, в том числе при участии высоких иностранных гостей", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"

Автор: 

ПДЧ (137) членство в НАТО (1504) Всемирный Конгресс Украинцев (162) Ермак Андрей (1254) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+27
Они и слышат: ермак - враг и агент ФСБ!
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13.06.2021 09:31
+23
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 6866
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13.06.2021 09:37
+19
Тільки Єрмака вони чути не хочуть.
Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
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13.06.2021 09:31
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Они и слышат: ермак - враг и агент ФСБ!
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13.06.2021 09:31 Ответить
Тільки Єрмака вони чути не хочуть.
Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
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13.06.2021 09:31 Ответить
А хто такий Єрмак? Тй, що по Сибіру шастав? Який стосунок він має до України? Чим зайняти президент Зєлєнскій, який би повинен був бути на цій зустрічі? Відпочиває? Запису відосіки? Знедужає? Заглядає пуцину в... очі?
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13.06.2021 10:13 Ответить
дерьмаку этот голос не понравится
Наші європейські партнери повинні чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ - Цензор.НЕТ 7844
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13.06.2021 12:57 Ответить
Зєля *****! Ла ла ла ла ла!
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13.06.2021 09:32 Ответить
ху*лей ))) гей! гей! ла-ла-лей))))
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13.06.2021 09:41 Ответить
Они больше слышат твоего папочку - сотрудника "в отставке" ГРУ россии.
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13.06.2021 09:32 Ответить
Слава Богу, что у зарубежных украинцев достаточно патриотизма и уважения к своей стране, чтобы не звучать в унисон с проходимцами типа дЕРьМАКА.
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13.06.2021 09:33 Ответить
А вместо этого они слышат вой зебанутых шакалов из ОП и ВР.
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13.06.2021 09:33 Ответить
Не думай що ВКУ не знає хто такий Козирь.
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13.06.2021 09:35 Ответить
Жаль кое кого в детстве на простыню не смахнули,например говорящую офисную шлюху с навесом козырь.
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13.06.2021 09:36 Ответить
Діаспора бачить і чує, але вони просто в щоці, того й мову відняло
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13.06.2021 09:37 Ответить
тож амери відкрито заявляють, що зброю постачати вони бояться, бо та зброя може уїхати прям в Ордло на допомогу місцевим трактористам
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13.06.2021 09:40 Ответить
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 6866
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13.06.2021 09:37 Ответить
Зарубіжні українці дружно лише хекають, працюючи на низькооплачуваних роботах. І нічого вони не винні ніяким ярмакам.
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13.06.2021 09:42 Ответить
Зарубіжні українці, які повтікали від росії і комуністичного режиму, зуміли збагатитись мільйонами доларів, приймали неабияку участь у будівництві розвинутих країн. І зараз в результаті ми маємо потужні та впливові діаспори.
Пойняв, нещастя ти лаптем прибите...
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13.06.2021 09:48 Ответить
а украинцы Украины ?
они должны слышать лишь стройный хор тыбзящих все шо плохо лежит аж гай гуде!!!
и смотреть гундосики от видосика (ну или наоборот))))
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13.06.2021 09:44 Ответить
Украинцы Украины заняты просмотром Скотов
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13.06.2021 10:07 Ответить
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 8429
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13.06.2021 09:48 Ответить
Зелене попондопало 😀😂👍🏼
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13.06.2021 10:07 Ответить
Попондопало був розумніший за це непорозуміння косовороточне.
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13.06.2021 10:14 Ответить
Ермак тебя мы слушать не хотим . Где Украина и Украинцы ,а где Ермак 😡 меня вообще удивляет его наглость ,это говно всплыло благодаря Зеленскому , а теперь вещает от имени Украины ,😠
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13.06.2021 09:51 Ответить
Насколько помню, там в этом офисе числится ещё одно тело по фамилии зеленский. А ему взападло встретиться с руководством ВКУ? Или вера не позволяет?
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13.06.2021 10:06 Ответить
За даними Держствту, платіжка за "комуналку" зросла на 52 % за рік !!!
Яких вам, ЗЕбидло, ще рехформ потрібно ?!!
Регочете, вИлупки ?!! )
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13.06.2021 10:08 Ответить
Який ти, в сраку, українець???
Засланець фєдєрастовий...
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13.06.2021 10:12 Ответить
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 928
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13.06.2021 10:16 Ответить
Д'ерьмак-в ОП полы не мыты. Какие голоса?
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13.06.2021 10:16 Ответить
Процитируйте мне хоть один закон в котором записано, что завхоз охфиса презека отвечает за внешнюю политику страны?! Такого нет! Так какого хера, эта гэбнявая проститутка лезет не в свои дела?!!!
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13.06.2021 10:21 Ответить
хто ти васья?дафай досфиданья консерва **********
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13.06.2021 10:31 Ответить
Наші європейські партнери повинні чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ - Цензор.НЕТ 2570
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13.06.2021 10:38 Ответить
Яке право має , НЕ державний службовець- пусте місце, щось патякати від Імені держави? Тим більеш кацапський агент.
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13.06.2021 10:59 Ответить
як гугняві ЗЕдроти - то нікму нічого не винні .А Зедротам, схоже, весь світ щось винен...
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13.06.2021 11:08 Ответить
Опять тридцать пять, кто-то должен за кого-то что-то сделать. Прямо как на правлении колхоза раздача нарядов. Зарубежные украинцы прекрасно видят кто и в каком статусе "раздает им наряды".
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13.06.2021 11:18 Ответить
Країною керують аферисти та авантюристи , а "диктор" Зеленський лише озвучує заготовлені ними тексти....Чи не дорого нам обходиться цей "диктор"???
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13.06.2021 11:24 Ответить
Т.е. Ермачидлу еще и украинская диаспора должна.
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13.06.2021 11:28 Ответить
прикметно, що тут, в інфі від ОП, нема позиції очільників всесвітнього конгресу українців. Я впевнений, що вони сказали Єрмаку таке, що друкувати в ОП не захотіли.
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13.06.2021 11:33 Ответить
Причина всіх провалів на міжнародному напрямку в тому,що керує цим --ЗАВГОСП. Немає в нас президента і МЗС.
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13.06.2021 12:20 Ответить
Вашингтон хочет, чтобы Ермака убрали из власти Украины!!!
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13.06.2021 13:22 Ответить
Немаю нічого проти євреїв в загальному.Але...До влади у нас дорвався люмпен-єврейські нащадки тих,хто підтримав і втілив ленінські тези більшовизму ,розкуркулювали і знищували голодом українські села і міста,заганяли в колгоспи,слуги компартійні в часи радянщини.І в наші непрості часи скрути для Української держави,вони учать українців-емігрантів,тих,хто незмирився і виїхав як треба Україну будувати,-лиш би очолити цей процес...Сюр якийсь...
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13.06.2021 18:47 Ответить
Дерьмак!

Какие у ТЕБЯ западные партнеры??? Ты для них НИКТО! Твоя должность какая? Завканцелярией? Куда ты лезешь? НИКТО с ТОБОЙ на Западе говорить НЕ будет! У тебя НЕТ полномочий,нет законно прописанной отвественности, ты даже не держслужбовець, т.к. никакой ОПы в Конституции нет!
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13.06.2021 22:39 Ответить
Нашли святого, такой же барыга, офшорное чмо, что же он, Ахметову дал заработать 40 млрд, на роттердаме+, что же он ,своего человека с рошена ввел в энергитический комплекс, который потом признал Роттердам + законным, что же он не посадил своего друга Свинарчука, когда подписывали "Харьковские соглашения" с Януковичем был в первых рядах .... и т.п и т.д.
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21.11.2021 12:35 Ответить
И сейчас ,которые пишут какой Порох хороший...., вы и есть самые злостные, гнилые люди, которым кинули копейку и они готовы задницу лизать,
Эту власть тоже послать куда и Пороха .
СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.11.2021 12:42 Ответить
 
 