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Новости Коронавирус и карантин
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Осенью Украину ждет новая волна коронавируса. Надеемся, что она будет минимальной, - главный санврач Кузин

Осенью Украину ждет новая волна коронавируса. Надеемся, что она будет минимальной, - главный санврач Кузин

Украине вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью текущего года.

Уверенность в этом выразил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его убеждению, хотя пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабильная, адаптивный карантин надо продлевать.

"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены. Даже США оставляют требование о ношении масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика", - подчеркнул Кузин.

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Несмотря на то, что в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, врач ожидает возвращения коронавируса осенью.

"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована", - отметил Кузин.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ожидаем новой волны разпила бабла под поводом борьбы с вирусом
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13.06.2021 10:22
+5
"врач ожидает возвращения коронавируса осенью" -------------- Возвращения откуда, из отпуска?
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13.06.2021 10:11
+5
Опять выбрали какую- то мерзость в санврачи и оно брешет нагло людям, грипп и ОРВИ называет короной, намордники не отменяет, людей запугивают, а тарифы за год выросли на почти 40% на все ресурсы в среднем, в том числе природный газ, который добывают для населения в Украине вырос на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Почему зеленое мерзкое брехло так нагло и подло обманул народ? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? А землю скоро спустят в унитаз. Сколько можно терпеть эту мерзотную власть? Гнать ее поганой метлой. В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в робота - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 10:34
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Опять выбрали какую- то мерзость в санврачи и оно брешет нагло людям, грипп и ОРВИ называет короной, намордники не отменяет, людей запугивают, а тарифы за год выросли на почти 40% на все ресурсы в среднем, в том числе природный газ, который добывают для населения в Украине вырос на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Почему зеленое мерзкое брехло так нагло и подло обманул народ? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? А землю скоро спустят в унитаз. Сколько можно терпеть эту мерзотную власть? Гнать ее поганой метлой. В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в робота - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 10:34 Ответить
медикам можно вообще не платить - из-за них вся страна второй год ходит в масках. пусть им аваков платит
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13.06.2021 10:45 Ответить
Можно конечно и вообще не платить, пусть все выезжают в ЕС, а кто будет людям аппендициты вырезать, ну да что там аппендициты, можно обойтись, раньше умирали от аппендицитов и ничего. И кстати это новость, что в масках ходят из-за медиков, не из-за зеленой власти, правительства, а из-за медиков, у которых зарплата сейчас ниже минимальной и их открыто вытесняют из страны, видимо, для повышения демографических показателей народа, прироста населения, может это опыт какой-то, как люди будут выживать без медицины. Заумная у нас власть, простому человеку и не понять ее тактики и стратегии.))
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13.06.2021 10:53 Ответить
Так на майдані теж не обіцяли підняти тариф на газ в 6 разів. Навпаки, декотрі в Шустера били себе п"ятами в груди, що клятий овоч обдирає народ грабіжницькими тарифами і їх треба зменшувати. Але, коли самі дорвалися до корита, чомусь не знизили, а навпаки, підняли. І що? "Активісти" поволали тут, на Цензорі, що одних скинули, і цих зметем, та й заткнулись, язики в сраки запхавши...
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13.06.2021 15:02 Ответить
Те кто на Майдане был за идею погибли. А чего народ отдал власть опять олигархам, таким же как Янукович и готов снова на выборах тасовать олигархию - Порошенко,Зеленский, Бойко и т.д. я не знаю, это нужно у психиатров спрашивать. Сейчас мозг украинцев под глубоким гипнозом СМИ, пропаганды, ТВ и он сам себя уничтожает, пилит сук ,на котором сидит. Это клиника.
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13.06.2021 19:11 Ответить
Ну ты кацапский бот, поэтому твое понимание - это извращенное понимание, а у меня было понимание нормального человека,украинки и идею я прекрасно видела и понимала , она заключалась в желании устранить от власти бандита Януковича, и предотвратить объединение Украины с бандитской путинской РФ. Слава Богу ,что Януковича прогнали и сорвали объединение с кацапской сатанвой.Дорогую цену заплатили, более сотни погибло, царствие им небесное и пусть в аду горят те кто их убил, они многие уже там горят. Так что писать мне свой бред про Майдан заканчивай, я с кацапскими ботами не общаюсь, мне это не интересно, а вас тут много сидит, сволочей.
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13.06.2021 21:33 Ответить
Замінить одну банду іншою і перетворити країну в колонію - це розуміння НОРМАЛЬНОЇ людини? Тоді не дивно, що ви так і тасуєте злодіїв на виборах, бо ви ж їх до влади і привели. А ті, хто вбив ту сотню ніде не горять, вони прекрасно себе почувають біля владного корита, до якого завдяки цим жертвам вони ж і пролізли...
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13.06.2021 21:53 Ответить
"врач ожидает возвращения коронавируса осенью" -------------- Возвращения откуда, из отпуска?
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13.06.2021 10:11 Ответить
У кацапов с этой точки зрения уже осень на днях наступила. Так что всё возможно.
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13.06.2021 10:53 Ответить
Надежда заменяет вакцинацию и кислород.
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13.06.2021 10:16 Ответить
А зебил ляшко обещал до августа вакцинировать всю страну. Неужели зебилы опять всех *******?!
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13.06.2021 10:18 Ответить
Не опять, а как всегда!
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13.06.2021 10:22 Ответить
Как тот миллиард деревьев посадят, так сразу и вакцинируют. Им же не разорваться ж (а было б не плохо).
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13.06.2021 10:55 Ответить
так ляшко обещает вакцинировать, кузя обещает "нову хвилю" - то такэ... бабосики на курточки надо всем у ковидного корыта
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13.06.2021 11:40 Ответить
Він такого не обіцяв, якщо чесно.
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13.06.2021 13:13 Ответить
"В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок."

10млн прививок - это почти все желающие вакцинироваться
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13.06.2021 13:17 Ответить
аха.. прогноз погоды не могут спрогнозировать нормально, а тут аж на осень корону обещают!!!
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13.06.2021 10:20 Ответить
Де вакцина???
Уйопки зелені...
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13.06.2021 10:22 Ответить
Я привился, шо тормозишь?
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13.06.2021 10:28 Ответить
Ожидаем новой волны разпила бабла под поводом борьбы с вирусом
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13.06.2021 10:22 Ответить
Ковід нікуди не зник. Вчора в сусідній під"їзд приїджала швидка. В костюмах і скафандрах. Повезли когось в лікарню.
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13.06.2021 10:32 Ответить
Статистикою можна крутити, як циган сонцем. Нещодавно захворів співробітник із сім'єю та сестра його дружини з сім'єю- загалом 6 чоловік. У статистику пішли двоє.
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13.06.2021 10:34 Ответить
ну,если он завтракать на 1+1 ходит-то это тот еще врач...
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13.06.2021 10:33 Ответить
Чиновникам волна кронвируса не грозит, они все проколются Пфайзером, а грозит простым людям, а особенно пожилым, которых не успеют провакцинировать даже китайской, малоэфективной вакциной. Им следует ожидать нехватку мест в больницах и смертность на дому без кислорода.и медецинской помощи.
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13.06.2021 10:46 Ответить
Обозвали очередную разновидность гриппа коронавирусом и устроили вокруг этого танцы с бубнами . Вот и весь секрет возникновения "пандемии". Теперь ни у кого нет смелости признать шо эта хрень сплошной разводняк. Бо ухерачили и распистили под этим соусом всё шо токо можно
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13.06.2021 10:54 Ответить
Ви вже замінили подаровані Вавою, 400 концентраторів, новими?Восени Україну чекає нова хвиля коронавірусу. Сподіваємося, що вона буде мінімальною, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4237
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13.06.2021 11:04 Ответить
Oчень удобный предлог для обнуления любых законов и правил.
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13.06.2021 11:11 Ответить
Особенно волна будет "минимальной", если откроют для "кормильцев" лугандонии все КПВВ, и вся голодная саранча с оккупированных территорий ломанется к нам со всеми болячками и без 14-ти дневной самоизоляции! КЛАСС!!! МЫ ВОЗВРАЩАЕМ БАМБАСС!!! А мне любопытно, куда они прячут куриные аусвайсы при пересечении КПВВ? Или досмотр... то таке?
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13.06.2021 11:32 Ответить
не, спасибо "ополЧленцам" - они тормозят кормильцев со своей стороны, ни деток в ВУЗы на бюджет, ни зрелых за пенсионом к хунте не выпускают
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13.06.2021 11:44 Ответить
ШО апять ? хто цього разу "летюча свиня" ?..
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13.06.2021 12:17 Ответить
Что ЭТИ и ТАКИЕ могут прогнозировать?
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13.06.2021 12:20 Ответить
Да ідіть ви в сраку ! Ніяк не розпиляєте клапті бюджету....Солодко суки ???!!!
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13.06.2021 12:29 Ответить
Если есть пересични при свидомости то выконуйте ришення Полтавского суда ,Маски вне закона'. Слава судье- кторый не побоялся сказать правду. Вот кто герои нашего времени.
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13.06.2021 12:53 Ответить
Чергова, планова !!!, епідемія, все робиться для того, щоб тримати наРід в покорі !!!
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13.06.2021 12:56 Ответить
"в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан" - ну, хоч тут цифра наближена до реальності...
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13.06.2021 12:57 Ответить
 
 