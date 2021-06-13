Осенью Украину ждет новая волна коронавируса. Надеемся, что она будет минимальной, - главный санврач Кузин
Украине вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью текущего года.
Уверенность в этом выразил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его убеждению, хотя пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабильная, адаптивный карантин надо продлевать.
"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены. Даже США оставляют требование о ношении масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика", - подчеркнул Кузин.
Несмотря на то, что в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, врач ожидает возвращения коронавируса осенью.
"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована", - отметил Кузин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10млн прививок - это почти все желающие вакцинироваться
Уйопки зелені...