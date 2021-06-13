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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7, - Daily Mail

Байден нарушил королевский протокол на саммите G7, - Daily Mail

Президент США Джо Байден 12 июня впервые встретился с королевой Великобритании Елизаветой ІІ на торжественном приеме с лидерами стран "Большой семерки". Перед этим мероприятием Байден нарушил королевский протокол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Daily Mail.

Кортеж главы Белого дома из 18 автомобилей приехал на место проведения встречи в Корнуолле через пять минут после того, как туда прибыла королева с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. Обычно все гости должны быть на своих местах до прибытия королевы на официальное мероприятие.

Издание отметило, что королевские особы "не обижались, поскольку на фотографиях видно, как королева сияла, разговаривая с президентом и его женой".

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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7, - Daily Mail 01
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7, - Daily Mail 02

Автор: 

G7 (833) Байден (2785) Елизавета II (44) протокол (82) королева (15)


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Топ комментарии
+59
Блин чи не новость. Приехал позже королевы=)))) Наш бубочка бы в рояль насрал-бы. Криворожское воспитание 95 квартала бы позволило!
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13.06.2021 10:50
+20
Да, чи й не новость. У нас Зеленский вообще как с дикого леса дикий зверь и ничего. В стране тарифы на природный газ (который добывают для населения в Украине) выросли на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Может у нас зарплаты и пенсии выросли на 70%? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в блютуз - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 11:01
+18
Лучше старый байден чем молодой Зеленский!
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13.06.2021 10:56
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Страница 2 из 2
Вообще-то кортеж Байдена задержала английская полиция, чтобы пропустить кортеж королевы --только и всего!
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13.06.2021 22:46 Ответить
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