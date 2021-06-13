Байден нарушил королевский протокол на саммите G7, - Daily Mail

Президент США Джо Байден 12 июня впервые встретился с королевой Великобритании Елизаветой ІІ на торжественном приеме с лидерами стран "Большой семерки". Перед этим мероприятием Байден нарушил королевский протокол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Daily Mail.

Кортеж главы Белого дома из 18 автомобилей приехал на место проведения встречи в Корнуолле через пять минут после того, как туда прибыла королева с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. Обычно все гости должны быть на своих местах до прибытия королевы на официальное мероприятие.

Издание отметило, что королевские особы "не обижались, поскольку на фотографиях видно, как королева сияла, разговаривая с президентом и его женой".

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