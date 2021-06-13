7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран

Семь лет тому назад Украина смогла отстоять Мариуполь. Наши защитники не дали превратить развитый город с мощной промышленностью в очередную "черную дыру" оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран по случаю 7-й годовщины освобождения города от пророссийских боевиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В крайне сложной и неопределенной обстановке начального этапа агрессии Российской Федерации против нас, враг действовал коварно и вызывающе. Он прятался в жилых кварталах и был готов проливать кровь жителей города. 13 июня 2014 года украинские защитники и мариупольцы отбили город у врага, проявили не только принципиальную готовность отстаивать суверенитет Украины, но и способность ценить жизнь собственных граждан", - отметил министр.

Сегодня жемчужина Приазовья, Мариуполь, - живет под мирным небом и процветает под сине-желтыми флагом.

По словам Тарана, несколько последних лет Мариуполь входит в рейтинг городов с самым низким уровнем преступности, но война очень близко, совсем рядом линия разграничения.

"Мы живем в постоянной готовности к их навязчиво-маниакальному "можем повторить". Насколько близко может подойти агрессия Российской Федерации мы наблюдали во время недавнего развертывания подразделений государства-агрессора вдоль границ Украины. ...Мы, к сожалению, уже были свидетелями, как на линии огня оказались мирные жители Мариуполя 24 января 2015 года в результате обстрела Градами, осуществленного вооруженными формированиями Российской Федерации в Мариуполе, жертвами которого стали даже дети", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД

"Мы изучили и хорошо усвоили тяжелые уроки. Сегодня войско перевооружается и усиливается наша обороноспособность. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Разворачивается наш флот и наземные компоненты обороны", - добавил он.