7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран
Семь лет тому назад Украина смогла отстоять Мариуполь. Наши защитники не дали превратить развитый город с мощной промышленностью в очередную "черную дыру" оккупированных Россией территорий.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран по случаю 7-й годовщины освобождения города от пророссийских боевиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В крайне сложной и неопределенной обстановке начального этапа агрессии Российской Федерации против нас, враг действовал коварно и вызывающе. Он прятался в жилых кварталах и был готов проливать кровь жителей города. 13 июня 2014 года украинские защитники и мариупольцы отбили город у врага, проявили не только принципиальную готовность отстаивать суверенитет Украины, но и способность ценить жизнь собственных граждан", - отметил министр.
Сегодня жемчужина Приазовья, Мариуполь, - живет под мирным небом и процветает под сине-желтыми флагом.
По словам Тарана, несколько последних лет Мариуполь входит в рейтинг городов с самым низким уровнем преступности, но война очень близко, совсем рядом линия разграничения.
"Мы живем в постоянной готовности к их навязчиво-маниакальному "можем повторить". Насколько близко может подойти агрессия Российской Федерации мы наблюдали во время недавнего развертывания подразделений государства-агрессора вдоль границ Украины. ...Мы, к сожалению, уже были свидетелями, как на линии огня оказались мирные жители Мариуполя 24 января 2015 года в результате обстрела Градами, осуществленного вооруженными формированиями Российской Федерации в Мариуполе, жертвами которого стали даже дети", - отметил Таран.
"Мы изучили и хорошо усвоили тяжелые уроки. Сегодня войско перевооружается и усиливается наша обороноспособность. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Разворачивается наш флот и наземные компоненты обороны", - добавил он.
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч
...В тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного
Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.
Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.
То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
С днём Хрен знает чего, копростан!
PS Не надо на меня ярлык кацапа вешать. Просто хочу, чтобы было честно.
PS: Так как, про честность???
Наверное, я многого не знаю, и помню только https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 872 дня блокады и сотни тысяч умерших от голода, и пытаюсь мыслить логически. Была бы возможность вывезти этих людей - вывезли бы, трупы на улицах - не в интересах советского командования.
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
(2014)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
росія з великої літери - це мувітон тут.