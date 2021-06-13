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Новости Агрессия России против Украины
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7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран

7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную

Семь лет тому назад Украина смогла отстоять Мариуполь. Наши защитники не дали превратить развитый город с мощной промышленностью в очередную "черную дыру" оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран по случаю 7-й годовщины освобождения города от пророссийских боевиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В крайне сложной и неопределенной обстановке начального этапа агрессии Российской Федерации против нас, враг действовал коварно и вызывающе. Он прятался в жилых кварталах и был готов проливать кровь жителей города. 13 июня 2014 года украинские защитники и мариупольцы отбили город у врага, проявили не только принципиальную готовность отстаивать суверенитет Украины, но и способность ценить жизнь собственных граждан", - отметил министр.

Сегодня жемчужина Приазовья, Мариуполь, - живет под мирным небом и процветает под сине-желтыми флагом.

По словам Тарана, несколько последних лет Мариуполь входит в рейтинг городов с самым низким уровнем преступности, но война очень близко, совсем рядом линия разграничения.

"Мы живем в постоянной готовности к их навязчиво-маниакальному "можем повторить". Насколько близко может подойти агрессия Российской Федерации мы наблюдали во время недавнего развертывания подразделений государства-агрессора вдоль границ Украины. ...Мы, к сожалению, уже были свидетелями, как на линии огня оказались мирные жители Мариуполя 24 января 2015 года в результате обстрела Градами, осуществленного вооруженными формированиями Российской Федерации в Мариуполе, жертвами которого стали даже дети", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД

"Мы изучили и хорошо усвоили тяжелые уроки. Сегодня войско перевооружается и усиливается наша обороноспособность. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Разворачивается наш флот и наземные компоненты обороны", - добавил он.

Автор: 

Мариуполь (5704) Минобороны (9282) Антитеррористическая операция (18284) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+8
***
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати

(2014)
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13.06.2021 11:22
+7
7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран - Цензор.НЕТ 5939

С днём Хрен знает чего, копростан!
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13.06.2021 11:13
+7
https://focus.ua/ukraine/485365-spasibo-polku-azov-v-mariupole-sostoyalsya-marsh-v-chest-7-y-godovshchiny-osvobozhdeniya-ot-dnr-video "Спасибо полку Азов": в Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения от "ДНР" (видео)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
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13.06.2021 12:02
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Ага,что ж хоть там зеля не умер,если в Крыму ему ПАП ,как оно волает,помешал?
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13.06.2021 11:09 Ответить
не всім пощастило, як мариківським...

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч

...В тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного

Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.

Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.

То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
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13.06.2021 11:12 Ответить
7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран - Цензор.НЕТ 5939

С днём Хрен знает чего, копростан!
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13.06.2021 11:13 Ответить
Да ладно. Была блокада Ленинграда, была оборона Киева, Одессы, Севастополя.
PS Не надо на меня ярлык кацапа вешать. Просто хочу, чтобы было честно.
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13.06.2021 12:04 Ответить
А кто блокировал Ленинград? Как так "блокада" а танки, пушки, пулемёты, патроны, снаряды шли с заводов на фронт, в полный рост? Вот сралину, можно ***** и говорите о "блокаде"!
PS: Так как, про честность???
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13.06.2021 19:21 Ответить
Какие заводы в блокадном Ленинграде, город каждый день бомбили и в упор из артиллерии расстреливали. Эти завод, которые не успели вывезти, были бы уничтожены в первые недели.
Наверное, я многого не знаю, и помню только https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 872 дня блокады и сотни тысяч умерших от голода, и пытаюсь мыслить логически. Была бы возможность вывезти этих людей - вывезли бы, трупы на улицах - не в интересах советского командования.
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13.06.2021 22:23 Ответить
Но что-то мне подсказывает что Мариуполь этим фактом сильно недоволен.
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13.06.2021 11:17 Ответить
Думаю що не до всьої вати, але вже почало доходити. Тим більше "вітрина руського міра" поруч.
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13.06.2021 11:23 Ответить
Ни одной провокации не было сегодня. Ни одного недовольного.
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13.06.2021 16:52 Ответить
Вообще то свинособак, везде хватает, а про лишнюю хромосому, вообще молчу... И что то мне подсказывает, что и Вы ... , карочэ, что прегожен скажет!
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13.06.2021 19:34 Ответить
***
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати

(2014)
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13.06.2021 11:22 Ответить
. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун", можно позавидовать такому оперативному развертыванию, шел 7 год войны, и Мариуполь на границе с чумой.
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13.06.2021 12:00 Ответить
https://focus.ua/ukraine/485365-spasibo-polku-azov-v-mariupole-sostoyalsya-marsh-v-chest-7-y-godovshchiny-osvobozhdeniya-ot-dnr-video "Спасибо полку Азов": в Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения от "ДНР" (видео)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
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13.06.2021 12:02 Ответить
Хочется верить, что хотя бы половина граждан Марика радуются своей причастности к Украине и ее победам и не поддерживают проклятый мОКШАНСКИЙ МИР. Хотя после семи с лишним лет войны с паРашей кажется удивительно парадоксальным факт симпатии к рашистам, отрицания ее агрессии. Просто какой-то СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ! То же наблюдаю еще в большей мере в Харькове. И это очень тревожит.
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13.06.2021 12:10 Ответить
В России за сутки выявили 14 723 новых случая коронавируса
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13.06.2021 12:10 Ответить
всех в питер...на футбол, там нет ограничений по зрителям..)))
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13.06.2021 12:53 Ответить
Зеленський невипустив ще медельку, «за звільнення Маріуполю»??? Нагородив би Єрмака з Тараном, і собі одну, чи дві...
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13.06.2021 12:10 Ответить
Российского хоккеиста https://lenta.ru/tags/persons/yamschikov-daniil/ Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
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13.06.2021 12:12 Ответить
привет,шоу. А чего на корр тяжело пробиться?
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13.06.2021 12:17 Ответить
субота воскресение у комментов выходной
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13.06.2021 12:21 Ответить
меня и по будням выбивает
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13.06.2021 12:24 Ответить
Если бы ты видел, сколько много людей пришло сегодня праздновать День освобождения Мариуполя, то ты бы так не говорил. Театральной площади на всех желающих не хватило. А ведь это не все пришли.
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13.06.2021 16:57 Ответить
Все, кто хотел уехать - уехали. А кто хотел приехать из Донецка - приехали. В Мариуполе переселенцев 100 тысяч числится. На полумиллионный город .
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13.06.2021 17:01 Ответить
Не мели дурниць.
росія з великої літери - це мувітон тут.
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13.06.2021 20:45 Ответить
 
 