ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 13 июня - ожидаются шквалы, град и сильные дожди

В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительный дождь.

Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

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