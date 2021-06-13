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ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 13 июня - ожидаются шквалы, град и сильные дожди

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 13 июня - ожидаются шквалы, град и сильные дожди

В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительный дождь.

Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

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непогода (816) погода (2819) ГСЧС (4944)


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могли бі и после ухудшения предупредить а не во время
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13.06.2021 11:12 Ответить
Естественно, он же прозван "барыгою". а не "бедоносцем".
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13.06.2021 11:23 Ответить
ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі - Цензор.НЕТ 9639

.Били блискавки у полі і у місті,
Сипався закам'янілий град.
Падав дощ важкий по листю,
Сипались горіхи й виноград.
Закрутився вітер по спіралі,
Рвав із дуба листя на горі.
Й мальви завжди милі кралі,
Загубили пелюстки в траві.
Грім блукав аж десь за полем,
Блиски вдарили у чорний дим.
Відгукнувся ліс зеленим болем,
Почорніли небеса над ним.
Вдарив грім із блиснуло востаннє,
Стало небо чистІшим сльози.
Виглянуло сонце....Тільки жито раннє
Стогне після літньої грози

.....................
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13.06.2021 11:53 Ответить
при порошенко такого небыло
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13.06.2021 12:07 Ответить
11:34 ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі

дякую за попередження, прочитав тільки як пішов дощ. Спочатку дрібний, а потім хвилин десять такий ливень був із вітром. Зараз вже сонце знову виглянуло.
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13.06.2021 12:30 Ответить
Что же это происходит такое? Никогда же такого не было раньше. Дождь пошёл, ветер подул. Не дай бог, ещё и сольнышко выглянет. То +25 градусов бешенной жары, то +15 бешенного холода. И некудя спрятаться...Шутка.
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13.06.2021 13:31 Ответить
 
 