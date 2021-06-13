ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 13 июня - ожидаются шквалы, град и сильные дожди
В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительный дождь.
Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности - желтый).
В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).
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.Били блискавки у полі і у місті,
Сипався закам'янілий град.
Падав дощ важкий по листю,
Сипались горіхи й виноград.
Закрутився вітер по спіралі,
Рвав із дуба листя на горі.
Й мальви завжди милі кралі,
Загубили пелюстки в траві.
Грім блукав аж десь за полем,
Блиски вдарили у чорний дим.
Відгукнувся ліс зеленим болем,
Почорніли небеса над ним.
Вдарив грім із блиснуло востаннє,
Стало небо чистІшим сльози.
Виглянуло сонце....Тільки жито раннє
Стогне після літньої грози
.....................
дякую за попередження, прочитав тільки як пішов дощ. Спочатку дрібний, а потім хвилин десять такий ливень був із вітром. Зараз вже сонце знову виглянуло.