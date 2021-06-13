Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом
Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с главой США Джо Байденом.
"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", — сказал Путин в интервью "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.Ру.
Путин добавил, что ждет от саммита восстановления личных контактов, отношений и создания реально функционирующих механизмов взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интерес.
В ходе саммита будут подняты вопросы стратегической стабильности, региональных конфликтов и экологии, уточнил президент РФ.
"То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – подчеркнул он.
"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил Путин.
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Такие вопросы нужно обсуждать с Гретой Тумберг.
}{уйло- у вас, гомиков, это переводится примерно как "смягчить булки".
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