Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с главой США Джо Байденом.

"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", — сказал Путин в интервью "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.Ру.

Путин добавил, что ждет от саммита восстановления личных контактов, отношений и создания реально функционирующих механизмов взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интерес.

В ходе саммита будут подняты вопросы стратегической стабильности, региональных конфликтов и экологии, уточнил президент РФ.

"То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – подчеркнул он.

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"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил Путин.