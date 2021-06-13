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Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом

Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с главой США Джо Байденом.

"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", — сказал Путин в интервью "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.Ру.

Путин добавил, что ждет от саммита восстановления личных контактов, отношений и создания реально функционирующих механизмов взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интерес.

В ходе саммита будут подняты вопросы стратегической стабильности, региональных конфликтов и экологии, уточнил президент РФ.

"То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – подчеркнул он.

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"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил Путин.

Автор: 

Байден (2785) путин (31201) россия (95339) саммит (1169) США (26368) Женева (80)


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Топ комментарии
+11
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https://mobile.twitter.com/likigor65 Игорь @likigor65
Какая точная реклама в Женеве.

Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 8841
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13.06.2021 11:52
+10
Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 7800

...
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13.06.2021 11:55
+6
Орлан белоголовый и )(уйлан двухголовый!
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13.06.2021 12:02
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https://mobile.twitter.com/likigor65

https://mobile.twitter.com/likigor65 Игорь @likigor65
Какая точная реклама в Женеве.

Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 8841
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13.06.2021 11:52 Ответить
роскосмос все
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13.06.2021 11:53 Ответить
Спутники конкурентов Маска - OneWeb, пока выводит. Надеюсь контракт разорвут.
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13.06.2021 11:57 Ответить
а астронавтов катать уже все, бесперспективно
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13.06.2021 12:06 Ответить
Катают, хотя и меньше. Уж своих-то точно будут катать.
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13.06.2021 12:09 Ответить
а когда лаптеногие стали астронавтами?
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13.06.2021 14:34 Ответить
На МКС всегда 1-2 кацапских косьмонавта.
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13.06.2021 14:42 Ответить
это понятно, но астронавтами им не стать никогда
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13.06.2021 15:33 Ответить
Без предложения взятки не обошлось,из сынка байдушки пытаются сделать американского шредера.
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13.06.2021 11:54 Ответить
Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 7800

...
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13.06.2021 11:55 Ответить
Орлан белоголовый и )(уйлан двухголовый!
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13.06.2021 12:02 Ответить
Экология?
Такие вопросы нужно обсуждать с Гретой Тумберг.
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13.06.2021 11:59 Ответить
_Та уже ясно что байден не намерен и не будет давать отпор фашистской расие. Ублюдок! Подставляет всё человечество под угрозу гибели в Третьей Всемирной вместо того чтобы задушить врага человечества экономически.
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13.06.2021 12:00 Ответить
поспішаєш з висновками
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13.06.2021 12:01 Ответить
Не, просто это ты тормозишь.
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13.06.2021 12:03 Ответить
побачимо
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13.06.2021 12:51 Ответить
США никогда не желали гибели рашке. Даже от голода спасали. Им выгоден конкурент Европе и Китаю. Также Британия раньше действовала в Европе - поддерживала самого слабого игрока, не давая усилиться самому сильному.
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13.06.2021 12:05 Ответить
В політиці нема постійних друзів,є лише постійний інтерес,власна держава !!!)))
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13.06.2021 12:53 Ответить
Естественно, такое стадо голодных свинособак рванёт в США, что мало не покажется... Нет такого лишнехромосома, который не мечтал жить в Америке!
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13.06.2021 13:15 Ответить
кремлевкое чикатило совсем вне реальности-очем оно буровит?
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13.06.2021 12:02 Ответить
У ***** вид такой как будто он что-то написанное говном читает.
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13.06.2021 12:06 Ответить
ХЛО пришел тебе конец, а там и Расеюшке кирдык. Не может страна с православно-алкогольным населением постоянно угнетать мусульманское большинство, и эксплуатировать природные ресурсы колонизированных земель. Распад Росии неизбежен
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13.06.2021 12:20 Ответить
Мелет что попало. Старый подонок.
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13.06.2021 12:30 Ответить
Мания величия у ***** выражена как никогда! ГНИДА!!! МЕРЗКАЯ ПРЕЗРЕННАЯ ГНИДА!!! И У Б И Й Ц А !!!
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13.06.2021 12:32 Ответить
"...стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику".
}{уйло- у вас, гомиков, это переводится примерно как "смягчить булки".
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13.06.2021 12:46 Ответить
Моржовая звизда, ты хоть ходули и лифты сними, клизму себе не забудь, для восстановлений личных контактов...
Вазелин, тебе в помощь!
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13.06.2021 12:58 Ответить
*******, кгбєшно, совково. Мразь.
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13.06.2021 13:33 Ответить
 
 