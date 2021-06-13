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С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине

С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине

Завтра, 14 июня, в селе Заборье Боярской городской территориальной громады Фастовского района Киевской области в 12.00 возле часовни на сельском кладбище начнется церемония прощания с Владимиром Владимировичем Беловым, 1984 года рождения, старшиной, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 11 июня в районе села Водяное Мариупольского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу "Боярского информационного центра".

"11 июня, вблизи с. Водяного в результате обстрела погиб наш земляк, житель Заборья, Владимир Белов. К сожалению, осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Он был настоящим патриотом своей страны и отстаивал ее право на мир и независимость. Давайте всем миром почтим память нашего защитника. Выражаем искренние соболезнования родным погибшего! Вечная память и слава герою нашего общества! Прощание с Владимиром состоится 14 июня в 12:00 возле часовни на кладбище в Заборье", - отмечается в сообщении.

С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине 01

Как сообщалось, 11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов.

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Автор: 

Донбасс (26955) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155) операция Объединенных сил (6766)


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С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине - Цензор.НЕТ 3670
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13.06.2021 12:33 Ответить
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С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине - Цензор.НЕТ 2682

Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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13.06.2021 12:39 Ответить
ужасная горечь от потери за каждым нашим воином...
Герої не вмирають! Смерть російським загарбникам!
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13.06.2021 15:16 Ответить
Царство небесне, вічна пам'ять Герою. Схиляю голову...
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13.06.2021 12:59 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забір'я на Київщині - Цензор.НЕТ 6896
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13.06.2021 19:59 Ответить
 
 