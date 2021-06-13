С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине

Завтра, 14 июня, в селе Заборье Боярской городской территориальной громады Фастовского района Киевской области в 12.00 возле часовни на сельском кладбище начнется церемония прощания с Владимиром Владимировичем Беловым, 1984 года рождения, старшиной, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 11 июня в районе села Водяное Мариупольского района Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время гранатометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу "Боярского информационного центра".

"11 июня, вблизи с. Водяного в результате обстрела погиб наш земляк, житель Заборья, Владимир Белов. К сожалению, осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Он был настоящим патриотом своей страны и отстаивал ее право на мир и независимость. Давайте всем миром почтим память нашего защитника. Выражаем искренние соболезнования родным погибшего! Вечная память и слава герою нашего общества! Прощание с Владимиром состоится 14 июня в 12:00 возле часовни на кладбище в Заборье", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 11 июня в результате обстрела российских террористов погиб воин 128-й ОГШБр Владимир Белов.

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