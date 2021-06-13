За минувшие сутки от коронавируса в Киеве умерло 5 человек, выявлено 114 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 114 больных коронавирусом. Умерли 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке.

"114 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5152 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 849", - сообщил Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 19 до 79 лет, 43 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет и 4 мальчика от 6 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 больных коронавирусом, а также 41 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

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Выздоровели за прошедшие сутки 158 человек. Всего коронавирус преодолели 195 089 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 23, в Днепровском и Дарницком по 14 и в Соломенском районе - 13 случаев", - отметил Виталий Кличко.

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