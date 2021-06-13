По факту смерти 12-летнего мальчика на реке Черемош начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

По факту смерти 12-летнего мальчика в Ивано-Франковской области следователи начали уголовное производство и проводится расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции

В сообщении отмечается: "12 июня, около 20 часов поступило сообщение на "102", что в селе Тюдов Косовского района упал в реку Черемош 12-летний парень. На место немедленно выехали полицейские и спасатели. Работники ГСЧС сразу же начали поисковые мероприятия в реке.

Правоохранители предварительно установили, что около 20 часов трое несовершеннолетних ребят, жителей Черновицкой области, катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся из камней и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению".

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Также, по информации полиции, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, эксперт-криминалист, спасатели и неравнодушные граждане.

Поиски проводились всю ночь. К сожалению парень погиб. Его тело утром спасатели достали из реки. При осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, полиция выяснит все обстоятельства трагедии", - подчеркивают в полиции.





