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По факту смерти 12-летнего мальчика на реке Черемош начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

По факту смерти 12-летнего мальчика в Ивано-Франковской области следователи начали уголовное производство и проводится расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции

В сообщении отмечается: "12 июня, около 20 часов поступило сообщение на "102", что в селе Тюдов Косовского района упал в реку Черемош 12-летний парень. На место немедленно выехали полицейские и спасатели. Работники ГСЧС сразу же начали поисковые мероприятия в реке.

Правоохранители предварительно установили, что около 20 часов трое несовершеннолетних ребят, жителей Черновицкой области, катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся из камней и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС

Также, по информации полиции, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, эксперт-криминалист, спасатели и неравнодушные граждане.

Поиски проводились всю ночь. К сожалению парень погиб. Его тело утром спасатели достали из реки. При осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, полиция выяснит все обстоятельства трагедии", - подчеркивают в полиции.

По факту смерти 12-летнего мальчика на реке Черемош начато уголовное производство, - Нацполиция 01
По факту смерти 12-летнего мальчика на реке Черемош начато уголовное производство, - Нацполиция 02
По факту смерти 12-летнего мальчика на реке Черемош начато уголовное производство, - Нацполиция 03

дети (6466) смерть (9211) Ивано-Франковская область (915)


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співчуття батькам... бідна дитина
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13.06.2021 12:52 Ответить
Підлітки завжди роблять ризиковані непродумані вчинки, які можуть вести до трагедії. Така природа підліткового віку. Співчуваю батькам.
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13.06.2021 13:06 Ответить
Дуже шкода, що поряд не опинилось більш розсудливого підлітка, який би відговорив від такого ризикованого вчинку.
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13.06.2021 13:38 Ответить
Яке розслідування по ст.115 КК ? З цим КПК щось треба робити, а поки він бореться не зі злочинність а з річками.
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13.06.2021 13:53 Ответить
Цензор, надо всё правильно писать, в 12-ть лет это тебе ещё не парень, а - мальчик. А то где мальчик пишешь, а где - парень, наверное прогуливал в школе уроки? Ай-яй-яй!!!
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13.06.2021 18:05 Ответить
Спорно. Всё ускоряется, но пока ещё мальчик. Нет половозрелости, нет мозгов, нет самого главного - социальной ответственности перед обществом. А значит пока не человек.
В данном случае да, речи о гибели человека пока нет.
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14.06.2021 06:05 Ответить
 
 