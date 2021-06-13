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Новости Агрессия России против Украины
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Порошенко об освобождении Мариуполя: Мы выбили "русский мир" и разрушили сценарий Путина

Порошенко об освобождении Мариуполя: Мы выбили

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили "русский мир" из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были спасены от бандитов, мародеров и преступников", - отмечает Порошенко.

"Украина возвращала свое. Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", - отмечает он.

"Хорошо помню совещание 8 июня 2014 года. Мы тогда прилагали максимум усилий для освобождения Мариуполя, чтобы не допустить гибели гражданских, гибели мирных жителей. Зачистка от незаконных вооруженных формирований, от наемников - это была ответственность Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. А Вооруженные силы Украины должны были играть ответственную роль по недопущению вхождения военных формирований в Мариуполь для организации хаоса. Должен отметить очень хорошую организацию тех процессов. Мариуполь выстоял. Те времена стали решающими для украинского Приазовья", - напомнил Порошенко.

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"Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю", - заявил лидер" Европейской Солидарности".

Автор: 

Мариуполь (5704) освобождение (564) Порошенко (19587) Антитеррористическая операция (18284)


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Топ комментарии
+65
Единственный проукраинский президент-боец за все последние годы

Порошенко об освобождении Мариуполя: Мы выбили "русский мир" и разрушили сценарий Путина - Цензор.НЕТ 8635
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13.06.2021 13:10
+64
а пока наша армия во главе с Порошенко освобождала города наша бубочка пряталась от мобилизации на корпоративах в кацапии
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13.06.2021 13:02
+49
а ленка закликала в соцмережах відсліковувати переміщення підрозділів ЗСУ
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13.06.2021 13:05
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От я і висловив свою думку, але вона Вам не подобається, і як старший брат, ви мене повчаєте. А роги стирчать
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18.06.2021 00:35 Ответить
якось не так.. я ніде не ображав вас.. за вашу думку.. не висловлював, що у вас де стирчить чи ні.. я лише можу не погодитись з вашою думкою. Натомість ви весь час намагаєтесь навішати якогось ярлика, авжеж дещо стриманіше, ніж ваші колеги.. але все ж таки.. то не корчіть щось там.. то рога стирчать.. бо вам не подобається.. моя думка, і ви намагаєтесь її нівелювати.. обісцінити.. зробити некчемною.. у такой ось зручний для вас спосіб..
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18.06.2021 17:41 Ответить
Мені просто не подобається, що людина, яка не уотожнює себе з Україною, яка голосувала за зе, та не усвідомлює наслідки своїх дій, мене повчає.
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19.06.2021 00:33 Ответить
Мені теж не подобається, що людина яка не утотожнює себе з Україною.. і яка не те що голосувала.. то є ваше право.. а утотожнює особистість в данному випадку Петра Олексіювича з Україною.. підминила в своїй свідомості патриотизм з культом особистості.. не усвідомлює наслідків своїх дій..
Висловлювання своєї думки не є повчання, якщо на підсвідомості ви це та сприймаєте)
Ви самі регулюєте.. сприймати чи не сприймати, ту чи іншу інформацію.. і як саме сприймати.. слухати не слухати.. спілкуватися.. чи ні..
А ось рота затикати.. не ви.. не я.. не маємо права
Подруге.. я не голосував за Зе.. чи за По.. я взагалі не брав участі в голосуванні.. бо так вирішив
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19.06.2021 11:08 Ответить
Той хто не голосує, віддає свій голос переможцю. Усвідомте це, перш ніж повчати інших. Про Порошенко- я казав, що йому є за що дякувати та й за що критикувати. Але для вас є тільки марадер та порохососи. І хто ви такому випадку?
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19.06.2021 12:03 Ответить
І знов не вірно.. То є лише моя справа як використати мій голос.. чи за кандидата чи взагалі ніяк.. І якщо хтось використовує мій голос, це може бути і заміна бланка, а не лише пустий, якщо я не ходив наприклад.. То чинне законодавство порушує член виборчий комісії.. а ніяк не я... Ви не маєте права мені дорікати..
Дякуйте на здоров'я.. ніхто ж вам не забороняє.. То є лише ваше бажання.. да й право.. А ось коли ви починаєте наїджати на інших.. хто голусував не так як ви.. чи не бажає дякувати бо не вбачає це за потрібне.. ви намагаєтесь нав'язати своє.. І я саме з цим.. не згоден
Ви маєте право думати про любого політика , що він такий сякий, якщо є обгрунтованне обвинувачення, якісь факти .. Критика повинна бути
Так само і я .. і інші люди, наприклад я вважаю Петра Олексіювича виним в тому, що сталося під Іловайском.. Путін само сабой, але бездіяльність або.. навпаки підстава добробатів.. то є злочин.. і ніякий Томос не виправе моє ставлення..
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19.06.2021 12:46 Ответить
Навіть коли ви признаєтесь, що бажали зла Україні, обезголовлюючи її, не можете не приплести Порошенко. Через таких як ви Україна падає, а вам Порошенко. Живіть сьогоденням, робіть хоч щось для України.
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19.06.2021 13:33 Ответить
Ви намагаєтесь видити желане за дійсне.. саме тому я вважаю, що то є вже хвороба) ну то таке, радує хоч ви шумите .. але вас не багато.
Я За Україну.. але Петро Олексіювич йде лісом..
І Вам бажаю робити щось.. для України.. а не для рейтингу Порошенко
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19.06.2021 13:40 Ответить
Та йдіті ви в свою сизрань разом з помилками, нездатністю нічого зробити навіть проти України. Нероба, невдаха та нікчема. Крім років Порошенко нічого вам навіть згадати в своєму жалюгідному житті. В Україна була і буде. Слава Україні!
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20.06.2021 01:44 Ответить
Ви теж можете йти в свій магадан.. Істерика ваша зовсім недоречна і вибачте, але жалюгідна..
Ви неспроможні сприймати іншу точку зору, і вам зручніше все перевести в площину сизрані.. А я наприклад також можу вбачати в вас провокатора с запоребріка.. Але всеж вважаю, скоріш недалеких розумом, що якщо ви так реагуєте, то вам можна лише поспівчувати..
Ви такі самі як московити.. і можу оргументувати чому.. Тому,що вам простіше побудувати гулаг і зіслати туди всіх хто проти порошенко.. чим визнати свою неправоту.. Чим ви кращій за кацапів? Але всеж бажаю вам навчитися бути стриманіше, навіть якщо точка зору співбесідника.. вам не довподоби..
І.. так.. Героям Слава..
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20.06.2021 13:43 Ответить
Я просто співчуваю людям, які не спроможні бути об'єктивними. Навіть у зе є позитивні результати. Але мені просто жаль вас. А ні до Порошенко, а ні після в вашому житті нічого не було.
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25.06.2021 11:46 Ответить
Лайкует вата из дамбаса , оно и понятно😀
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13.06.2021 23:28 Ответить
І в чім він тобі збрехав, Смицький?
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13.06.2021 17:25 Ответить
Ты мечтал "как в Крыму" и не срослось?)))
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13.06.2021 17:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/52374
/ забанить
Некий Джамал (https://censor.net/ru/user/486230) скорбит по убитому сепаратисту.
Впрочем, возможно это порохобот вскрыл его акаунт Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 1628
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19.06.2021 13:13 Ответить
За Пороха не стидно, на відміну від клоунської влади яка зараз здає Україну кремлю

Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 9694
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13.06.2021 16:51 Ответить
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 1702
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13.06.2021 20:13 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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13.06.2021 22:20 Ответить
Маріупольська кондитерська фабрика ТМ "Рошен" ліквідована через повну заборону ввезення продукції в Росію.
20 квітня 2015 року Маріупольська кондитерська фабрика була закрита.
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13.06.2021 18:29 Ответить
Не голосовал за зеленского.
Но порошенко это лгун, при нём начались сплошные перемирия.
Он не говорил про глаза путина, но желал в них заглянуть, хотя бы через глаза медведчука.
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13.06.2021 18:46 Ответить
В той час як ти безуспішно день і ніч штурмував двері військомату...
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13.06.2021 19:19 Ответить
Кацап зовсім не палиться.
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13.06.2021 21:56 Ответить
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 2263
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13.06.2021 23:03 Ответить
Щоб ти кров'ю срал , кацап , за таку брехню про Пороха 😅😀
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13.06.2021 23:38 Ответить
Вимагаю постваити пороху пам'ятники із шоколаду
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14.06.2021 00:05 Ответить
А я вимагаю поставити пам'ятник Зеленському, у вигляді роялегрального органу Зеленського в твоєму анусі.
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17.06.2021 12:05 Ответить
Від кого вимагаєш??? Дурню щзоб вимогу ставити треба вагу мати серед людей... А ти перхоть підшкурна у Петі на пришику))) Чи ти це перед дзеркалом так би мовити вихваляешся перед самим собою?? Тоді грайся дурню аби собі ні чого іншого не заподіяв
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17.06.2021 12:18 Ответить
Гордовито розпукалася клавіша.
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17.06.2021 12:23 Ответить
А чогож коментар видалив???? Що таки боїшся свої х слів??? От чудні ви люди...
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17.06.2021 12:27 Ответить
https://censor.net/ua/user/473148

відповів на https://censor.net/ua/comments/locate/3271096/01921449-e879-7229-a199-871c78385406 в темі https://censor.net/ua/news/3271096/poroshenko_ob_osvobojdenii_mariupolya_my_vybili_russkiyi_mir_i_razrushili_stsenariyi_putina
Ого, Днєпр, тебе попердолило. Знову в деактив хочеш?

Не треба видаляти хай всі читають..)) До речі а до чогу тут Днєпр???
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17.06.2021 12:29 Ответить
Коментар видалив Адмін, Льоню.
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17.06.2021 15:11 Ответить
Дякую що відновив мій коментар.
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17.06.2021 15:11 Ответить
7 ранку понеділка, американець дивиться, шо та у хохлов? Ви тупі, але інші зразу бачать кацапа.
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14.06.2021 00:42 Ответить
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 9834
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13.06.2021 22:19 Ответить
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 4072
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13.06.2021 23:02 Ответить
Так и было.
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14.06.2021 00:48 Ответить
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 4653
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14.06.2021 10:25 Ответить
Сколько Знленский освободил нашей земли за 2 года?
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14.06.2021 12:59 Ответить
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