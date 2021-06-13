Порошенко об освобождении Мариуполя: Мы выбили "русский мир" и разрушили сценарий Путина
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили "русский мир" из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были спасены от бандитов, мародеров и преступников", - отмечает Порошенко.
"Украина возвращала свое. Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", - отмечает он.
"Хорошо помню совещание 8 июня 2014 года. Мы тогда прилагали максимум усилий для освобождения Мариуполя, чтобы не допустить гибели гражданских, гибели мирных жителей. Зачистка от незаконных вооруженных формирований, от наемников - это была ответственность Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. А Вооруженные силы Украины должны были играть ответственную роль по недопущению вхождения военных формирований в Мариуполь для организации хаоса. Должен отметить очень хорошую организацию тех процессов. Мариуполь выстоял. Те времена стали решающими для украинского Приазовья", - напомнил Порошенко.
"Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю", - заявил лидер" Европейской Солидарности".
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Висловлювання своєї думки не є повчання, якщо на підсвідомості ви це та сприймаєте)
Ви самі регулюєте.. сприймати чи не сприймати, ту чи іншу інформацію.. і як саме сприймати.. слухати не слухати.. спілкуватися.. чи ні..
А ось рота затикати.. не ви.. не я.. не маємо права
Подруге.. я не голосував за Зе.. чи за По.. я взагалі не брав участі в голосуванні.. бо так вирішив
Дякуйте на здоров'я.. ніхто ж вам не забороняє.. То є лише ваше бажання.. да й право.. А ось коли ви починаєте наїджати на інших.. хто голусував не так як ви.. чи не бажає дякувати бо не вбачає це за потрібне.. ви намагаєтесь нав'язати своє.. І я саме з цим.. не згоден
Ви маєте право думати про любого політика , що він такий сякий, якщо є обгрунтованне обвинувачення, якісь факти .. Критика повинна бути
Так само і я .. і інші люди, наприклад я вважаю Петра Олексіювича виним в тому, що сталося під Іловайском.. Путін само сабой, але бездіяльність або.. навпаки підстава добробатів.. то є злочин.. і ніякий Томос не виправе моє ставлення..
Я За Україну.. але Петро Олексіювич йде лісом..
І Вам бажаю робити щось.. для України.. а не для рейтингу Порошенко
Ви неспроможні сприймати іншу точку зору, і вам зручніше все перевести в площину сизрані.. А я наприклад також можу вбачати в вас провокатора с запоребріка.. Але всеж вважаю, скоріш недалеких розумом, що якщо ви так реагуєте, то вам можна лише поспівчувати..
Ви такі самі як московити.. і можу оргументувати чому.. Тому,що вам простіше побудувати гулаг і зіслати туди всіх хто проти порошенко.. чим визнати свою неправоту.. Чим ви кращій за кацапів? Але всеж бажаю вам навчитися бути стриманіше, навіть якщо точка зору співбесідника.. вам не довподоби..
І.. так.. Героям Слава..
/ забанить
Некий Джамал (https://censor.net/ru/user/486230) скорбит по убитому сепаратисту.
Впрочем, возможно это порохобот вскрыл его акаунт
20 квітня 2015 року Маріупольська кондитерська фабрика була закрита.
Но порошенко это лгун, при нём начались сплошные перемирия.
Он не говорил про глаза путина, но желал в них заглянуть, хотя бы через глаза медведчука.
відповів на https://censor.net/ua/comments/locate/3271096/01921449-e879-7229-a199-871c78385406 в темі https://censor.net/ua/news/3271096/poroshenko_ob_osvobojdenii_mariupolya_my_vybili_russkiyi_mir_i_razrushili_stsenariyi_putina
Ого, Днєпр, тебе попердолило. Знову в деактив хочеш?
Не треба видаляти хай всі читають..)) До речі а до чогу тут Днєпр???