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Харьковские правоохранители разыскали подростка, избившего 14-летнюю девочку. Он с отцом дает пояснения, - Нацполиция

Харьковские правоохранители разыскали подростка, избившего 14-летнюю девочку. Он с отцом дает пояснения, - Нацполиция

Оперативники разыскали подростка на одной из улиц микрорайона "Новые Дома". Сейчас он вместе с отцом находится в отделении полиции и дает объяснения относительно случившегося.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковщины. 

"11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша.

Принятыми мерами оперативники разыскали парня вечером 12 июня. Сейчас он вместе с отцом находится в отделе полиции и предоставляет объяснение по поводу произошедшего. По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 16-летняя мразь Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове. Ему придется ответить перед законом, - Геращенко. ВИДЕО

Сведения о уголовный проступок внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

избиение (9789) подростки (432) Харьков (7443)


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Топ комментарии
+47
"Искренне раскаивается"?Это с каких пор следователи определяют душевное состояние подозреваемых?Вот это "искренне раскаивается" потом перерастет в "девочка сама виновата"
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13.06.2021 13:20
+44
Ну от на всі 5 під шконку дебіла !!!)))
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13.06.2021 13:10
+44
на зону это чучело. Отсидит, а уж потом миритесь, уверен что перехочется.
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13.06.2021 13:12
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Ну от на всі 5 під шконку дебіла !!!)))
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13.06.2021 13:10 Ответить
на зону это чучело. Отсидит, а уж потом миритесь, уверен что перехочется.
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13.06.2021 13:12 Ответить
Когда грозит уголовка сразу становишься посговорчивее
(тыць)
https://t.me/h_saltovka @h_saltovka

https://t.me/h_saltovka/31014 t.me/h_saltovka/31014
Харьковские правоохранители разыскали подростка, избившего 14-летнюю девочку. Он с отцом дает пояснения, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5325

...
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13.06.2021 13:16 Ответить
Якый файный кікерічь в нього на копоні! Береш так за ті патлы іііі-- брязь об коліно
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13.06.2021 14:09 Ответить
Яке ото тепр падло "...тихе та сумирне,богобоязливе", чисто тобі пухнастик-паїнька. Але по мармизі видно - не розкаявся. Якщо не накажуть по повній-чекаймо "продовження банкету".
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13.06.2021 14:23 Ответить
Серое безликое пятно....Тень , а не личность....Лучше бы был лопоухим, чем с прижатыми ушами, а питбуль обрезанный....
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13.06.2021 14:55 Ответить
та це фізія ядерного садюги. і всі його вибачення - блеф, аби тільки випутатись з цієї історії. а далі будуть наступні - хитріші і підступніші...
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13.06.2021 23:50 Ответить
Садить утырка и пусть думает несколько годков!!
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13.06.2021 13:17 Ответить
интересное правосудие если примерился то уже и не приступление ,так хулиганство, то есть заплатил деньги и перебей пол города и перед законом чистый???
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13.06.2021 13:17 Ответить
Так, Ви що вироків нікоди не читали?
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13.06.2021 13:28 Ответить
Ну если потерпевший себя таковым не будет считать, то смягчение произойдёт. Может по обоюдному согласию было. Если хотят наказать, то денег брать не будут.
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13.06.2021 13:49 Ответить
Кстати зачастую в роли посредников и "миротворцев" выступают именно следователи и прокуроры,естественно не за красивые глазки. И такая практика очень распространена именно в Харькове. Вспомните как прокуроры высунув языки бегали по пострадавшим и родственникам убитых наркоманкой Зайцевой и уговаривали их забрать заявления в обмен на деньги.
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13.06.2021 16:01 Ответить
"Искренне раскаивается"?Это с каких пор следователи определяют душевное состояние подозреваемых?Вот это "искренне раскаивается" потом перерастет в "девочка сама виновата"
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13.06.2021 13:20 Ответить
Вчера писали, что он таким не первый раз занимается. Там, видимо, все "девочки виноваты"
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13.06.2021 22:37 Ответить
Почему с папой?Как при разводе,то ребятенка к маме,а тут какой то сексизм.Мама ,наверное,бита еще похлеще,чем та девченка.С кого то ведь он брал пример?
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13.06.2021 13:25 Ответить
Потому что утырку нет еще 16 лет.
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13.06.2021 13:36 Ответить
папка научил как обхаживать тёлок...-на мамке тренировал сынка..
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13.06.2021 13:44 Ответить
биомусор плодит биомусор... родителей тоже в утиль...
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13.06.2021 13:40 Ответить
Под шконку
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13.06.2021 13:41 Ответить
Наказание должно быть обязательно, чтобы уродец вынес урок, и впредь неповадно было. Минимум условняк и крупный денежный штраф
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13.06.2021 13:42 Ответить
Денежный штраф должен быть минимум 100 тыс. грн.
Вот, и наука будет другим "крутым" дебилам.
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13.06.2021 13:46 Ответить
Никто его по данной статье не "посадит". А вот влупить 3 по пянадцать суток в ИВС с уборкой камер, подметанием улицы возле своего дома.... Самое оно. С такими недоліками, ніяк.
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13.06.2021 13:47 Ответить
В мусульманских странах женщину защищают мужчины, но и те в свою очередь "следят за базаром" и т.д. В Украине любая курица может молоть и делать что угодно, но чуть что это слабый пол аяяяяй
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13.06.2021 13:57 Ответить
Справа в тому, що захищають мусульманок і особливо родичі тієї жінки. Але коли жінка не мусульманка, то для мусульманських чоловіків вона втрачає любу повагу.
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13.06.2021 14:07 Ответить
Я просто провожу аналогию не вдаваясь в религию. Пред история этой ситуации непонятна и сложно судить о конфликте только по видео. Но то что современное поколение лишено мозгов, инстинкта самосохранения и элементарного уважения к окружающим рождает подобного рода конфикты.
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13.06.2021 14:31 Ответить
Это не повод лупасить! Если на твоем пути лежит гавно, то это не повод его пинать новыми туфлями....
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13.06.2021 14:58 Ответить
Конечно не повод, но "шо маємо то маємо". о вот эти дибилы и дальше несут понос в Тик Ток и слушают Моргенштерна.
Харківські правоохоронці розшукали підлітка, який побив 14-річну дівчинку. Він із батьком дає пояснення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393
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13.06.2021 15:15 Ответить
А цій би я й сам би пару раз прицідив.
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13.06.2021 15:28 Ответить
Всё идёт от родителей,вряд ли эта маленькая тупая суч*нка выражает своё мнение. Она повторяет то что говорят её бабки-дедки и родаки.
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13.06.2021 16:17 Ответить
Пресса обязана не дать замять это грязное дело.... Пусть маленький выродок отсидит... Надеюсь. родители девочки не купятся на несколько тысяч грн.
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13.06.2021 14:00 Ответить
Правильно, а то следующий раз может совсем её изуродовать или даже убить. Так что, никакого примирения недолжно быть.
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13.06.2021 15:46 Ответить
нужно сажать и тех,кто молча смотрел.
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13.06.2021 14:00 Ответить
лучше повесить
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13.06.2021 15:27 Ответить
Я вже писав, явно виражена агресивна шизофренія. Фактично це потенційний серійний вбивця. Тому тут повинен працювати більше психіатр, клієнт потрібно поставити на облік в психдиспансері, з'являтись до психіатра з батьками 2-3 рази на місяць. Батьки повинні вести спостереження за своїм чадом і фіксувати його "вибрики", бажано знати з ким спілкується вживу та в Інтернеті. Тут потрібна ціла програма реабілітації.

А що він отримає в тюрмі - злобу на суспільство і піде "мстити" за "несправедливе" до нього відношення.
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13.06.2021 14:01 Ответить
Судя по его ушам и мимике вы абсолютно правы....Только ему не поможет психиатр...Если есть мозги , то если сам очнется ....
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13.06.2021 15:00 Ответить
Який психіатр, тільки колонія.
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13.06.2021 20:46 Ответить
Я думаю ему дадут ограничение свободы не более двух лет или один год тюрьмы
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13.06.2021 14:07 Ответить
Нічого йому не дадуть, поставлять на облік в поліції на пару років і піде він далі утверджувати своє его поки десь не нарветься.
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13.06.2021 14:10 Ответить
В тюрьме он побудет в роли девочки годик другой и подумает какого это когда ты более слабый чем мужчина
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13.06.2021 14:07 Ответить
да вы -злобная гейша!
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13.06.2021 15:30 Ответить
Родители девочки должны потребовать 1млн с утырков. Денег нет - пусть почки продают.
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13.06.2021 14:16 Ответить
а по чем теперь девчачьи почки?
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13.06.2021 15:31 Ответить
Говорят, что он побил девочку за то, что она изнасиловала его младшего брата.
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13.06.2021 14:42 Ответить
Страпоном? о_О
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13.06.2021 14:48 Ответить
Цікаво, як їй це технічно вдалося? Чи у нас малолітнім продають секс-іграшки?
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13.06.2021 15:06 Ответить
Вистругала з грандіозної моркви 🥕🥕🥕
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13.06.2021 16:29 Ответить
Ти це мабуть пишеш, бо хтось тебе згвалтував!
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13.06.2021 16:38 Ответить
Скоро услышим - Я несовершенно летний Вырастили урода)))) Интересно , с кого он брал пример....
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13.06.2021 14:42 Ответить
это не хулиганство, а умышленное нанесение телесных
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13.06.2021 14:47 Ответить
Батькам дівчинки варто поговорити з начальником СІЗО на делікатну тему - скільки треба занести, щоб цей "хлопчик" раптово покінчив із собою, не витримавши борошна совісті. А на прес-хаті усе зроблять у найкращому вигляді. В СІЗО ліквідувати зайву людину не проблема.
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13.06.2021 14:47 Ответить
Бугага, борошна совісті !!!!!!! У вас яка підлога жіноча чи чоловіча?
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13.06.2021 15:00 Ответить
Запитання влучне, немов стріла з цибулі. Дійсно, нема сечі таке читати )))
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13.06.2021 15:04 Ответить
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13.06.2021 16:00 Ответить
Ты бывал в СИЗО,пресс-хата,понты-манты,фильмов насмотрелся?Разве может нормальный человек,такую херню писать,чем же ты тогда от этого дауна отличаешься?
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13.06.2021 15:49 Ответить
А чим у такому випадку відрізняється вбивство і помста? Технічно помста (або смертна кара) це теж вбивство. Але є важливі нюанси...
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13.06.2021 16:06 Ответить
Да нет никаких нюансов,убивать за то что побил,это за нато,наказать физически и возможно посадить на несколько годков,думаю будет ему уроком,но я больше стороник физического наказания,палкой по жопе,ударов 20 запомняться на всю жизнь.
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13.06.2021 17:22 Ответить
Покарання має бути асиметричним. У законі Чингіз-хана було одне покарання - смерть. За будь-який злочин ламали хребет і кидали ще напівживого на харч собакам.
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13.06.2021 17:51 Ответить
Окремо зауважу: зайву людину в усіх сенсах.
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13.06.2021 17:58 Ответить
Знайшов учора відео, де воно "розкаюється", стоячи на колінах... яке там каяття - тільки страх за власну нікчемну шкіру. Там виправляти вже нема кого. Знаю на життєвих прикладах.
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13.06.2021 18:21 Ответить
Очевидно, папа подаёт сынку "хороший" пример..
Спросите его маму...
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13.06.2021 14:48 Ответить
Я думаю, що десь 500 годин прилюдних обов'язкових суспільнокорисних робіт, тисяч 30 доларів на користь сім'ї побитої дівчини і заборона упродовж 5 років наближатися до дівчини ближче ніж на 100 метрів примирили б дві сім'ї. Знаю, що при нашому кривосудді це утопія, але, як про мене, по виході з тюрми, це малолітнє чмо тільки стане хитріше, озлобленіше і набагато підліше.
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13.06.2021 14:54 Ответить
Де б іще таке й виросло, як не на Нових Домах? Район атмосферний.
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13.06.2021 15:04 Ответить
На "Новых Домах" родился и оттачивал "мастерство" мошенника и напёрсточника и "лучший мэр" Харькова Гепа Кернес .
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13.06.2021 16:09 Ответить
Причём буквально рядом с под-отделом ментовки в доме одном!
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13.06.2021 17:59 Ответить
отдать насильно в спаринг партнеры какому то призеру-боксеру...пусть его молотит каждый день месячишко...думаю, он сделает правильные выводы после этого))
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13.06.2021 15:18 Ответить
Щось зачасто спочатку нагадять, а буквально на другий день "щиро розкаюються"!...
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13.06.2021 15:24 Ответить
Самооборона?
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13.06.2021 15:29 Ответить
бачив я як він щиро каявся,навіть дитина зрозуміфє,що це все гра в якій жодного проценту щирості,в мене лише одне питання,що то за виховання хлопці при якому особа чоловічої статі підіймає руку,навіть більше,б*є руками та ногами по голові,дівчину,так що,стосовно батька також все зрозуміло...
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13.06.2021 15:49 Ответить
Но-но, вы не очень то. Это же копия Витренки, будущий глава нефти и газа.
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13.06.2021 15:55 Ответить
сажать никто не будет, надо наказывать финансово но серьезно, так чтобы папашка взвыл и сыночек пожил без модных гаджетов. А тюрьма не исправляет, только делает хуже.
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13.06.2021 15:56 Ответить
В такому випадку тюрма має вбивати або перетворювати на жалюгідну, виґвалтовану в рота й дупу запомоєну тварину, а не виправляти.
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13.06.2021 16:21 Ответить
Какое исправление, такие уже неисправимы, только жестокое наказание, их можно сдерживать только страхом, а не уговорами.
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13.06.2021 20:49 Ответить
Быдло способно произвести на свет только ещё более мерзкое быдло! Родители этого мерзавца ничуть не лучше этого пудсвинка это 101%.
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13.06.2021 16:05 Ответить
Если грозит тюрьма, то о каком "искреннем раскаянии", может идти речь?
Если бы в данной конкретной ситуации, этому козлу малолетнему, не грозило абсолютно ничего, то можно было бы поверить в его раскаяние.
А так это чушь собачья.
И правильнее всего, было бы убрать из судебной практики, само понятие раскаяния.
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13.06.2021 16:11 Ответить
Зробити так, щоб воно вийшло зламаним фізично і розчавленим психічно пасивним ********** із букетом хвороб, грандіозним діаметром ануса і без передніх зубів. Щоб на дівчат взагалі і не дивився ніколи, зашугано ходив попід стіною і навіть міжповерховим дротоходом не насмілювався їздити, аби не зашкварити кнопки.
Єдиний йому шлях - стати дешевим районним педіком і підставляти рота й очко невибагливим гомосекам, поки від СНІДу або гепатиту С крепір його не микне.
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13.06.2021 16:18 Ответить
Легкі статі , мабуть папік порішав.. Там 122га стопудов
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13.06.2021 16:30 Ответить
На ЗОНУ!
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13.06.2021 16:36 Ответить
І чим ту ,,щирість" вимірювали?
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13.06.2021 19:20 Ответить
По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал.
Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3271097

Ще поженяться ?
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13.06.2021 19:45 Ответить
А как же остальные битые им девченки? Гарем?
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13.06.2021 22:48 Ответить
Никаких извинений за подобное, только колония, иначе совершит убийство, ибо избивал жестоко и даже ногами в голову.
В колонии за непослушание применять физическое внушение, там явно перевоспитывать нужно и родителей подонка.
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13.06.2021 20:43 Ответить
Журналисты обязательно должны проследить чем закончится это дело и предать гласности.
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13.06.2021 20:55 Ответить
Лохторат петушария подростает...
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14.06.2021 08:57 Ответить
 
 