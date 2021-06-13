Харьковские правоохранители разыскали подростка, избившего 14-летнюю девочку. Он с отцом дает пояснения, - Нацполиция

Оперативники разыскали подростка на одной из улиц микрорайона "Новые Дома". Сейчас он вместе с отцом находится в отделении полиции и дает объяснения относительно случившегося.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковщины.

"11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша.

Принятыми мерами оперативники разыскали парня вечером 12 июня. Сейчас он вместе с отцом находится в отделе полиции и предоставляет объяснение по поводу произошедшего. По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.

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Сведения о уголовный проступок внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.