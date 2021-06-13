Харьковские правоохранители разыскали подростка, избившего 14-летнюю девочку. Он с отцом дает пояснения, - Нацполиция
Оперативники разыскали подростка на одной из улиц микрорайона "Новые Дома". Сейчас он вместе с отцом находится в отделении полиции и дает объяснения относительно случившегося.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковщины.
"11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша.
Принятыми мерами оперативники разыскали парня вечером 12 июня. Сейчас он вместе с отцом находится в отделе полиции и предоставляет объяснение по поводу произошедшего. По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.
Сведения о уголовный проступок внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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(тыць)
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Вот, и наука будет другим "крутым" дебилам.
А що він отримає в тюрмі - злобу на суспільство і піде "мстити" за "несправедливе" до нього відношення.
Спросите его маму...
Если бы в данной конкретной ситуации, этому козлу малолетнему, не грозило абсолютно ничего, то можно было бы поверить в его раскаяние.
А так это чушь собачья.
И правильнее всего, было бы убрать из судебной практики, само понятие раскаяния.
Єдиний йому шлях - стати дешевим районним педіком і підставляти рота й очко невибагливим гомосекам, поки від СНІДу або гепатиту С крепір його не микне.
Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3271097
Ще поженяться ?
В колонии за непослушание применять физическое внушение, там явно перевоспитывать нужно и родителей подонка.