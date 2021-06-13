Более 3 тыс. человек привито в субботу в киевском центре вакцинации, - КГГА

В течение субботы, 12 июня, в столичном Центре вакцинации от COVID-19, который развернут в Международном выставочном центре, было вакцинировано 3 014 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, пока это рекордный результат для "вакцинации выходного дня", которая в столице продолжается уже третью неделю подряд.

"Мы наращиваем темпы. Это происходит, в первую очередь, благодаря тому, что каждый раз совершенствуем организационные моменты. Так, в эти выходные в очередной раз увеличено количество прививочных бригад. На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили с помощью смс-сообщения. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которой мы предложили киевлянам записываться на вакцинацию самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me", - отметила Гинзбург.

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По словам директора сервиса Helsi Евгения Донца, такое новшество киевляне восприняли на удивление положительно.

"Уже через пять часов после открытия записи все свободные слоты были заняты. На субботу самостоятельно зарегистрировались около 1000 человек ", - отметил Донец.

Гинзбург поблагодарила киевлян за ответственное отношение к собственному здоровью, медиков - за работу, студентов столичных медицинских колледжей - за волонтерскую помощь, а сервис Helsi - за предоставленные технические возможности и быстрое профессиональное реагирование на новые вызовы.

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"Киев уже прошел две серьезные волны пандемии. Мы готовы и в будущем. Но каждый врач скажет вам, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить. Вакцинация - это, бесспорно, профилактика. Однако помним, что вакцинация не является синонимом беззаботности. Я призываю киевлян, независимо от иммунного статуса, соблюдать меры эпидемической безопасности - носить защитные маски в закрытых помещениях, мыть руки чаще, чем привыкли это делать в "доковидной" жизни, пользоваться антисептиками, а при первых симптомах болезни - оставаться дома и немедленно обращаться к врачу", - отметила директор Департамента здравоохранения.