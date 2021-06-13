Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.
Об этом глава ОП заявил в интервью газете la Repubblica информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь.
"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - заявил Ермак.
По его словам, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.
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Зеленский пристыженно посмотрел на свою футболку и на всякий случай прикрыл Крым рукой.Джерело: https://censor.net/ua/r3270649
Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.
http://mkpost.info/u-merkel-otkryto-zayavili-chto-ermak-ra/
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
Увага! Слуги народу у понеділок і вівторок збираються повністю вивести фільми з-під дії закону про мову! Рух Опору Капітуляції закликає українців прийти у понеділок, 14 червня, на 9 ранку до комітетів Верховної ради (вул. Садова, 3-а)! Голова гуманітарного комітету, «слуга народу» Потураєв екстрено скликає позачергове засідання комітету у понеділок, 14 червня, щоб розглянути на ньому поправки до законопроєкту про Нацраду і вже у вівторок, 15 червня, терміново ухвалити їх у Верховній Раді. Суть поправок - цілковите звільнення телебачення від виконання закону про мову, зокрема - від вимог щодо української мови фільмів, реклами, передвиборчої агітації тощо. Також поправки Потураєва дозволять повернути на телебачення старі фільми із забороненими артистами-рашистами та обмежують можливості покарання телеканалів за порушення. Ці поправки Потураєв подав сам собі, цинічно наплювавши на регламент - адже комітет уже розглянув проєкт про Нацраду (№4107) у другому читанні й термін подання поправок до нього минув ще в грудні 2020 року! «Слуги» дуже поспішають здійснити свій підлий план, бо 16 липня набирає чинності норма закону про мову щодо показу фільмів українською.
Маємо в черговий раз відстояти українську мову! Приходьте!
Олександр Іванов,
член Координаційної Ради Руху Опору Капітуляції