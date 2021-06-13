Путин о возможности выдачи США киберпреступников: Только в случае двусторонних договоренностей и аналогичных действий со стороны Америки

Москва готова будет выдавать киберпреступников Вашингтону в том случае, если будут достигнуты соответствующие двусторонние договоренности, и США будут действовать аналогично.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах, и там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны - обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - сказал Путин.

Он добавил: "Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать, но только в том случае, если другая сторона, в данном случае - Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации".

Путин подчеркнул, что вопрос кибербезопасности на сегодняшний день один из самых важных, поскольку "всякие отключения от целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это оказывается возможным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден об ответных мерах РФ после недавних кибератак: "Мы внимательно изучаем этот вопрос"