Лидеры G7 одобрили распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран, - Меркель
Лидеры стран G7 на саммите в Британии согласились помочь бедным странам вакцинировать свое население и распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран до конца 2022 года.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Мы едины во мнении, что пандемии можно побороть только глобально, и за выходом из пандемии является вакцины... до конца 2022 года 2,3 млрд доз будут распределены среди развивающихся стран", - сказала Меркель.
Она заявили, что Германия сделает "значительный вклад" и будет "отвечать за 350 миллионов доз".
Ведущие западные индустриальные страны G7 включают Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию.
Пока не понятно, упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт или финансирования международной инициативы по вакцинации COVAX.
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Если выделят вакцину, то будет бить себя копытом в грудь, что ее закупили за бюджетные деньги по бешенной цене, а если не дадут - будет блеять, что это Порох виноват.
Фонд ковидный раскрал, а теперь на халяву поимеет с любой стороны и в любом колличестве, как актриса из немецкого фильма для взрослых.
бо зеленая власть это одно,а здоровье населения земли -совсем другое.и никто не в безопасности,если хотя бы одна страна остается очагом.
ящураковид-19 особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.