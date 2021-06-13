Лидеры G7 одобрили распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран, - Меркель

Лидеры стран G7 на саммите в Британии согласились помочь бедным странам вакцинировать свое население и распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран до конца 2022 года.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы едины во мнении, что пандемии можно побороть только глобально, и за выходом из пандемии является вакцины... до конца 2022 года 2,3 млрд доз будут распределены среди развивающихся стран", - сказала Меркель.

Она заявили, что Германия сделает "значительный вклад" и будет "отвечать за 350 миллионов доз".

Ведущие западные индустриальные страны G7 включают Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию.

Пока не понятно, упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт или финансирования международной инициативы по вакцинации COVAX.

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