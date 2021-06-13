РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 838 22

Лидеры G7 одобрили распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран, - Меркель

Лидеры G7 одобрили распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран, - Меркель

Лидеры стран G7 на саммите в Британии согласились помочь бедным странам вакцинировать свое население и распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран до конца 2022 года.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы едины во мнении, что пандемии можно побороть только глобально, и за выходом из пандемии является вакцины... до конца 2022 года 2,3 млрд доз будут распределены среди развивающихся стран", - сказала Меркель.

Она заявили, что Германия сделает "значительный вклад" и будет "отвечать за 350 миллионов доз".

Ведущие западные индустриальные страны G7 включают Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию.

Пока не понятно, упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт или финансирования международной инициативы по вакцинации COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса, - Меркель

Автор: 

G7 (833) вакцина (3815) карантин (16729) Меркель (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Он примет. С любой стороны и в любом колличестве.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:41
+2
Все по плану, все прекрасно, проблемы нет, вакцина есть!
показать весь комментарий
13.06.2021 15:43
+2
Так кацапы - это в основном дармоеды и есть. Народ-паразит.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За кучму голосовал? 2 раза? Будь я лидером Г7, я бы тебе вакциеу не дал!
показать весь комментарий
13.06.2021 15:34 Ответить
А шо там говнокоманующий прокукарекает на эту тему?
Если выделят вакцину, то будет бить себя копытом в грудь, что ее закупили за бюджетные деньги по бешенной цене, а если не дадут - будет блеять, что это Порох виноват.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:34 Ответить
Он примет. С любой стороны и в любом колличестве.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:41 Ответить
Профит для ЗЕленого вора.
Фонд ковидный раскрал, а теперь на халяву поимеет с любой стороны и в любом колличестве, как актриса из немецкого фильма для взрослых.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:41 Ответить
уже дают...и еще дадут.даже раха свой спутник норовит всунуть разными обманными способами.
бо зеленая власть это одно,а здоровье населения земли -совсем другое.и никто не в безопасности,если хотя бы одна страна остается очагом.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:53 Ответить
Все по плану, все прекрасно, проблемы нет, вакцина есть!
показать весь комментарий
13.06.2021 15:43 Ответить
Дайте клоуну в дупу нехай заткнеться.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:43 Ответить
бедным странам вирусов надо подбрасывать да стерилизовать, уже пол планеты индусни и китайцев расплодилось !

показать весь комментарий
13.06.2021 15:44 Ответить
Вот кацапам и подбросили. У всех летом спад эпидемии, а у кацапов всплеск.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:46 Ответить
кацапы только рады случаю избавится от пенсионеров,инвалидов,больных и др. дармоедов
показать весь комментарий
13.06.2021 15:50 Ответить
Так кацапы - это в основном дармоеды и есть. Народ-паразит.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:51 Ответить
- Фильтрующийся вирус ящура ковид-19 особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.
показать весь комментарий
13.06.2021 17:43 Ответить
Ну вот и предсказуемый финал, а вы говорите зря потратили бабки на дороги. Теперь и дороги останутся и вакцину нахаляву подкинут. Короче, сыграла ставочка)) Позорно немного, но что делать....
показать весь комментарий
13.06.2021 15:45 Ответить
всё равно зрада и во всём во вселенной виноват Зе.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:51 Ответить
невостребованную АстраЗенеку распихивать будут
показать весь комментарий
13.06.2021 16:42 Ответить
Дуже добре, що Україна, зі своїми заможними слугами, до переліку таких країн не відноситься. А то було би якось соромно...
показать весь комментарий
13.06.2021 17:00 Ответить
в связи с тем,что "зе" бедность в Украине забодал обещаниями- народу Украины не перепадет от мировых корупционеров ничего,а если перепадет ,следовательно бедность в Украине забодала украинский народ во главе с "зе"
показать весь комментарий
13.06.2021 17:06 Ответить
 
 