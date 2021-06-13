7 лет назад Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться, а значит - оставаться украинским городом, - мэр Бойченко

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поздравил горожан с 7-й годовщиной освобождения города от пророссийских боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

"Еще семь лет назад Мариуполь был другим. Возможно, даже никто не представлял, что наш город станет таким - цветущим и современным", - подчеркивает он, добавляя при этом, что город в настоящее время привлекает многомиллионные инвестиции, развивается инфраструктура, реализуются культурные проекты.

"Всего этого могло и не быть. Но сила и мужество наших защитников помогли нам строить планы на будущее. Мечтать и воплощать мечты в жизнь. Над нашим городом гордо развевается сине-желтый флаг. 13 июня 2014 года Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться. А значит - оставаться украинским городом. Ведь Украина - это развитие", - добавил мэр.

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