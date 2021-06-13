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Новости Агрессия России против Украины
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7 лет назад Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться, а значит - оставаться украинским городом, - мэр Бойченко

7 лет назад Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться, а значит - оставаться украинским городом, - мэр Бойченко

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поздравил горожан с 7-й годовщиной освобождения города от пророссийских боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

"Еще семь лет назад Мариуполь был другим. Возможно, даже никто не представлял, что наш город станет таким - цветущим и современным", - подчеркивает он, добавляя при этом, что город в настоящее время привлекает многомиллионные инвестиции, развивается инфраструктура, реализуются культурные проекты.

"Всего этого могло и не быть. Но сила и мужество наших защитников помогли нам строить планы на будущее. Мечтать и воплощать мечты в жизнь. Над нашим городом гордо развевается сине-желтый флаг. 13 июня 2014 года Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться. А значит - оставаться украинским городом. Ведь Украина - это развитие", - добавил мэр. 

Читайте также: 7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Мариуполь (5705) мэр (1648) освобождение (564) Антитеррористическая операция (18284) Бойченко (68)


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Топ комментарии
+6
Другими словами, "7 лет назад Донецк и Луганск твердо заявили, что их цель - упасть в г@внище и сгнить"
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13.06.2021 15:48
+6
В этом всём самое прикольное в том, что их мнение никого не интересует. Ни в лугандоне, ни в Крыму... Они массовка, которую в лучшем случае покормят... если повезёт.
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13.06.2021 15:54
+2
Бойченко - це рижемразівький жопоблок. Ну, зараз нова реінкарнація: "дом".
Короче: "і вашим і нашим": рижа мразь зрозуміла, що в новоотсосії і тим більше, в федеральному окрузі він буде ніхто і звати його ніяк.
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13.06.2021 15:51
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Другими словами, "7 лет назад Донецк и Луганск твердо заявили, что их цель - упасть в г@внище и сгнить"
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13.06.2021 15:48 Ответить
Лугандон не падал ни в какое гоВнище....Лугандон - это и есть самое, что ни на есть, говНище....
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13.06.2021 19:33 Ответить
Бойченко - це рижемразівький жопоблок. Ну, зараз нова реінкарнація: "дом".
Короче: "і вашим і нашим": рижа мразь зрозуміла, що в новоотсосії і тим більше, в федеральному окрузі він буде ніхто і звати його ніяк.
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13.06.2021 15:51 Ответить
Я какое-то время общалась с одной дамой из этого славного города.
Не могу сказать, что она была того же мнения.
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13.06.2021 15:52 Ответить
В этом всём самое прикольное в том, что их мнение никого не интересует. Ни в лугандоне, ни в Крыму... Они массовка, которую в лучшем случае покормят... если повезёт.
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13.06.2021 15:54 Ответить
Семь лет назад, ВСУ выкинули кацапских террористов из Мариуполя.
А ватное быдло, к которому относиться почти половина населения этого города, так и осталось при своем ущербном мнении.
33% на местных выборах получили зажопинцы
7,9% - петушариисты
5% - слуги-уроды
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13.06.2021 16:20 Ответить
Ага , и если спросить , любого мареупольца ,кто их обстрелял , они вам расскажут про жестоких ВСУ
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13.06.2021 18:06 Ответить
Більшість населення Маріуполя це тупа, але хитра вата. І враження таке, що це неможливо швидко змінити. Ситуацію рятує тільки те, що ця вата корислива та сциклива.
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13.06.2021 22:36 Ответить
так не только в Мариуполе,73% показали свои намерения...их много в каждой области Украины...их,***** очень много....
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14.06.2021 04:34 Ответить
 
 