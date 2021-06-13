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Словакия не будет покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на препарат, - глава МИД страны Корчок
Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат.
Об этом в эфире телеканала France 24 сказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По его словам, сейчас в Словакии есть 200 тыс. доз этой вакцины. Вакцинироваться ею захотели около 5–6 тыс. граждан страны.
Глава МИД отметил, что "Спутник V" разрешен в стране к применению, но людям известно, что это незарегистрированная вакцина. Он сослался на опрос, проведенный несколько месяцев назад, который показал, что население Словакии не особо хочет вакцинироваться этой вакциной.
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+10 Garry Grant
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сейчас наблюдается пик заражений ковид-19 официально до 15 тысяч в день...
(а неофициально можно смело умножать на пять), это при том что во всем мире благодаря
прививкам правильными вакцинами наблюдается, устойчивый спад в десятки раз...
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
Фашик Донецкий
Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!
https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554
Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
Фашик Донецкий
@Fash_Donetskiy
В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.