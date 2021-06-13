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Новости Коронавирус и карантин
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Словакия не будет покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на препарат, - глава МИД страны Корчок

Словакия не будет покупать новые партии российской вакцины от коронавируса

Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат.

Об этом в эфире телеканала France 24 сказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, сейчас в Словакии есть 200 тыс. доз этой вакцины. Вакцинироваться ею захотели около 5–6 тыс. граждан страны.

Глава МИД отметил, что "Спутник V" разрешен в стране к применению, но людям известно, что это незарегистрированная вакцина. Он сослался на опрос, проведенный несколько месяцев назад, который показал, что население Словакии не особо хочет вакцинироваться этой вакциной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (95352) Словакия (975) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Блин,да говорите прямо. Из-за того что это препарат-шмурдяк.
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13.06.2021 16:07
+6
Спрос есть, и он высокий, но отрицательный, но есть!
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13.06.2021 16:06
+6
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy


https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!

https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554

Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.



https://twitter.com/Fash_Donetskiy

https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

@Fash_Donetskiy


В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
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13.06.2021 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Спрос есть, и он высокий, но отрицательный, но есть!
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13.06.2021 16:06 Ответить
Блин,да говорите прямо. Из-за того что это препарат-шмурдяк.
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13.06.2021 16:07 Ответить
не скажуть, бо зразу виникне питання - на підставі чого робились закупки цього шмурдяка? На підставі того - таке тільки в Україні проходить
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13.06.2021 16:10 Ответить
Самі кацапи бояться свого Супутника, а ви словаки ще щось удумали... викиньте цю заразу
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13.06.2021 16:07 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-57440685 https://www.bbc.com/russian/news-57440685 https://www.bbc.com/russian/news-57440685 11 июня 2021. Суточный прирост заражений Covid-19 в лаптестане увеличился на треть за пять дней
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13.06.2021 16:08 Ответить
"А вот это обидно было"- Спутник V.
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13.06.2021 16:11 Ответить
не покупают?с герасимом бадяжить не пробовали?
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13.06.2021 16:28 Ответить
Самое прикольное что на России которая производит этот неимеющийаналогов фуфломицин,
сейчас наблюдается пик заражений ковид-19 официально до 15 тысяч в день...
(а неофициально можно смело умножать на пять), это при том что во всем мире благодаря
прививкам правильными вакцинами наблюдается, устойчивый спад в десятки раз...
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13.06.2021 17:18 Ответить
Тебе их жалко? Мне нет.
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13.06.2021 18:14 Ответить
Все тайное становится явным, путинскую мочу, эффективность которой ноль никто не хочет брать😁😁😁😁😁
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13.06.2021 17:39 Ответить
Так за то « первые в мире « прокукарекали , что мир спасут..
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13.06.2021 22:31 Ответить
Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на препарат, - глава МЗС країни Корчок - Цензор.НЕТ 2343
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13.06.2021 18:01 Ответить
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy


https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!

https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554

Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.



https://twitter.com/Fash_Donetskiy

https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

@Fash_Donetskiy


В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
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13.06.2021 18:03 Ответить
5-6 тысяч ватных дол#***** на всю Словакию? ну не так уж и много, если учесть, что взрослого трудоспособного населения там около 3-х миллионов.
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13.06.2021 19:44 Ответить
скорее всего это просто местные кацапы и бомжи
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13.06.2021 21:00 Ответить
 
 