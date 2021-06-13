Словакия не будет покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на препарат, - глава МИД страны Корчок

Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат.

Об этом в эфире телеканала France 24 сказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, сейчас в Словакии есть 200 тыс. доз этой вакцины. Вакцинироваться ею захотели около 5–6 тыс. граждан страны.

Глава МИД отметил, что "Спутник V" разрешен в стране к применению, но людям известно, что это незарегистрированная вакцина. Он сослался на опрос, проведенный несколько месяцев назад, который показал, что население Словакии не особо хочет вакцинироваться этой вакциной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом