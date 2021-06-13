Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от террористов в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости Донбасса.
Среди организаторов акции под названием "Марш украинских сил" - партия "Национальный корпус". Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка "Азов", который вместе с военнослужащими ВСУ провели ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе.
Как отмечается на сайте Нацполиции "полицейские Донетчины присоединились к празднованию годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Семь лет назад силами бойцов полка "Азов", Национальной гвардии и правоохранительных органов на территорию Мариуполя был возвращен мир".
Фото -Национальная полиция, Национальный корпус
Видео - Национальный корпус
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1404098134498762752 2 ч
Вітаю Маріуполь з сьомою річницею звільнення від рашистських окупантів! Дякую українським воїнам за його визволення!