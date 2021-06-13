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Новости Агрессия России против Украины
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Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от террористов в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости Донбасса. 

Среди организаторов акции под названием "Марш украинских сил" - партия "Национальный корпус". Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка "Азов", который вместе с военнослужащими ВСУ провели ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе.

Как отмечается на сайте Нацполиции "полицейские Донетчины присоединились к празднованию годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Семь лет назад силами бойцов полка "Азов", Национальной гвардии и правоохранительных органов на территорию Мариуполя был возвращен мир".

Также читайте: "Мы должны помнить, благодаря кому можем жить, учиться, работать и строить свою Украину", - марш Героев в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 01
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 02
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 03
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 04
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 05
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 06
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 07
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 08
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 09
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 10
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 11
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 12
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 13

Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 14
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 15
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 16

Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 17
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 18
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 19
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 20
Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов 21

Фото -Национальная полиция, Национальный корпус 


Видео -  Национальный корпус

Мариуполь (5705) марш (632) Нацполиция (16425) Азов (790) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+69
Героям слава !
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13.06.2021 16:13
+65
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - в городе прошел марш патриотов - Цензор.НЕТ 2371
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13.06.2021 16:17
+51
Ссытся мордва от Азова!
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13.06.2021 16:15
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На ваших?
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13.06.2021 18:14 Ответить
В Расии сейчас не очень с зарплаты, уже бегут назад.
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14.06.2021 00:51 Ответить
Вот только про правоохранительные органы втирать не надо, тогда все мариупольские менты как крысы разбежались и попрятались, как крысы! В городе ни одного мента в форме не видно было, пересмотрите видео с Мариупольских баррикад...
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13.06.2021 17:12 Ответить
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 4868
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13.06.2021 17:15 Ответить
Так и вижу как ватные скоты,по недоразумению проживающие в Мариуполе шипят из подворотен. Сволочи неблагодарные. Кацапня одним словом. С украинским паспортом.
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13.06.2021 17:20 Ответить
Сегодня на празднике ни одного не было.
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13.06.2021 17:23 Ответить
Неудивительно. Это не их праздник.
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13.06.2021 17:29 Ответить
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 9924
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13.06.2021 17:30 Ответить
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 8531
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13.06.2021 17:31 Ответить
Вот только не надо, чего не знаешь . А Андрющенко,а Виктор Саенко и много других силовиков,благодаря которым Мариуполь выстоял . Кого в первую очередь атаковали оккупанты? ГУМВД, здание СБУ, здание милиции Жовтневого района. Они не предали Мариуполь, как это сделали силовики Донецка. Кто сейчас в Донецке главный сепаратист? Ходаковский. Тот кто должен был защищать Донецк. Не все конечно.
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13.06.2021 17:52 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_/status/1404038384180469761
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13.06.2021 18:29 Ответить
+
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 4868
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13.06.2021 18:54 Ответить
Героям слава !
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13.06.2021 18:40 Ответить
Живи Мариуполь и процветай, ты это заслужил!
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13.06.2021 19:00 Ответить
Коли 79-а бригада звільняла місто, "Азов" стояв за містом.Я це і раніше знав,а нещодавно і Тетяна Чорновол це привселюдно підтвердила.Ще й додала,що Білецький десь біля неї терся.
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13.06.2021 19:14 Ответить
Есть видео боев именно Азова в Марике...
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13.06.2021 19:27 Ответить
Угу.А ще є хвоткі і відео Зє......ського "на фронті".
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13.06.2021 19:38 Ответить
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 7639
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13.06.2021 19:39 Ответить
Марік
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13.06.2021 19:57 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1404098134498762752 2 ч

Вітаю Маріуполь з сьомою річницею звільнення від рашистських окупантів! Дякую українським воїнам за його визволення!
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13.06.2021 21:07 Ответить
по-любе осталась погань в Мариуполе которая за парашу, но радует что их стало меньше после 2014
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13.06.2021 22:13 Ответить
Сепары, вешайтесь! Идет "Азов"!
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13.06.2021 23:01 Ответить
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів - Цензор.НЕТ 6192
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14.06.2021 10:54 Ответить
Слава Героям!
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14.06.2021 11:13 Ответить
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