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Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки"

Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее

Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с РФ, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.

Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.

Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к РФ "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".

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G7 (833) россия (95352)


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Топ комментарии
+14
Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 7800
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13.06.2021 16:34
+13
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 1108
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13.06.2021 16:49
+10
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4399
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13.06.2021 16:48
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Будуть йти на поступки москалям.
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13.06.2021 16:33 Ответить
второ вариант тоже возможен - воспитьівать.
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13.06.2021 19:46 Ответить
С гопником? Стабильные отношения?
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13.06.2021 16:33 Ответить
стабильньіе отношения возможньі только после воспитания гопника.
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13.06.2021 19:47 Ответить
Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 7800
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13.06.2021 16:34 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4399
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13.06.2021 16:48 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 7119
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13.06.2021 16:49 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 1108
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13.06.2021 16:49 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3283
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13.06.2021 17:24 Ответить
кроме призывов что? мокша только принуждение понимает..причем жесткое!
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13.06.2021 16:39 Ответить
Согласен с Вами,Михаил. Прекрасно понимает это и дядюшка Джо.Недаром же он попросил английского премьера Джонсона поместить либер доцю пуци,которую недавно задержали в Англии при попытке покинуть страну, в СИЗО Лондона. "Вооружившись" таким образом,на всякий случай,для разговора с убийцей "увесистым аргументом-дубиной", "подло" применяя против кремлевской облезлой крысы ее же приемы ведения переговоров "под себя",старый,но весьма опытный политический боец Байдуша не упустит возможности взять верх над сЦарем паРаши всея по многим вопросам,которые намечены к обсуждению в Женеве и не только по оным. Будем надеяться,что и Украина кое-что выиграет в результате этих переговоров.
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13.06.2021 17:45 Ответить
"...и нашей глубокой озабоченности нет ни конца ни края и дна нет и нет крышки !"
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13.06.2021 16:39 Ответить
...одна затичка - Мюркєль.
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13.06.2021 16:48 Ответить
Дєбілиииииии, ***********......
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13.06.2021 16:46 Ответить
І це коли Байден заявив, що «Америка повернулась після руйнівної політики адміністрації Трампа!». Світова еліта відверта бреше всьому людству про ковід, агресію Росії, інфляцію, злочинність -соціалісти захопили владу надовго.
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13.06.2021 16:48 Ответить
Світ розвивається хвилеподібно.

За допущені помилки Людство розплачується людськими життями.
Гроші не смердять, але через певний час від них наступає нудота, а потім блювання.
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13.06.2021 16:54 Ответить
Гопнік повинен сидіти в тюрмі.
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13.06.2021 16:49 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 660
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13.06.2021 16:54 Ответить
Спикер МИД РФ?
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13.06.2021 17:16 Ответить
Проституция - древнейшая профессия, засиявшая новыми красками у зарпадных "политиков".
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13.06.2021 16:55 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 5734
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13.06.2021 16:56 Ответить
мировые проститутки от G- 7 заинтересованы в монетах оккупанта Украины
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13.06.2021 17:01 Ответить
Стабильные отношения с парашей возможны только после её полного уничтожения. В гробу стабильность идеальная.
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13.06.2021 17:02 Ответить
з нацисткою Німеччиною теж були взаємовигідні справи...совки до 22 червня 1941 потяги з зерном та нафтопродуктами відправляли.
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13.06.2021 17:06 Ответить
Так,гнали потяги до гітлерівської Німеччини до ранку 22 червня включно. І наші,тобто,бійці РСЧА, "накриваючи" артвогнем оті потяги уже за лінією кордону СРСР мали велику втіху із того,як оті потяги палали,абсолютно не задумуюись над тим,що розстрілювали вони сво ж добро...
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13.06.2021 20:02 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 8302
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13.06.2021 17:07 Ответить
"Мы хотим нормальных дружеских отношений с Андреем Чикатило, но будем присматривать, чтобы он больше никого не зарезякал"...
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13.06.2021 17:08 Ответить
"взволнованы и обеспокоены" -вот всё противодействие еврошлюх..
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13.06.2021 17:09 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 6924
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13.06.2021 17:13 Ответить
Финны и датчане также готовы понести "ответственность".
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13.06.2021 17:18 Ответить
За теми дипломатическими заявлениями могут быть иные действия. В целом мировые лидеры уже иного мнения о России чем до 2014 года.
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13.06.2021 17:22 Ответить
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13.06.2021 17:27 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4334
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13.06.2021 17:37 Ответить
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3578
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13.06.2021 17:52 Ответить
Кто при Байдане удивиться, если РФию вновь примкнёт в большую восьмёрку? Только честно, прям "из ряда вон" новость для вас бы была, или уже понятно, что можно и такое ожидать?
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13.06.2021 17:53 Ответить
Европа, старая... путАна*, за безопасный секс!? Никто и не ожидал... (Есть многое на свете, друг Горацио, / Что и не снилось нашим мудрецам ) Примечание *ПУТА́НА, Женский род, РАЗГОВОРНОЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ -

Валютная проститутка.
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13.06.2021 18:16 Ответить
от блин, тут по рогам нужно кувалдой бить быку - а эти хотят каких-то стабильных отношений (типа чтобы сильно не бодал?!) Это как терпилы с разьяренным быком на корриде у которого глаза залились кровью и он готов убивать - а его просят успАкоится и пАгАвАрить !!!
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13.06.2021 19:08 Ответить
 
 