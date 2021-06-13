Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки"
Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с РФ, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.
"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.
Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.
Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к РФ "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".
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