С начала суток 13 июня нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: " Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня".
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Почему не делать недельный и месячный отчёты.
13е ещё не закончилось а эти шл-ки уже рапортуют..