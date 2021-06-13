С начала суток 13 июня нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: " Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток зафиксировано 5 нарушений "тишины" на Донбассе, боевых потерь нет, средствами РЭБ подавлен вражеский БПЛА, - пресс-центр ОС