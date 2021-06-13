Украина готова говорить о компенсациях в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну", об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим", - отметил Кулеба. "Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - добавил министр, цитирует информагентство dpa.

Как сказал Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

По его словам, для Украины газопровод несет угрозу по безопасности . "Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

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