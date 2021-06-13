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Украина готова говорить о компенсациях в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Украина готова говорить о компенсациях в случае запуска

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну", об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим", - отметил Кулеба. "Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - добавил министр, цитирует информагентство dpa.

Как сказал Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

По его словам, для Украины газопровод несет угрозу по безопасности . "Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о "Северном потоке-2": Германия и США найдут хороший путь, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

компенсации (479) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Т.е., этот ЗЕленый сброд готов взять дньгами взамен на возмодность для парашников начать полномоштабное вторжение в Украину и кровавую бойню?
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13.06.2021 17:57
+14
Нет, он не дебил дебилы проголосовали за Зе и всех них в 2019 году.
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13.06.2021 17:59
+13
кулеба походу дебил.
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13.06.2021 17:57
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А с Украиной кто готов об этом говорить ?
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14.06.2021 11:17 Ответить
Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", - зазначив Кулеба.
Джерело: https://censor.net/ua/n3271122

Как в старом анекдоте: В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
- Скажите, неужели слон это все съест?
- Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
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14.06.2021 12:14 Ответить
Подарите Кулебе и Зеленскому закаточную машинку . а то они с Зеленским сильно губы раскатали о размераз компенсации!! Вы блин с порошенко за семь лет так и ничего не сделали для уменьшения последствий отключения нашей ГТС !А сегодня плачите белугой !!Работать надо , а не на ТВ плакаться и кривляться!!
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14.06.2021 13:27 Ответить
дехто вже отримав компенсацію і "простив" 10 ярдів. Так що інші можуть стояти в черзі. Як говорив відомий блогер Медведев - грошей нема, але ви тримайтесь. Тримайтесь Кулеба! ВОНИПРОСТОХОЧУТЬКУШАТЬ але без Вас. Біомасі вже давно нічого не світить.
А тут тільки сліпий не бачить, що вся активність зеленої масті погоджена в Кремлі, всі ваші ролі і слова розписані і зазвучали по команді від Платоновича. За ці слова Вам в рейху покарання не буде.
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14.06.2021 15:29 Ответить
Воду дадут Зебилы, деньги потратят Зебилы, а жить с позором - следующим поколениям и следующей власти. Зевласти лишь бы бабла урвать и слинять вовремя. Я не люблю Порошенко, но кто-то может себе представить что-бы подобное сказал Климкин? Полный ЗЕпозор, очередное дно и уже не на уровне Люси, а на уровне ЗЕ.
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14.06.2021 15:45 Ответить
Извиняюсь, писал о газе, а думал о предложенных компенсациях за воду в Крым.
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14.06.2021 16:02 Ответить
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