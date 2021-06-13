Изменить курс и провести новые выборы, - лидеры G7 обратилась к режиму Лукашенко
Страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента. Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.
"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", - говорится в заявлении.
Страны G7 пообещали работать вместе по привлечению к ответственности, в том числе путем введения санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.
Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.
"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы",- обратились к белорусскому режиму в G7.
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Румыны (суки) оказывают сопротивление...но там Турция..успокойтесь!
еще раз выборы проведут и опять победа))
прикольно, сажать самолет с помощью фсб, а потом все шишки получает лукашенко))
чая не долбограи какие,а лидеры ж-7