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Новости Революция в Беларуси
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Изменить курс и провести новые выборы, - лидеры G7 обратилась к режиму Лукашенко

Изменить курс и провести новые выборы, - лидеры G7 обратилась к режиму Лукашенко

Страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента. Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.

"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки"

Страны G7 пообещали работать вместе по привлечению к ответственности, в том числе путем введения санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы",- обратились к белорусскому режиму в G7.

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G7 (833) Беларусь (7886)


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Топ комментарии
+6
Санкции уже вводите, хватит сопли жевать. Кидает вас лохов годами, на деньги разводит, а вы всё "озаботились, обеспокоились, жёстко предупредили"
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13.06.2021 18:03
+6
ага..батька вже кинувся бюлетені друкувати...чекайте далі...
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13.06.2021 18:07
+3
Это как если б Украина вдруг начала апеллировать к "главарям лугандона".
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13.06.2021 18:01
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Это как если б Украина вдруг начала апеллировать к "главарям лугандона".
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13.06.2021 18:01 Ответить
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 2967
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13.06.2021 18:29 Ответить
Это шутка была?? Или чуваки настолько наивны??
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13.06.2021 18:03 Ответить
Та тролят они Бульбадуче!)
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13.06.2021 18:08 Ответить
Ты в серьез считаешь что тролинг это именно то что должны делать лидеры ж7 в отношении скота лукашенки??
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13.06.2021 18:30 Ответить
нет, должны объявить ему войну и сжечь напалмом плантации картошки, ну и поджечь торфяники! что в отношении скотов Кимов делают десятилетиями?
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13.06.2021 20:34 Ответить
Санкции уже вводите, хватит сопли жевать. Кидает вас лохов годами, на деньги разводит, а вы всё "озаботились, обеспокоились, жёстко предупредили"
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13.06.2021 18:03 Ответить
Чтобы Лука Беларусь немедленно к Рашке присоединил?Патриоту нужны российские войска ещё и с севера?)
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13.06.2021 21:58 Ответить
резюме G7 по рф-ии вообще шедеврально: готовы сотрудничать , но готовы "противостоять". т.е. мы готовы получать деньги из московии, но если не выйдет, будем глубоко "обеспокаиваться"...
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13.06.2021 18:07 Ответить
Це резюме поставило всі точки над і -- "... виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в МЕЖАХ МОСКОВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ..." Тобто, штовхають Білорусь в губернію.
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13.06.2021 20:50 Ответить
опять ни о чем
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13.06.2021 18:07 Ответить
ага..батька вже кинувся бюлетені друкувати...чекайте далі...
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13.06.2021 18:07 Ответить
Вот такие у нас лидеры
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13.06.2021 18:12 Ответить
А Васька слухає та їсть.
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13.06.2021 18:13 Ответить
да обламали зубы об картофельного лося
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13.06.2021 19:04 Ответить
Та тихо..там северный поток уже достроили...успокойтесь! Белорусь не нужна, как и Украина! Ждем поглощения через 2-5 лет обоих республик! А потои доберемся до чехов и и поляков!
Румыны (суки) оказывают сопротивление...но там Турция..успокойтесь!
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13.06.2021 18:14 Ответить
гы...кацапа,не лопни от натуги .газу не зватит на такие движухи.
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13.06.2021 18:48 Ответить
Нічого нові вибори цим євроПЕЙСьким "лідерам" не дадуть. Білоруси переважною більшістю як підтримували, так і підтримують Лукашенка. Просто щоб пи.діти, пиз.іти, п.здіти... бо більше ні нащо вони не здалі.
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13.06.2021 18:19 Ответить
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8339
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13.06.2021 18:25 Ответить
сейчас
еще раз выборы проведут и опять победа))

прикольно, сажать самолет с помощью фсб, а потом все шишки получает лукашенко))
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13.06.2021 18:26 Ответить
Шоб было понятно, лукашенко - это ота светящаяся тилибомка спереди у х-йла:

Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 5449
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13.06.2021 18:33 Ответить
Обратітєсь лучше колотушкой в рельсу! Більше толку.
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13.06.2021 18:33 Ответить
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 784
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13.06.2021 18:37 Ответить
ну должна же быть какая то прелюдия перед введением .надо разогреть партнера...
чая не долбограи какие,а лидеры ж-7
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13.06.2021 18:52 Ответить
Лука увяз в своём знаменитом болоте.Он уже не сможет поменять курс из-за своего самодурства.Да даже,если и захотел бы,Китай с Мордором крепко держат его за причинное место.По большому счёту Лука предатель Беларуси и ценностей свободного мира.Он взял курс на социал-автократию с уклоном в китайскую деспотию.К сожалению,такую судьбу он своими действиями готовит народу Беларуси на ближайшие лет 50.Ведь у Китая в планах выйти к границам ЕС поглатив Рашку,Беларусь,Украину и по возможности Польшу...Но Польша в НАТО с ней сложнее.Ну и у нас торговый оборот с Китаем,выйдет нам боком.
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13.06.2021 20:13 Ответить
Про справжніх патріотів, державників при владі, хто всім своїм життям дбає про добробут власного народу і незалежність держави -- вороги пишуть таке: мародер на крові, жадібний ворюга, барига, предатель, "любого, только не Порошенко", любого "только не Лукашенко", болото, зубожіння, тарифи...
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14.06.2021 07:00 Ответить
 
 