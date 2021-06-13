Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине. ФОТОрепортаж

Ночью с 13 на 14 июня 2014 началась наступательная операция по освобождению города Счастье от российских оккупантов и их наемников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"При освобождении города были сохранены все здания, восстановлен контроль над мостом через реку Северский Донец и одним из важнейших стратегических объектов Луганщины - тепловой электростанцией. Со стороны украинских воинов потерь не было, не пострадал также ни один мирный житель города. Утром 14 июня 2014 над Счастьем снова взвился Украинский флаг", - отмечается в сообщении.

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По случаю седьмой годовщины этого события на площади Мира собрались жители города, руководство Счастьенской городской военно-гражданской администрации, военнослужащие из состава Объединенных сил, представители ветеранских и общественных организаций АТО/ООС.

"Отмечать День освобождения города Счастье становится доброй традицией, ведь для жителей громады, этот день стал знаковым на всю жизнь. Сегодня мы вспоминаем события 2014-го года и благодарим украинских защитников, которые боролись за будущее нашего города, - обратился к собравшимся руководитель Счастьенский городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Торжества завершились концертной программой.

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