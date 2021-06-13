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Новости Агрессия России против Украины
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Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине. ФОТОрепортаж

Ночью с 13 на 14 июня 2014 началась наступательная операция по освобождению города Счастье от российских оккупантов и их наемников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"При освобождении города были сохранены все здания, восстановлен контроль над мостом через реку Северский Донец и одним из важнейших стратегических объектов Луганщины - тепловой электростанцией. Со стороны украинских воинов потерь не было, не пострадал также ни один мирный житель города. Утром 14 июня 2014 над Счастьем снова взвился Украинский флаг", - отмечается в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 лет назад Мариуполь твердо заявил, что его цель - развиваться, а значит - оставаться украинским городом, - мэр Бойченко

По случаю седьмой годовщины этого события на площади Мира собрались жители города, руководство Счастьенской городской военно-гражданской администрации, военнослужащие из состава Объединенных сил, представители ветеранских и общественных организаций АТО/ООС.

"Отмечать День освобождения города Счастье становится доброй традицией, ведь для жителей громады, этот день стал знаковым на всю жизнь. Сегодня мы вспоминаем события 2014-го года и благодарим украинских защитников, которые боролись за будущее нашего города, - обратился к собравшимся руководитель Счастьенский городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Торжества завершились концертной программой.

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Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине 01

Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине 02
Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине 03

освобождение (564) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+26
Героям слава !
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13.06.2021 19:05
+26
Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине - Цензор.НЕТ 6263
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13.06.2021 19:16
+16
Интересно, а четырежды уклонист и дезертир оторвется сегодня от подсчета гешефта и соизволит поздравить Марик и другие города с днюхой их освобождения? Или для этого нарика это не праздник?
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13.06.2021 19:07
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Героям слава !
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13.06.2021 19:05 Ответить
смерть ворогам!
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13.06.2021 21:37 Ответить
Интересно, а четырежды уклонист и дезертир оторвется сегодня от подсчета гешефта и соизволит поздравить Марик и другие города с днюхой их освобождения? Или для этого нарика это не праздник?
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13.06.2021 19:07 Ответить
бабочке некогдпа. Она готовится к вечерним видосикам на посмотре футбольного матча Сборной
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13.06.2021 19:14 Ответить
Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине - Цензор.НЕТ 6263
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13.06.2021 19:16 Ответить
👍👍👍

Вчера получил незабываемые впечатления
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13.06.2021 19:18 Ответить
Сколько украинских флагов и символики.... теперь у местной ваты еще неделю глаза кровоточить будут
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13.06.2021 19:17 Ответить
Этот неловкий момент, когда за один день, сразу два праздника освобождения наших городов от кацапско-фашистских захватчиков отмечает страна, а косовороточник из банковой до сих пор молчит, наверное горюет... Почему то вспоминается знакомая цитата: "штирлиц никогда не был так близок к провалу".
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13.06.2021 19:24 Ответить
что есть счастье..???===...
что есть любовь..???= нас.пункт на трассе днепр-запор...)))
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13.06.2021 21:35 Ответить
почти хокку
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13.06.2021 22:41 Ответить
 
 