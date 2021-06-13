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Новости Агрессия России против Украины
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Лидеры стран G7 призвали Россию отвести войска от границ Украины и придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, - коммюнике

Лидеры стран G7 призвали Россию отвести войска от границ Украины и придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, - коммюнике

Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония призвали Российскую Федерацию отвести войска от восточных границ Украины.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита лидеров G7 на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряжение и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, и отвести российские военные подразделения и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова", - говорится в документе.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия – это сторона конфликта на востоке Украины, не посредник", - отмечается в коммюнике.

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Лидеры стран G7 подтверждают свою поддержку нормандскому переговорному процессу с целью обеспечения выполнения Минских соглашений, и призывают Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, конструктивно взаимодействовать и заново обязаться выполнять режим прекращения огня.

Также они подтверждают свою приверженность укреплению демократии и институтов в Украине и поощряют добиваться дальнейшего прогресса в реформах.

Автор: 

G7 (833) россия (95352)


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Топ комментарии
+10
это уже смешно !!! нужно не просить а бить по харе русне - по взрослому !!! так как по другому они не понимают !!! .. а вы разрешили им достроить СП2, простили Грузию, Сирию, Украину, вмешательство в выборы США, муслимские беспорядки в ЕС и США, кибератаки, МН-17, темную историю с коронавирусом и кацапо-вакциной спутник, отравление Навального и т.д. и т.п...
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13.06.2021 20:11
+8
Йшов 7-ий рік війни. Наші західні союзники замість відкриття Другого Фронту висловили чергове занепокоєння.
Так диктатора не перемогти!
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13.06.2021 20:08
+8
Така ж фігня була і з Гітлером, напочатку. Тоді "глибоко занепокоєною" була Ліга націй(колишній варіант ООН). Чим закінчилося думаю писати не треба.
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13.06.2021 20:18
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Йшов 7-ий рік війни. Наші західні союзники замість відкриття Другого Фронту висловили чергове занепокоєння.
Так диктатора не перемогти!
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13.06.2021 20:08 Ответить
"...А я бы повару иному
велел на стенке зарубить,
что б там реей не тратить по-пустому
где нужно власть употребить!"

Дедушка Крылов. "Кот и повар" Басня.
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13.06.2021 20:32 Ответить
Лидеры стран G7 призвали Россию отвести войска от границ Украины и придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, - коммюнике - Цензор.НЕТ 4651
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13.06.2021 20:08 Ответить
Тобто про деокупацію мова не йде?
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13.06.2021 20:09 Ответить
мож пора курсы открыть по общению с гопотой для семёрки?можнo и в трускавце...
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13.06.2021 20:09 Ответить
это уже смешно !!! нужно не просить а бить по харе русне - по взрослому !!! так как по другому они не понимают !!! .. а вы разрешили им достроить СП2, простили Грузию, Сирию, Украину, вмешательство в выборы США, муслимские беспорядки в ЕС и США, кибератаки, МН-17, темную историю с коронавирусом и кацапо-вакциной спутник, отравление Навального и т.д. и т.п...
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13.06.2021 20:11 Ответить
нет.. я о том что если куйлу не дать по рогам - то война в ЕС - это всего навсего дело времени..
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13.06.2021 20:21 Ответить
Така ж фігня була і з Гітлером, напочатку. Тоді "глибоко занепокоєною" була Ліга націй(колишній варіант ООН). Чим закінчилося думаю писати не треба.
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13.06.2021 20:18 Ответить
100%.. и самое главное то - что это понимают ВСЕ адекватные люди !!!
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13.06.2021 20:22 Ответить
_В твоём перечне злодеяний кремлёвских упырей отсутствует нападение на Польшу, ЕС и НАТО в 2010! И большинство других человеков в собственных аналогичных перечнях об этом не упоминают. Видимо ввиду малозначительности события...
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13.06.2021 21:00 Ответить
Лидеры "Большой семёрки" по итогам саммита признали путлера киллером и ВСЕ, пока !!
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13.06.2021 20:15 Ответить
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13.06.2021 20:23 Ответить
"Энто не мы, а возмущенный древньорускоговорящий народ. Где ваши доказательства ,а? А то шо?"
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13.06.2021 20:15 Ответить
а до маЦквы значить ракеты у Нас уже есть !?
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13.06.2021 20:25 Ответить
_А, да? Призвали? Ну ок, отбыли номер... Путлер озабочен вашими призывами (на самом деле нет! В сумме с СП-2 людоедом это будет истолковано как приглашение для дальнейших завоеваний и вторжения в Европу!).
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13.06.2021 20:27 Ответить
*вкупе с СП-2
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13.06.2021 21:01 Ответить
Нас прямо касается пункт 52, в котором сказано примерно следующее.
«Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, а также вывести российские войска и военную технику с восточной части Украины и с Крымского полуострова. Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
Мы подтверждаем нашу поддержку Нормандского формата для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и возобновлению соблюдения режима прекращения огня. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейший прогресс в реформировании».
В общем, именно для нас тут ничего нового нет, но важно то, что внесена ясность в эти вопросы, лидерами ведущих стран мира, кроме Китая, которому посвящена другая часть коммюнике. Итак, теперь публично и безусловно Москва названа участником войны, а не посредником и уж тем более - не миротворцем, в шкуру которого она привыкла рядиться. В заявлении прямо сказано о том, что в состав оккупационных сил входят российские регулярные войска. Это важно, поскольку в таком случае РФ названа именно оккупантом и агрессором, поскольку является участником конфликта, а раз так, ее войска могут быть только оккупационными и никакими другими.
Также военные формирования, находящиеся на оккупированной территории, ассоциированы с РФ и названы «поддерживаемые ею». Оно понятно, что их поддерживают не мембарцы, но важно то, что теперь ни для кого не оставлено лазеек для разночтений. «Ополченцы» - ушли в небытие, а шахты с оружием - кончились. Вещи названы своими именами. Это особенно важно в преддверии окончания судебного процесса по сбитому авиалайнеру, поскольку спихнуть на «ополченцев» свою вину уже не получится даже технически, поскольку те названы частью российских оккупационных войск.
То есть, поле для московских маневров стремительно сужается и теперь привычные номера, которые сходили Путину, Лаврову и прочей дряни, уже утратили свою актуальность. Игра словами, подмена понятий, смещение контекстов и прочие маневры, призванные перевернуть смысл, теперь уже никому не интересны, поскольку под коммюнике стоят подписи глав ведущих мировых держав.
И тут мы хотим отметить вот что. Опа сейчас ведет себя, в самом лучшем случае, как толпа школьников старших классов, которым кто-то принес кулечек драпа, они укурились и поймали «хохотунчика». То есть, они садят миллиард деревьев, открывают университет клоунского искусства и пантомимы с зарплатой преподавателям в 4 тыс долларов, евро или биткоинов, они еще это не решили, они гоняются друг за дружкой, жарят шашлыки или друг дружку, но не занимаются тем, чем должны - работой в режиме 24/7 на благо страны.
Поэтому все важные вопросы решаются без них. Похоже на то, что лозунг «ни одного решения по Украины без Украны», который был полезен при Порохе, теперь воплотился в свой антипод и польза от решений по Украине происходит тогда, когда в это не влезли липкие ермачьи ручки или там не зазвенели клоунские бубенцы. Все, что делается без их участия - идет на пользу Украине.
И между прочим, мы не раз читали о том, что судьба СП-2 решается без Украины. Да, это так. А кого можно послать от Украины на такие переговоры, чтобы они там не спороли фигню или не продались? Есть такие? Нам этого не видно. Только вот это - половина картины, а вторая половина ее заключается в том, что судьба СП-2 решается и без Путина. Если в случае зеленой шоблы, всем и всё понятно, то великий мыслитель, многоходовщик и стратег в той же самой роли выглядит совершенно в другом свете.
В первом приближении, все выглядит очень хорошо, особенно пассаж о том, что страны семерки будут и дальше продвигать верховенство демократических ценностей в Украине. А это уже подача охломонам, которых избрали 73% избирателей. Если они ее не поняли, их ждут большие проблемы. Ну а более менее законченная картина будет уже после саммита и встречи президента Байдена с Путиным.
PS. Ну наверное нет нужды пояснять, что позиция Украины все же была учтена и кто ее сформулировал?
https://defence-line.org/2021/06/**********-g7/ "Линия обороны"
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13.06.2021 20:35 Ответить
Погоджуюсь, але без Пєціка.
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13.06.2021 20:57 Ответить
та мені на вас, ЗЕбілів, нагепати.
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13.06.2021 20:58 Ответить
"В заявлении прямо сказано о том, что в состав оккупационных сил входят российские регулярные войска"
_Тупость! Какая тупость... Не "входят! А вообще все без исключения военные формирования, оккупирующие территорию Украины и воюющие против неё - независимо от "флагов", знаков различия и т. п. формальных признаков - суть вооружённые формирования расии!
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13.06.2021 21:10 Ответить
Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке - Цензор.НЕТ 7843ю
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13.06.2021 20:36 Ответить
так вова ж сказав шо отой кого він не називає, відів
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13.06.2021 20:36 Ответить
людина вже саджати мільярд дерев настроїлась, а ви йому про війська на кордоні...
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13.06.2021 20:37 Ответить
Звучит, как мы ничего вам не можем сделать, кроме как попросить.... Результат кушаем не первый год.... . Ни о чем ((((((
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13.06.2021 20:46 Ответить
Шчас, х*йло побіжить міняти штанці.
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13.06.2021 20:46 Ответить
Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке - Цензор.НЕТ 6530
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13.06.2021 21:25 Ответить
Импотентные лидеры г7, во главе с нелегитимным спящим джо что то там в миллионный раз призвали. Путин поржал, сказал спасибо за сп2 и делает свое.
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13.06.2021 20:50 Ответить
А признать страной-агрессором и террористом с вытекающими последствиями , слабо? Сказавши "А" следует говорить и "Б".
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13.06.2021 20:53 Ответить
бла-бла-бла блд
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13.06.2021 21:15 Ответить
Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке - Цензор.НЕТ 6382
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13.06.2021 21:23 Ответить
 
 