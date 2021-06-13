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Новости Задержание Протасевича
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Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович

Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович

Гражданка России Софья Сапега подала жалобу на свое задержание 23 мая в аэропорту Минска. Ее рассмотрят в закрытом режиме.

Об этом сообщил 13 июня агентству "Интерфакс-Запад" адвокат задержанной Александр Филанович, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - рассказал адвокат.

Филанович также отметил, что в минувшую пятницу в управлении Следственного комитета Беларуси по Минску "ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

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Автор: 

Беларусь (7886) Протасевич Роман (309) Сапега (32)


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Топ комментарии
+8
Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович - Цензор.НЕТ 6044
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13.06.2021 21:10
+4
новости от бульбонедофюрера :открыт авиарейс " минск-минск " с
пересадкой в минске (на другое сиденье,
не выходя из самолёта)…

это так прикольно и
недорого !
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13.06.2021 21:17
+1
Суд быстрый, но несправедливый.
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13.06.2021 21:24
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в спортлото? там просто наибольший шанс на успешный исход рассмотрения жалобы.
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13.06.2021 21:06 Ответить
лучше в госдуру...
типа выручайте - русские своих не бросают)))
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13.06.2021 21:30 Ответить
Ага ... суд канечно рассмотрит ... это заявление перед тем как подтереться им в картофельном сартире
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13.06.2021 21:07 Ответить
Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович - Цензор.НЕТ 6044
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13.06.2021 21:10 Ответить
АфулиЗедумал
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13.06.2021 21:13 Ответить
новости от бульбонедофюрера :открыт авиарейс " минск-минск " с
пересадкой в минске (на другое сиденье,
не выходя из самолёта)…

это так прикольно и
недорого !
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13.06.2021 21:17 Ответить
Суд быстрый, но несправедливый.
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13.06.2021 21:24 Ответить
глас вопиющей..
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13.06.2021 21:42 Ответить
Похоже, что о чем то договорились...поедет в РФ под обязательство
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13.06.2021 21:45 Ответить
Громадянка РФ Сапега подала скаргу на своє затримання у Мінську, - адвокат Філанович - Цензор.НЕТ 1232
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13.06.2021 22:01 Ответить
так что возмущаться , ее же россиянцы допрашивают ))
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13.06.2021 23:21 Ответить
Подала "жалобу на своё задержание" ...
Ох уж это задержание !
А на действия лукашенковских опричников подать жалобу страшно ?
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14.06.2021 00:32 Ответить
 
 