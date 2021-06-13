Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович

Гражданка России Софья Сапега подала жалобу на свое задержание 23 мая в аэропорту Минска. Ее рассмотрят в закрытом режиме.

Об этом сообщил 13 июня агентству "Интерфакс-Запад" адвокат задержанной Александр Филанович, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - рассказал адвокат.

Филанович также отметил, что в минувшую пятницу в управлении Следственного комитета Беларуси по Минску "ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

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