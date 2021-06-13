Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирное небо и сине-желтые флаги должны быть во всех уголках Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на instagram-страницу главы государства.
"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова подняли Государственный флаг.
Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", - отметил глава государства.
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+22 Дмитро Черних #470343
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+17 пётр ющенко #476905
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Не так за своє воюють.
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
прибрав розвідку із передовоі,
прибрав снайперів і чекає на жовтоблакитні стяги на Донбасі !
Важкохвора потвора при владі 😟
Володимир, а у якому куточку кримської квартири висить прапор України? Покажи всім нам, не соромся. Ти ж не боягузе? Ти - Президент / Верховний Головнокомандувач.
https://www.youtube.com/watch?v=bkpCahxEw10
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.
Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
https://ukrmir.info/nl/boryushhijsya-s-oligarhami-zelenskij-vyshel-na-samogo-sebya/