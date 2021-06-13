Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирное небо и сине-желтые флаги должны быть во всех уголках Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на instagram-страницу главы государства.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова подняли Государственный флаг.

Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", - отметил глава государства.

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