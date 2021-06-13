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Новости Агрессия России против Украины
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Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирное небо и сине-желтые флаги должны быть во всех уголках Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на instagram-страницу главы государства.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова подняли Государственный флаг.

Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", - отметил глава государства.

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Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму, - Зеленский 01

Автор: 

Зеленский (20210) Мариуполь (5705) флаг (932)


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Топ комментарии
+22
Ляльковий балаган триває !! Кремлівські сценаристи ліплять з Віслючка затятого бєндєровца !!!)))
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13.06.2021 22:03
+17
Сине-желтые флаги, действительно, появятся в каждом уголке нашей страны только тогда, когда исчезнет зелёная плесень и прочая зажопа...
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13.06.2021 22:21
+16
Зазирання хутіну у очі цього не досягти.
Не так за своє воюють.
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13.06.2021 21:57
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Зазирання хутіну у очі цього не досягти.
Не так за своє воюють.
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13.06.2021 21:57 Ответить
Ляльковий балаган триває !! Кремлівські сценаристи ліплять з Віслючка затятого бєндєровца !!!)))
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13.06.2021 22:03 Ответить
він не перший з кого ліплять.
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13.06.2021 22:10 Ответить
Ну да ему же опыта других мало ему нужно лично в гавно вступить!
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13.06.2021 22:30 Ответить
Від лялькі нічого не залежить,він лише грає відведену йому роль !!!)))
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13.06.2021 22:33 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !! Імперські амбіціі Росіі зникнуть лише разом з Росією !!!!)))
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13.06.2021 22:31 Ответить
Він забув сказати, що поряд з синьо-жовтим стягом буде стояти триколор.
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14.06.2021 05:28 Ответить
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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14.06.2021 00:10 Ответить
З якої стелі інфа???)))
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14.06.2021 00:24 Ответить
А якщо Україна не поведеться на "без меня меня женили", то зроблять з нами те, що з Білоруссю. Тільки наш президент ще до виборів обіцяв "мир". Він не Порох, а...
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14.06.2021 05:35 Ответить
Украина-Голландия на 1 рос. канале...Надписи на футболках не замазывают...
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13.06.2021 22:08 Ответить
И?😂🌷
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13.06.2021 22:24 Ответить
Ему уже и невоодушевленные предметы что-то должны...
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13.06.2021 22:11 Ответить
Сине-желтые флаги, действительно, появятся в каждом уголке нашей страны только тогда, когда исчезнет зелёная плесень и прочая зажопа...
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13.06.2021 22:21 Ответить
..І вимруть малороси ..які пишуть мовою окупанта !
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13.06.2021 22:33 Ответить
Вони не вимруть,доки українці, за власною волею, не знищать малоросів-москалів в собі !!!))))
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13.06.2021 22:38 Ответить
Не кожен хто пише російською є малоросом (доведено майданом, добровольчім і волонтерським рухом), так само, не кожен з тих хто використовує українську, є справжнім патріотом... На жаль, в українській нації багато відвертих зрадників, які носять вишиванки і роблять вигляд, що шанують мову, як наприклад, анна герман, або, з більш ******** - ірина верещук та оксана марченко (я навмисне пишу з маленької літери, бо не поважаю цих осіб). Тому, особисто я, вважаю, що поділяти людей лише за мовною ознакою є невіглаством...
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14.06.2021 00:01 Ответить
"Не кожен, хто пише російською є малоросом" -- він є українською гнидою і йому "какая разница". Тому нас не вважають за народ, і своєї держави нам не бачити, як своїх вушей.
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14.06.2021 05:46 Ответить
Так весь юговосток говорит и пишет на русском.сайт этот тоже между прочем на русском,поэтому ждать пока вымрут все русскоговорящие,недождетесь.
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14.06.2021 05:34 Ответить
сине-желтых флагов самих по себе мало... должно появиться в сердце и голове..
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13.06.2021 22:27 Ответить
Лише від українців залежить коли вони позбудуться ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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13.06.2021 22:40 Ответить
Зеля заборонив нашим військовим стріляти ,
прибрав розвідку із передовоі,
прибрав снайперів і чекає на жовтоблакитні стяги на Донбасі !
Важкохвора потвора при владі 😟
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13.06.2021 22:28 Ответить
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8851
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13.06.2021 22:31 Ответить
Скоро він возитиме на передову з нагородами вазелін...
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14.06.2021 05:56 Ответить
пустобрьох, афєріст, ділєтант, зрадник, квартальне опудало-не повинно займати посаду президента країни.
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13.06.2021 22:34 Ответить
Зе : сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны !
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3904
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13.06.2021 22:43 Ответить
Обезьяна в косоворотке, обдолбленная наркотой, целый день сидела и не подавала звука, а тут на ночь глядя решила подать голос. ****, мразь противная.
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13.06.2021 22:53 Ответить
З початку треба владу очистити від дурнів.
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13.06.2021 22:55 Ответить
Від ворогів ...
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13.06.2021 23:03 Ответить
Паскуда, когда у тебя на лацкане пиджака появится сине-жёлтый флаг?! Это ж до какой же степени (Президенту?) надо ненавидеть Украину, что бы игнорировать её символы?!!
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13.06.2021 23:00 Ответить
Дрес код кремлівської лялькі не дозволяє !!!)))
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13.06.2021 23:21 Ответить
Ще рік - другий, і цей чотирьоразовий ухилянт почне розповідати як сам брав Маріуполь, разом з єрмаком і, десь позаду - аваков...
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13.06.2021 23:09 Ответить
Кто Вас уже воспринимает всерьез болтун видосович
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13.06.2021 23:24 Ответить
ЗЕгопота стебается над государственным флагом.
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13.06.2021 23:33 Ответить
Сами собой, что ли, должны появиться?
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13.06.2021 23:38 Ответить
Зеленский - "Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму"

Володимир, а у якому куточку кримської квартири висить прапор України? Покажи всім нам, не соромся. Ти ж не боягузе? Ти - Президент / Верховний Головнокомандувач.
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13.06.2021 23:40 Ответить
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9837
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13.06.2021 23:59 Ответить
Для начала ты хотя бы на лацкан своего пиджака флажок прицепи, чмо.
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14.06.2021 00:06 Ответить
Але від цього він українцем не стане !!!))))
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14.06.2021 00:28 Ответить
Україна на 30 цікавих картах Європи і Світу. Як вирізняється Україна на цих картах.
https://www.youtube.com/watch?v=bkpCahxEw10
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14.06.2021 00:34 Ответить
"БОРЮЩИЙСЯ С ОЛИГАРХАМИ" ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫШЕЛ НА САМОГО СЕБЯ
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.
Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.


https://ukrmir.info/nl/boryushhijsya-s-oligarhami-zelenskij-vyshel-na-samogo-sebya/
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14.06.2021 00:45 Ответить
Чого це він так патріота з себе корчить
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14.06.2021 06:32 Ответить
Какая-то вражина глубоким вечером осмелилась потыкать палкой этот кусок дерьма. Завоняло.
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14.06.2021 06:54 Ответить
Ну не вірю!
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14.06.2021 08:41 Ответить
 
 