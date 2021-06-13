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Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко

Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе

Украинская ассоциация футбола стремилась, чтобы сборная не пострадала в результате скандала, раздутого Россией вокруг новой формы.

Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Для нас была важной задача, чтобы наша сборная ни в коем случае не пострадала от решений после давления одной страны, название которой даже нельзя называть на этом чемпионате, хорошее название сейчас в барах пишут о них. После такого давления, конечно, было очень сложно отстоять, но было важно отстоять все принципы. Действительно, пришлось пойти на компромисс, нам пришлось добиваться того, чтобы там появились новые символы на внутренней части футболки. И то, что сегодня весь мир говорит о нашей форме – в Риме на открытии Евро-2020 у меня президенты других футбольных ассоциаций просили футболку на память. Сейчас это как лучший раритет. О том, чтобы стереть, убрать надпись "Героям слава!", была жесткая позиция УЕФА, которая была уже принята до начала обсуждения с нами. Нам могли засчитывать технические поражения", - сказал он.

"Я говорил (на переговорах. - Ред.), что все болельщики готовы к тому, чтобы команда снималась с турнира. Конечно же, это было больше дипломатическое давление друг на друга, мы брали паузы в переговорах. Было сложно во временном ракурсе, потому что их позиция была. Мы договорились, что к вопросу о том, что фраза "Слава Украине - Героям слава!" уже стала футбольным символом по решению УАФ, мы вернемся после чемпионата Европы, а сейчас нам надо стартовать, и стартовать так, чтобы наша форма не привела ни к каким санкциям нашей сборной. У нас добавились новые силы. У нас добавилась карта Украины, "Слава Украине!", и я уверен, что это добавит сил нашим игрокам, и мы увидим сегодня хорошую игру в исполнении нашей сборной", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Также читайте: Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

Читайте: Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу. ФОТО

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

13 июня сборная Украины проводит свой первый матч в рамках Евро-2020.

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (342) Евро-2020 (105) Андрей Павелко (46)


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Топ комментарии
+19
Я так понимаю, что «победный компромисс», о котором вчера рапортовал Павелко - не совсем «победный»……
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13.06.2021 22:27
+12
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6029
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13.06.2021 22:43
+8
кто нибудь что нибудь понял? Смотрю футбол. Форма как была так и осталась. За воротник) не заглядывал)
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13.06.2021 22:59
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю, что «победный компромисс», о котором вчера рапортовал Павелко - не совсем «победный»……
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13.06.2021 22:27 Ответить
Все нервы, похоже, сегодня порвут. Активная игра.
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13.06.2021 22:30 Ответить
Потрібно було відстоювати позицію України і зніматись з чемпіоната і подавати до суду на УЄФА. Вони самі погодили форму і зміна форми перед чемпіонатом це політичний тиск на країну за який можна було відсудити мільярди доларів! За своє рішення УЄФА заплатило би банкрутством політичним та фінансовим і це був би урок на майбутнє всім футбольним функцвонеоам-корупціонерам!
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13.06.2021 23:54 Ответить
Павел слабкий переговорник і нікчемний менеджер, потрібно знімати його з посади!
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13.06.2021 23:55 Ответить
Почему Вы пишете это мне? Я высказалась о самОй игре.
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13.06.2021 23:58 Ответить
Я тоже присматривалась, когда был гимн Украины……и форма сейчас синяя…….
Хлопцы, пока, играют не плохо……
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13.06.2021 22:36 Ответить
Но как же тревожно у ворот Украины. Блиин...один момент за другим.
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13.06.2021 22:40 Ответить
Та да. На 38 минуте было уж очень 😬
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13.06.2021 22:41 Ответить
тревожно, плять ?? ..та их просто рвут ...
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13.06.2021 22:53 Ответить
Нну.....Я тщательно подбирала слова...
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13.06.2021 23:00 Ответить
Нідерланди дуже сильна команда. Вони сповідують силовий футбол. В наших сьогодні іспит на виживання.
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13.06.2021 23:07 Ответить
Ну, вот...Уже...(((
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13.06.2021 23:10 Ответить
Гол ? Наші завжди погано грають з вікінгами.
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13.06.2021 23:10 Ответить
є надпис слава україні, але за нього мова не йшла.
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13.06.2021 22:47 Ответить
Точно. Есть.
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13.06.2021 23:02 Ответить
мова йшла за спідню назву героям слава. якби на трусах була, кацапи б і туди залізли б.
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13.06.2021 23:05 Ответить
Чомусь майже всі забули про те, що Кацапія почала скандал з футболками зовсім не через надпис "Героям слава", а ЧЕРЕЗ КАРТУ УКРАЇНИ З КРИМОМ! Це вже пізніше, коли кацапи зрозуміли, що навіть продажна корумпована УЄФА не зможе відмінити карту України з Кримом, почалися їх воплі про гасла "Слава Україні - Героям слава". Просто Мордору треба було "зберегти лице", і хоч щось нам заборонити. Тому я не розумію ось цих розчарованих голосів. Кацапія програла головне - Крим на футболках залишився!
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13.06.2021 23:04 Ответить
Похоже на то, что многие (и я в том числе) этот момент упустили - ведь «акцент» был на надписи: Героям Слава!……
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13.06.2021 23:12 Ответить
це вже пізніше було. А починалося все саме через Крим.
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13.06.2021 23:13 Ответить
Дякую за пояснення…….🙂
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13.06.2021 23:14 Ответить
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 7917
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13.06.2021 22:29 Ответить
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 3035Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 94Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 2454

...
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13.06.2021 22:29 Ответить
І тут здалися,як ви вже ,зелені розвези ,набридли.
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13.06.2021 22:32 Ответить
Говорили ,что добавили внутри эмблему
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 4269
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13.06.2021 22:42 Ответить
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6029
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13.06.2021 22:43 Ответить
👍
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13.06.2021 22:52 Ответить
Григорій Суркіс особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА

Игорь Луценко
«Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго

Ось людина, котра нині робить все, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат. Це Григорій Суркіс - от від кого б треба було б очистити федерацію футболу!

Бо зараз він займається тим, що особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА.

Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна - кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.

Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує.

І мені це дуже дивно.

Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання у коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.
Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п'яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання - це якраз справа, пов'язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він - агент КДБ-ФСБ.

Отож, питання - якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не ******* ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?

Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?»

https://glavcom.ua/columns/ilucenko/grigoriy-surkis-osobisto-graje-na-boci-rosiji-u-peregovorah-mizh-ukrajinoyu-ta-ujefa-762253.html
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13.06.2021 22:50 Ответить
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 817"
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13.06.2021 22:59 Ответить
Кацапов плющит 😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 5241
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13.06.2021 23:05 Ответить
Та и у нас уже 2:0.
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13.06.2021 23:17 Ответить
Матч триває до останньої секунди.
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13.06.2021 23:37 Ответить
2:2
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13.06.2021 23:41 Ответить
отмучились первый тайм ... *****, лишь бы не всрались как кацапы вчера...
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13.06.2021 22:51 Ответить
Не звизди. Первый тайм очень достойный.
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13.06.2021 22:55 Ответить
да согласен. достойно томучались...
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13.06.2021 23:11 Ответить
А наші хоч один голевий момент мали ?
Чи в обороні просиділи ?
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13.06.2021 23:14 Ответить
58 хвилина - вже 2 : 0 дують...їх просто рвуть як делетантів..
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13.06.2021 23:19 Ответить
Это ты по ходу дилетант
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14.06.2021 00:08 Ответить
иди спать колхозник .
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14.06.2021 00:13 Ответить
Новая форма раши 😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 5039
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13.06.2021 22:55 Ответить
кто нибудь что нибудь понял? Смотрю футбол. Форма как была так и осталась. За воротник) не заглядывал)
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13.06.2021 22:59 Ответить
Тоже никакой карты с Крымом на украинских формах не разглядела, хотя большой телевизор и сигнал FHD.
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14.06.2021 00:20 Ответить
Чомусь майже всі забули про те, що Кацапія почала скандал з футболками зовсім не через надпис "Героям слава", а ЧЕРЕЗ КАРТУ УКРАЇНИ З КРИМОМ! Це вже пізніше, коли кацапи зрозуміли, що навіть продажна корумпована УЄФА не зможе відмінити карту України з Кримом, почалися їх воплі про гасла "Слава Україні - Героям слава". Просто Мордору треба було "зберегти лице", і хоч щось нам заборонити. Тому я не розумію ось цих розчарованих голосів. Кацапія програла головне - Крим на футболках залишився!
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13.06.2021 23:01 Ответить
100 баллов
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13.06.2021 23:06 Ответить
0:1
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13.06.2021 23:13 Ответить
0:2
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13.06.2021 23:16 Ответить
В футболе мы такие же чмошники как и кацапы
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13.06.2021 23:18 Ответить
А где карта Украины спереди?Я её впритул не вижу сейчас когда идет игра с планокурами.
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13.06.2021 23:16 Ответить
вона майже зливається з основним фоном.
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13.06.2021 23:18 Ответить
😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 2830
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13.06.2021 23:40 Ответить
Перехвалили. 😔 Чемпіони по ТМ. Не допрацьовують. У всіх епізодах. Чуть-чуть. Але що є, то є. Одна надія - перший матч буде добрим струсом. Можливо, зроблять висновки. Бо тоді ніякої користі з тої форми.
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13.06.2021 23:21 Ответить
Ігрища з формою А. Павелка - баламута та проросійського жуліка в українському футболі. Те, що УАФ з Павелком прогнозовано продує в цій справі проросійському УЄФА і росії , а ми дістанемо чергову порцію принижень і розчарувань - я написав на Цензорі ще 7 червня
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13.06.2021 23:24 Ответить
1:2
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13.06.2021 23:32 Ответить
ГГГОООООЛЛЛ!!!
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13.06.2021 23:32 Ответить
Ну... Ещё....
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13.06.2021 23:32 Ответить
Красава Ярмоленко! Класний обвідний гол!
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13.06.2021 23:33 Ответить
лучший на турнире на сегодня !
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13.06.2021 23:44 Ответить
надеюсь что миколенко больше не будет играть за зборную
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13.06.2021 23:34 Ответить
и марлос.... им бревно на трусы надо пришить..
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13.06.2021 23:44 Ответить
два гола привез а еще с финами можно цырк вспомнить
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13.06.2021 23:45 Ответить
ЙЙЙЕЕЕЕ ДРУГИЙ ГОЛ!!
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13.06.2021 23:37 Ответить
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13.06.2021 23:37 Ответить
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6920
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13.06.2021 23:38 Ответить
2:2 ! Кстати смотрю по росTВ, комментаторы открыто топят за Украину.
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13.06.2021 23:39 Ответить
а я - https://sport365hd.com/channel/uafootballua1?fbclid=IwAR3VOilh_ieccB59f7qlTOeU0to9hgYZZnwwBPxpNEltHzNwIUWOLOYKqA8 тут
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13.06.2021 23:40 Ответить
Ещё...
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13.06.2021 23:39 Ответить
пока не напихаешь , ***** , не играют . 78 минута уже - 2 : 2 -теперь лишь бы не остановились и не прижались к воротам...
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13.06.2021 23:41 Ответить
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13.06.2021 23:41 Ответить
2:3
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13.06.2021 23:42 Ответить
ну , плять , эти 85-88 минуты как проклятие какие-то... *****, всё коту под хвост..
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13.06.2021 23:48 Ответить
это извечный страх последних минут
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13.06.2021 23:53 Ответить
плять, ещё и в конце это бревно с вылупленными тупыми глазами во весь экран..
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14.06.2021 00:02 Ответить
Усе...
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13.06.2021 23:53 Ответить
де ти ганьбу побачило? Голандія - не хлопчики для биття, і наші хлопці теж непогано грали.
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14.06.2021 00:08 Ответить
йди проспися
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14.06.2021 00:16 Ответить
Треба було вийти в новій формі !!! Тоді б і виграли ! Якби уефісти почали виступати , то весь світ би побачив які вони продажні і брехливі ! Але наші хлопці грали добре ,3-2 не 3-0 !!! Але про , що триндів павелко ?!!! Що за брехливі паскуди ! Слава Україні ! Героям слава !
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14.06.2021 00:26 Ответить
а вони що не у новій формі грали? Може, вам окуляри нап"ясти?
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14.06.2021 00:29 Ответить
А де ж карта України з Кримом ?!! І з окулярами не видно !
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14.06.2021 08:27 Ответить
слабкі окуляри маєш
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14.06.2021 12:18 Ответить
Ось це на фото ЩО???

Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 9817
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14.06.2021 14:49 Ответить
Дякую за фото .
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14.06.2021 19:05 Ответить
 
 