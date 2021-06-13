Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко

Украинская ассоциация футбола стремилась, чтобы сборная не пострадала в результате скандала, раздутого Россией вокруг новой формы.

Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Для нас была важной задача, чтобы наша сборная ни в коем случае не пострадала от решений после давления одной страны, название которой даже нельзя называть на этом чемпионате, хорошее название сейчас в барах пишут о них. После такого давления, конечно, было очень сложно отстоять, но было важно отстоять все принципы. Действительно, пришлось пойти на компромисс, нам пришлось добиваться того, чтобы там появились новые символы на внутренней части футболки. И то, что сегодня весь мир говорит о нашей форме – в Риме на открытии Евро-2020 у меня президенты других футбольных ассоциаций просили футболку на память. Сейчас это как лучший раритет. О том, чтобы стереть, убрать надпись "Героям слава!", была жесткая позиция УЕФА, которая была уже принята до начала обсуждения с нами. Нам могли засчитывать технические поражения", - сказал он.

"Я говорил (на переговорах. - Ред.), что все болельщики готовы к тому, чтобы команда снималась с турнира. Конечно же, это было больше дипломатическое давление друг на друга, мы брали паузы в переговорах. Было сложно во временном ракурсе, потому что их позиция была. Мы договорились, что к вопросу о том, что фраза "Слава Украине - Героям слава!" уже стала футбольным символом по решению УАФ, мы вернемся после чемпионата Европы, а сейчас нам надо стартовать, и стартовать так, чтобы наша форма не привела ни к каким санкциям нашей сборной. У нас добавились новые силы. У нас добавилась карта Украины, "Слава Украине!", и я уверен, что это добавит сил нашим игрокам, и мы увидим сегодня хорошую игру в исполнении нашей сборной", - сказал он.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

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11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

13 июня сборная Украины проводит свой первый матч в рамках Евро-2020.