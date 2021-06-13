Президент "Карпат" Смалийчук о победе Бельгии над Россией: "Вы#бали москалей, что может быть лучше?"

Президент "Карпат" Олег Смалийчук выразил радость после победы Бельгии над Россией (3:0) на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

– Вы#бали москалей, что еще может быть лучше?

– Как сыграет Украина?

– Я надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились.

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– Россия не выйдет из группы.

– Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.

– Как вам происходящее на канале "Россия 1", где Скабеева не очень хорошо говорит об Украине, о Львове?

– Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я смотрел с Григорием Козловским матч Бельгия-Россия, нас объединяет ненависть к москалям.

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– У вас с ним примирение?

– Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе, – сказал Смалийчук ютуб-каналу "Брутальний футбол".