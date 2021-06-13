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Президент "Карпат" Смалийчук о победе Бельгии над Россией: "Вы#бали москалей, что может быть лучше?"

Президент

Президент "Карпат" Олег Смалийчук выразил радость после победы Бельгии над Россией (3:0) на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

– Вы#бали москалей, что еще может быть лучше?

– Как сыграет Украина?

– Я надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко

– Россия не выйдет из группы.

– Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.

– Как вам происходящее на канале "Россия 1", где Скабеева не очень хорошо говорит об Украине, о Львове?

– Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я смотрел с Григорием Козловским матч Бельгия-Россия, нас объединяет ненависть к москалям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бельгия VS оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020. ФОТО

– У вас с ним примирение?

– Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе, – сказал Смалийчук ютуб-каналу "Брутальний футбол".

Автор: 

Бельгия (389) Карпаты (305) россия (95352) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+59
Президент "Карпат" Смалийчук о победе Бельгии над Россией: "Вы#бали москалей, что может быть лучше?" - Цензор.НЕТ 6662
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13.06.2021 22:38
+57
Президент "Карпат" Смалийчук о победе Бельгии над Россией: "Вы#бали москалей, что может быть лучше?" - Цензор.НЕТ 4392
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13.06.2021 22:40
+56
Сборная России заявила, что специально крупно проиграла Бельгии, чтобы продавцы пива во Львове потерпели крупные убытки.
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13.06.2021 22:47
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Красавцы! А как болеют наши комментаторы!!! Это тоже приятно /лично мне/)
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13.06.2021 23:36 Ответить
Мені теж приємно. Та і всім...
Прочитала в твітторі - вчора там було багато привітань від громадян колишнього совка бельгійській команді. Програш москалів нікого не лишив байдужим.
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13.06.2021 23:43 Ответить
Нідерланди значно моцніші за бельгійців.
Вашим лаптям ніщо не поможе.
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13.06.2021 23:19 Ответить
тут ви неправі
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14.06.2021 00:30 Ответить
Чому це ?
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14.06.2021 09:21 Ответить
Вас? Вас за косоворотку, и мордой в дерьмо
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13.06.2021 23:40 Ответить
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 5817
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13.06.2021 23:14 Ответить
В США даже комментаторы явно болеют за голландцев... было несколько минут спокойного и досадного репортажа... и радость вновь верулась к ним как голландцы забили 3-й гол. Вообще комментирование оккера здесь просто ужас - как будто им все равно что могут смотреть американцы украинского и например азиатского происхождения - полная и явная анлосаксонцев и их ближайших родственников 😣
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14.06.2021 02:39 Ответить
2:0
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13.06.2021 23:17 Ответить
2:2
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13.06.2021 23:36 Ответить
Та по ньому посада міністра іноземних справ аж плаче!
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13.06.2021 23:21 Ответить
Какая боль.
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13.06.2021 23:29 Ответить
2:2)))
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13.06.2021 23:37 Ответить
2: 3 на жаль 🥲
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13.06.2021 23:46 Ответить
Але бились гідно. Так програти не соромно.
Ще будуть інші матчі.
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13.06.2021 23:54 Ответить
у винторого бомбонуло твоя помойка просрала в чистую 3 0 более слабой чем Голандия Бельгии..
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13.06.2021 23:49 Ответить
Бельгия №1 в рейтинге. Хотя голландцы мне понравились больше.
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13.06.2021 23:54 Ответить
Мавзолейное быдло 0:3 в Санктъ-Питерьбюргере от Бельгии,это круче 2:3
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13.06.2021 23:52 Ответить
Гол Ярмоленко будет лучшим на ЧЕМПЕ...
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13.06.2021 23:53 Ответить
да, 2:3 наши проиграли, но они хоть играли)))
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13.06.2021 23:54 Ответить
Как по мне проиграть со счетом 1:0 куда позорнее, чем проиграть с 3:2
Постреляли друг другу в ворота во второй половине очень живенько, было на что посмотреть.
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14.06.2021 00:00 Ответить
Я днем говорил что будет ничья....,жаль ...это всего лишь прогноз...
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13.06.2021 23:54 Ответить
Дома и стены помогают...присказка...РАБссии не помогли ...Лапти тяжелые носят... Мокшанские...
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13.06.2021 23:56 Ответить
Росія програла Бельгії з рахунком 3: 0 - це найбільша поразка команди, яка грала на своєму полі в історії чемпіонату Європи, - пише https://twitter.com/GracenoteLive/status/1403823673564286976 Gracenote Live .
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 6479
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13.06.2021 23:57 Ответить
Бельгія - мордор, 3:0, 3:0, какая боль, какая боль.
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14.06.2021 01:13 Ответить
Пакуйся обережно, бо пляшка в дупі тріснути може.
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14.06.2021 01:49 Ответить
По факту, нічого не змінилось для нашої збірної. Звісно всі ми бажали перемоги і в футболі все буває. Але я думаю, мало хто реально вірив, що ми не програємо Нідерландам. Це просто інший клас команд. Для нас нічого не втрачено. Потрібно не програти Австрії і виграти у Північної Македонії і ми проходимо далі. Програти 2:3 фактично у гостях - це вже не такий поганий результат.
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13.06.2021 23:58 Ответить
На лбу у себя напиши, бери чемоданы и вали на роспомойки.
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14.06.2021 00:04 Ответить
Пішки ходи, набутилочнік . Ну, ти в курсі, куди тобі йти. З пляшкою в дупі.
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14.06.2021 01:51 Ответить
с Бельгией это давние споры в футболе. В 1986-м плакали 2-4 в Мексике. Теперь радуемся. Таков мир..
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14.06.2021 00:09 Ответить
Кстати да. Шикарная команда у Совка тогда была!
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14.06.2021 00:14 Ответить
Да знаем,знаем,*какую сРану просрали*,ну васнах...
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14.06.2021 08:49 Ответить
Найкраще це коли виіпуть москалів і виграє Україна, два в одному турі. Але не вийшло. Радість не повна. Чекаємо другого туру і сподіваємось на феєричний дабл..
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14.06.2021 00:12 Ответить
Така напружена, динамічна гра сьогодні. Шкода, що пропустили третій.

Піду заспамлю фейсбук уєфа позитивом українській команді
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14.06.2021 00:15 Ответить
В сад, в сад ,кацорылый...
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14.06.2021 08:51 Ответить
Смалийчук, видимо дилетант в футболе. Бельгия №1 в рейтинге ФИФА. Что по сравнению с, ними Раша? Ноль без палочки, впрочем как и Украина. В Раше, полно классных стадионов, но, там 70% территории условно пригодны для жизни, какой футбол в Магадане, Якутске, Салехарде, Мурманске....?))) Там хоккей. А вот Украина, идеальна для футбола (хоккея нет))), Ну и где те "Карпаты", которые являются единственным клубом за всю историю Кубка СССР, выигравшим трофей, выступая не в высшей лиге. Сейчас они любители. А где двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР "Днепр"? Расформирован летом 2019. А где "Металлист", "Черноморец", "Зоря"....? Футбол в Украине, скоро можно будет хоронить(((
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14.06.2021 01:56 Ответить
То за дичь несёшь? Это в Воронеже, Смоленске, Краснодаре и Волгограде - погода не футбольная? Или по населённости 30% рашистской территории меньше Бельгии. Нужно честно признать - они кривоногие.
Да , и на счёт хокея - поздравь канадцев с разгромом рашиков ) Скоро можно будет хоронить
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14.06.2021 07:05 Ответить
Ну не популярен футбол в Раше. Мой брат играл за "Кривбасс", где он сейчас? А когда-то в вышке СССР был, сейчас вторая лига. А брат тренер в ДЮСШ, пацаны с секцию, в очереди.
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14.06.2021 09:22 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo ссылка )
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14.06.2021 08:59 Ответить
Ссылка тебе будет в солнечный Магадан ,Трутин уже взялся за восстановление гулага ,курица мордовская...
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14.06.2021 09:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/483733))) Угадал, 15 лет в Магадане, прекрасные годы, прекрасный город, уезжать не хотелось, но край суровый, лето супер, а зимой бывает сложно, весны и осени нет. А ты петух?)))
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14.06.2021 09:34 Ответить
Щось тут зкріпно засмерділо лаптямі, щамі і брагою...
Ватко, не доводь до гріха: вали звідси. По-хорошому.
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14.06.2021 10:11 Ответить
В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них. Паранойя является пожизненным хроническим состоянием с периодами обострения и утихания клинических симптомов.
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14.06.2021 10:20 Ответить
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14.06.2021 10:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/438219 Что это? Тебе что-то показалось?
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14.06.2021 10:39 Ответить
В спам, босєкомоє.
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14.06.2021 10:48 Ответить
Ты ребенок? Они со спамом рукоблудят - онанируют)))
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14.06.2021 11:42 Ответить
По-хорошому не розумієш. Певно, зайва хромосома не дозволяє.
Поясню гранично доступно: ПНХ!
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14.06.2021 11:58 Ответить
Слушаюсь, лишнехромосом)))
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14.06.2021 12:22 Ответить
Як не тр@хнули, то хоч послали. Чого ще самиці ватніка для повного щастя треба?...
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14.06.2021 13:39 Ответить
Я-пугач, пугаю и чморю ватных рашистских **************
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14.06.2021 11:07 Ответить
Пугутькало?)))
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14.06.2021 11:44 Ответить
кацапы сыграли с отрицательным ростом
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14.06.2021 06:29 Ответить
Проигрываем мы, проигрывают кацапы в спорте. Бывает. Но у кацапов, благодаря пропаганде, это или особенная победа получается при этом, или они оправдываются рекордными яйцами, или происками врагов, которых очень легко найти ( даже можно войну затеять). А ещё у них причина распад ссср, потеря экономических связей и т.д. и т.п.
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14.06.2021 08:50 Ответить
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 3942
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14.06.2021 10:04 Ответить
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 7163
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14.06.2021 10:12 Ответить
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 3531
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14.06.2021 10:18 Ответить
Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?" - Цензор.НЕТ 1624
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14.06.2021 10:18 Ответить
золотые слова...
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14.06.2021 21:12 Ответить
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