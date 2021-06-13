Президент "Карпат" Смалийчук о победе Бельгии над Россией: "Вы#бали москалей, что может быть лучше?"
Президент "Карпат" Олег Смалийчук выразил радость после победы Бельгии над Россией (3:0) на Евро-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
– Вы#бали москалей, что еще может быть лучше?
– Как сыграет Украина?
– Я надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились.
– Россия не выйдет из группы.
– Пусть ищут другой шанс, мы выйдем точно.
– Как вам происходящее на канале "Россия 1", где Скабеева не очень хорошо говорит об Украине, о Львове?
– Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я смотрел с Григорием Козловским матч Бельгия-Россия, нас объединяет ненависть к москалям.
– У вас с ним примирение?
– Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе, – сказал Смалийчук ютуб-каналу "Брутальний футбол".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прочитала в твітторі - вчора там було багато привітань від громадян колишнього совка бельгійській команді. Програш москалів нікого не лишив байдужим.
Вашим лаптям ніщо не поможе.
Ще будуть інші матчі.
Постреляли друг другу в ворота во второй половине очень живенько, было на что посмотреть.
Піду заспамлю фейсбук уєфа позитивом українській команді
Да , и на счёт хокея - поздравь канадцев с разгромом рашиков ) Скоро можно будет хоронить
Ватко, не доводь до гріха: вали звідси. По-хорошому.
Поясню гранично доступно: ПНХ!