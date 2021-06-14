Есть косвенные указания, что Россия причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о косвенных указаниях на то, что Россия могла быть причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. Одной из таких он назвал сотрудничество РФ с Беларусью.

Об этом он рассказал в интервью британской радиостанции Times Radio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Столтенберга, деталей данных разведки относительно инцидента он разглашать не может, а посадка самолета была не только нарушением правил воздушного пространства, но и "атакой на демократическую оппозицию Беларуси".

"Мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и в обороне воздушного пространства. Во-вторых, Россия одна из немногих стран, которая не признала абсолютно неприемлемым факт посадки самолета", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия быть причастна к инциденту.

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Также генсек НАТО сказал, что отношения между Североатлантическим альянсом и РФ сейчас находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны".

"Мы видим модель поведения России. Кроме того, мы видим желание использовать вооруженные силы против соседей - Украины и Грузии. А также мы видим кибератаки, попытки вмешаться в наши политические демократические процессы, подорвать веру в наши институты и попытки разделить нас", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.