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Новости Задержание Протасевича
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Есть косвенные указания, что Россия причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, - Столтенберг

Есть косвенные указания, что Россия причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о косвенных указаниях на то, что Россия могла быть причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. Одной из таких он назвал сотрудничество РФ с Беларусью.

Об этом он рассказал в интервью британской радиостанции Times Radio, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Столтенберга, деталей данных разведки относительно инцидента он разглашать не может, а посадка самолета была не только нарушением правил воздушного пространства, но и "атакой на демократическую оппозицию Беларуси".

"Мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и в обороне воздушного пространства. Во-вторых, Россия одна из немногих стран, которая не признала абсолютно неприемлемым факт посадки самолета", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия быть причастна к инциденту.

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Также генсек НАТО сказал, что отношения между Североатлантическим альянсом и РФ сейчас находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны".

"Мы видим модель поведения России. Кроме того, мы видим желание использовать вооруженные силы против соседей - Украины и Грузии. А также мы видим кибератаки, попытки вмешаться в наши политические демократические процессы, подорвать веру в наши институты и попытки разделить нас", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: 

Беларусь (7887) россия (95361) Столтенберг Йенс (1619) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+12
Кругом стирчать вуха кремлівськоі сволоти і вбивці !
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14.06.2021 01:40
+8
Еще скажи, что они косвенное отношение имеют к сбитию малазийского Боинга.
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14.06.2021 01:32
+7
Спасибо кэп
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14.06.2021 01:11
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Спасибо кэп
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14.06.2021 01:11 Ответить
Еще скажи, что они косвенное отношение имеют к сбитию малазийского Боинга.
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14.06.2021 01:32 Ответить
І до "посадки" літака Качинського.
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14.06.2021 06:45 Ответить
Почему , все преступления против человечности ,со стороны путлера и его банды , спустили им с рук ? А Приднестровье , отравление полонием Литвиненко , теракт с самолетом президента Польши , убийство детей химоружием в Сирии, ………… ?
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14.06.2021 08:02 Ответить
Кругом стирчать вуха кремлівськоі сволоти і вбивці !
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14.06.2021 01:40 Ответить
І не тільки вуха, а роги і рило.
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14.06.2021 06:43 Ответить
это сделала не русня. это сделал однорукий и одноногий чилавек.
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14.06.2021 02:07 Ответить
Есть косвенные указания, что Россия причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8145
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14.06.2021 07:47 Ответить
Так россию надо давить, а не Беларусь. Но в отношению к россии как всегда глубокая обеспокоенность. Известно, что явное большинство беларусов считают московию братским государством. Как бы от этих давлений беларусы и без Лукашенко не бросились бы вообще в объятия московии.
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14.06.2021 05:23 Ответить
Ведь от этих санкций страдает не столько Лукашенко, как беларусский народ. Нельзя к Беларуси так относиться как к северной корее. Ведь северной корее не к кому больше в обьятия идти как к южной корее. Тогда как беларусов толкают в объятия московии.
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14.06.2021 05:51 Ответить
Ко всему россияне имеют косвенное отношение. Байдену надо лично сказать это Путену.
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14.06.2021 05:47 Ответить
Ай-яй-яй))),и,кто -бы мог подумать?Через лет десять узнают,что лукашенко вассал кремля.)))
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14.06.2021 07:16 Ответить
"...Косвенные..."?!

https://www.google.com/search?q=%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk013IIfC9Zo85UwOXjv0y24HTGMaqQ:1623653370983&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ngazkvu5Kvv91M%252CIbKnZnoUeJeFVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrnu28NaDrWile4EW3ZgQsFjA-6w&sa=X&ved=2ahUKEwjm8KiTxJbxAhXhkosKHZ2nAegQ9QF6BAgJEAE#imgrc=ngazkvu5Kvv91M Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2730Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка
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14.06.2021 09:50 Ответить
косвенные? вот вы уроды. а ***** с плакатом "это я сделал, и ложил на вас, толерастов, хрен!" это будут уже прямые указания? или еще косвенные?
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14.06.2021 14:36 Ответить
Це навіть не викликає сумнівів. І що далі? "Значне занепокоєння"?!
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14.06.2021 14:44 Ответить
 
 