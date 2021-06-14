Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стартовый матч сборной Украины на Евро-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.
"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас", - написал Зеленский.
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історія показує, що прогнози прихильників Петра Олексійовича збуваються найчастіше саме навпаки
Это не спорт а увлечение олигархов, игра на чувствах, некоторой части, населения псевдо патриотов и зарабатывание бабла!!!
А точнее: "Пир во время чумы" !!!
тобто саме те, що тобі завжди було чуже
назло песикам
назло песикам ми будемо не давитись, а перемагати і укріплювати Україну
електорат Петра Олексійовича це люди віком 60+ (часто 70+ і 70++++)
треба сказати ім "дякуємо" і "до побачення", вони вже в минулому
Електорат Петра нині - це рухівці. А цей менталітет від віку не залежить. А тільки від переконань. Але, справді, віку <30 серед нас малувато; але причина в цьому одна: щоб прийти до переконання справедливості правоцентриської ідеології - потрібен такий-сякий життєвий досвід.
Тот, у кого лей хватает на пасту и зубную щётку, покупает не муку, а готовый полуфабрикат под названием мамалыга/банош/полента. Вполне съедобно!
Да ты не отчаивайся, быть бедным и вести натуральное хозяйство, там самому молоть муку - это даже модно сегодня!
Кроме самодельной мучицы - похвалиться нечем?
Отже, на мою думку тут два варіанти: Або ж це все було шоу з ув'язненням, або ж ніч у камері з геями переконала ;активіста; що 7 років кохання- то є занадто.
І ще. Худорлявий низькорослий хлопець, хай навіть з ножем, може перемогти кількох міцних чоловіків лише в одному випадку: Якщо він нападе на них зненацька.
отже, всі, хто верещали "Зеленський знищує патріота Стерненко" - це нерозумні істоти?
а ти, пітісотий раз переобувся? тепер вже ворог Зеленський не знищує патріота Стерненко?
Зрадника - на нари!
Что он несет?
Что он принимает?
Первентин?
Хлопцям Збірної величезна подяка!
UA - чемпіон!🇺🇦❤️💛💙
Скажи своїм дебілам спічрайтерам (хоча ти таке саме), що -Ви- (з великої) пишеться лише тоді, коли звертають до ОДНІЄЇ людини, щоб підкреслити свою повагу до неї (дискусію мала з адмінами теж).
А коли в множині, то завжди =ви=.
Це зрозуміло з контексту.
В этом случае «акцент» идет именно на это слово (ПЕРЕМОГА) поэтому и было выделено в виде правописания большими буквами (в некоторых случаях ставят восклицательный знак/выделяют жирным шрифтом/подчеркивают)…….
Просто ********** не очень силен в грамматике. Да и без бумажки/суфлера - и двух слов связать не может……..
Мы с Вами на «ТЫ» не переходили…….
Нужно быть объективным……
Та то Вы «не правильно» поняли……😆
А если серьезно, то Вы правы - с грамматикой у Вавы ☹️☹️☹️
Команда має досягати РЕЗУЛЬТАТУ, а не показувати трюки і кульбіти. Програшем не можна бути задоволеним. Великий Лобановський цей колгосп би розігнав миттєво...
. .
Хотя, может и к лучшему, что миллионы зрителей в украинских селах и поселках не смогут посмотреть этот"трэш" в исполнении сборной Украины...