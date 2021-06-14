Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стартовый матч сборной Украины на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас", - написал Зеленский.

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