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Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стартовый матч сборной Украины на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас", - написал Зеленский.

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) сборная по футболу (296) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+30
вова. лучше не надо. успокойся.
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14.06.2021 02:09
+15
Все, бідоносець прогундів - тепер перемоги не побачимо! ((
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14.06.2021 02:29
+15
Гооооооооол !!! Рахунок 0:3

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 799
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14.06.2021 02:32
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вова. лучше не надо. успокойся.
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14.06.2021 02:09 Ответить
О какой сильной игре он говорит? Вратаря? Вратарь да ,сыграл сильно.
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14.06.2021 07:06 Ответить
"вова" это как понос...трудно остановить
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14.06.2021 11:13 Ответить
Все, бідоносець прогундів - тепер перемоги не побачимо! ((
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14.06.2021 02:29 Ответить
Видали нахєр! Ще накаркаєш.
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14.06.2021 03:50 Ответить
ні, не накаркає
історія показує, що прогнози прихильників Петра Олексійовича збуваються найчастіше саме навпаки
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14.06.2021 06:54 Ответить
Гооооооооол !!! Рахунок 0:3

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 799
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14.06.2021 02:32 Ответить
ЗЕпірімога! Ура!!!
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14.06.2021 07:20 Ответить
Ще можна за кожен погонний метр труби, яка пролягає від центральної магістралі до будинку.І це ще не все, якщо гарно пофантазувати...
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14.06.2021 08:05 Ответить
Нідерланди могли вкатати нам ще мінімум 3 додаткові голи, якби не божевільні сейви голкіпера. Захист ніякий - щось пасують в своїй штрафній - 2а голи собі наколядували, придурки… З таким гавняним захистом із групи не вийдемо - Бущан із Ярмоленком - не всесильні!
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14.06.2021 03:26 Ответить
Как в туалет сходил!
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14.06.2021 04:10 Ответить
поздоровляю
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14.06.2021 06:52 Ответить
Больше ему нечем заняться!!!

Это не спорт а увлечение олигархов, игра на чувствах, некоторой части, населения псевдо патриотов и зарабатывание бабла!!!
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14.06.2021 05:12 Ответить
это называется - хлеба и зрелищ. Хлеба меньше, да и зрелищ поубавилось)) а маланчик тут как тут))
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14.06.2021 06:24 Ответить
Согласен и с такой точкой зрения.

А точнее: "Пир во время чумы" !!!
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14.06.2021 09:06 Ответить
це саме Спорт
тобто саме те, що тобі завжди було чуже
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14.06.2021 06:51 Ответить
Наші хлопці показали файну гру. Але фортуна в кінці гри усміхнулася помаранчевим. Нажаль. Дякуємо хлопцям за красивий футбол!
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14.06.2021 05:31 Ответить
Що б я без коментаря блазня робив?
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14.06.2021 06:32 Ответить
а що б ми без твоїх інтелектуальних коментів робили?
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14.06.2021 06:47 Ответить
футбол,балет и опера,последние вещи необходимые Украине!
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14.06.2021 06:45 Ответить
це не тобі вирішувати
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14.06.2021 06:47 Ответить
вийдемо з групи з другого місця
назло песикам
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14.06.2021 06:48 Ответить
Порошенко и порохоботы и тут вам мешают? Лучше удавитесь,назло,,песикам,,.-хуже не будет.
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14.06.2021 07:08 Ответить
ні
назло песикам ми будемо не давитись, а перемагати і укріплювати Україну
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14.06.2021 07:12 Ответить
Гавкаючи тільки на Петра ви укріплюєте Україну? Перемагати розум ви будете і далі? Іншого та більшого від вас і не чекав.
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14.06.2021 07:16 Ответить
ми створюємо Україну
електорат Петра Олексійовича це люди віком 60+ (часто 70+ і 70++++)
треба сказати ім "дякуємо" і "до побачення", вони вже в минулому
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14.06.2021 07:24 Ответить
100%
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14.06.2021 07:36 Ответить
а електорат зеленського ще ментально до дитячого садочку ходить.У казочки та Інстаграмчики досі вірять
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14.06.2021 07:55 Ответить
Не маючи мозгу ви неспроможні створити нічого. Тільки руйнувати та паплюжити.
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14.06.2021 09:28 Ответить
дебіл, ти.
Електорат Петра нині - це рухівці. А цей менталітет від віку не залежить. А тільки від переконань. Але, справді, віку <30 серед нас малувато; але причина в цьому одна: щоб прийти до переконання справедливості правоцентриської ідеології - потрібен такий-сякий життєвий досвід.
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14.06.2021 09:34 Ответить
Лапоть, пока у вас получается малороссия
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14.06.2021 09:41 Ответить
Електорат зели імбіцили будь якого віку,нажаль. І можуть створити лише проблеми для України
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14.06.2021 08:46 Ответить
🤖🤢🤡 , кто боты подоляка - какламоя и банда шапито ? Укрепители и «чемпионы « по грабежу и выводу денег в ОФШОРЫ
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14.06.2021 08:25 Ответить
В такому разі, песики заявлять, що це сталося завдяки покровительству та молитвам святого Петра.
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14.06.2021 07:42 Ответить
Вава, тобі хіба що тільки про сальфеджіо по фортепіано розмірковувати з твоїми віслючими мізками.
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14.06.2021 06:57 Ответить
Если смотреть по игре -то Украине переживать не нужно.Играли хорошо,играли в хороший,красивый футбол -в отличие от ЛЖЕрусских,которые играли в тухлый,с болотным запахом,подлый футбол -тут я имею ввиду поступок подонка Кузяева против соперника,который повторил "подвиг" Ридегера в финале Кубка Чемпионов,и который еще подло подсматривал лежа,на результат своей грубости.Конечно голландцы смотрелись чуть лучше,но не смотря на это результат мог быть совсем другим,если бы маленький росточек не подвел Зинченко. Я уверен,смотря по игре других соперников,что второе место в группе -обеспечено.Только А. Шевченко нужно держать команду в жестких рукавицах и ни в коем случае не допускать гонора и шапкозакидательство у игроков в других играх,что частенько бывает у нас восточноевропейцев .С такой игрой сборная Украины выйдет из группы,и ДОЛЖНА бороться за место в четвертке лучших. Успеха Вам в дальнейшем!
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14.06.2021 07:01 Ответить
Мамалыге - слава!
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14.06.2021 10:34 Ответить
Я тебя ждал! Ты не прав. Ты должен кричать -Лебеде слава! Хочешь поговорить? Сейчас будем! Так вот,если твои предки жили на "брегах" москвы,то тогда становится понятно,откуда у тебя такая острая необходимость жить на четвереньках и с поводком на шее,-ну,как настоящая консерва-стукачок,тем более если и твой дед был из вертухаев! Но главная причина почему ты нынче стукачок на четвереньках -это твоя генетика,вернее доктор Мендель,который написал твою генетику и начертил твою жизненную дорогу,за долго до твоего рождения.Тут только одна неопределенность -кто тебе накинул ошейник на шею! КГБ,ГРУ или СВР,или еще кто-то? Поскольку ты стучал на своих друзей уже в институте,-то скорее всего это КГБ,потому что там,где ты служил,служили очень многие стукачи КГБ. Эти места на "брегах" москвы,также известны тем,что их посещали практически все сцари московитские,в том числе такой страшный царь как Иван Грозный! Может ты,дальний отпрыск "грозного" Иван-Грозного? А ну-ка,- Голос!
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14.06.2021 15:01 Ответить
Эй,козел в шароварах! Так вы даже муку кукурузную не можете делать! Вчера по просьбе жены-украинки (как всегда),я сделал мамалыгу из украинской муки (на пачке написано "Полента" -из украинской муки).Получилось такое говно,какое не получало сь никогда из молдавской или румынской муки! Выбросил всю пачку в мусорное ведро. Хоть не писали бы "Из украинской муки". Позорники!
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14.06.2021 16:07 Ответить
Нищим не везёт...
Тот, у кого лей хватает на пасту и зубную щётку, покупает не муку, а готовый полуфабрикат под названием мамалыга/банош/полента. Вполне съедобно!
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14.06.2021 16:29 Ответить
Если ты,козел, нищий,и тебе не везет-то это твоя проблема,впрочем как и у козла который тебе плюсанул! Как и то,что ты тупой,также как,тот,который тебе плюсанул ! Питаться так,как я питаюсь,ты никогда не будешь,потому что тот кто ходит в обос.анных шароварах и с огромным гонором,в виде большого пузыря из зеленных соплей под носом,единственно на что способен,так это жевать лебеду как парнокопытные,и вонять на всю округу,(так же,как тот,который тебе плюсанул ) . Или будешь покупать в магазине полуфабрикаты,в которых кто-то высмаркивается,чтобы тебе было вкуснее.Ты ,ублюдок,не ответил на вопрос об твоих родственных связях с иваном Грозным,-ты потомок его? Голос,шавка,гэбистская!
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15.06.2021 22:10 Ответить
Эка из тибя потекло...
Да ты не отчаивайся, быть бедным и вести натуральное хозяйство, там самому молоть муку - это даже модно сегодня!
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16.06.2021 10:08 Ответить
Козел,-бедный это ты,особенно МОЗГАМИ! Еще раз повторю для тупого животного под ником гамнфаш -как я живу,ты никогда жить не будешь,нищеброд! Хоть иногда постирай свои обос.анные шаровары,лебедогрыз!
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17.06.2021 16:44 Ответить
Ну так опеиши же своё невиданное богатство, хотя бы по части питания!
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17.06.2021 18:16 Ответить
Наклонись,чтобы быть ближе,холоп!
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18.06.2021 17:57 Ответить
Чё, только бла-бла-бла?
Кроме самодельной мучицы - похвалиться нечем?
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18.06.2021 18:38 Ответить
Ты совсем тупой? Я же сказал-наклонись! На колени,псина,чтобы быть ближе к картине!
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19.06.2021 05:24 Ответить
Ещё раз напишешь бессмыслицу - отвечать не буду. В последний раз спрашиваю - чем это ты питашься по багатому?
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19.06.2021 11:04 Ответить
Ты все таки тупой! Я же сказал,-На колени,псина,чтобы тебе было видно лучше! Голос!
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19.06.2021 11:28 Ответить
на сегодня все билеты проданы.
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19.06.2021 12:03 Ответить
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 8614
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14.06.2021 07:05 Ответить
Тим часом Сєргєй Стєрнєнка закликає посадити Порошенка.
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 9234
Отже, на мою думку тут два варіанти: Або ж це все було шоу з ув'язненням, або ж ніч у камері з геями переконала ;активіста; що 7 років кохання- то є занадто.
І ще. Худорлявий низькорослий хлопець, хай навіть з ножем, може перемогти кількох міцних чоловіків лише в одному випадку: Якщо він нападе на них зненацька.
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14.06.2021 07:05 Ответить
Хоть Ваш пост и не очень уместен здесь, но на данный момент желать задержания Порошенко могут лишь враги Украины либо упоротые идиоты и Сережа явно относится к ним.
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14.06.2021 07:12 Ответить
Стерненко це реінкарнація Наді Савченко?
отже, всі, хто верещали "Зеленський знищує патріота Стерненко" - це нерозумні істоти?
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14.06.2021 07:28 Ответить
Зеленський взяв Стерненка до себе. Отже, всі хто рве дупу за Зеленського- цілковиті імбецили?
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14.06.2021 07:56 Ответить
рвати дупу - це якесь недолуге словосполучення, не притаманне українцям
а ти, пітісотий раз переобувся? тепер вже ворог Зеленський не знищує патріота Стерненко?
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14.06.2021 08:12 Ответить
Не, притаманне, но у вас, репоедов, хорошо получается
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14.06.2021 09:44 Ответить
Я Стерненка ніколи патріотом не називав.
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14.06.2021 11:43 Ответить
Посадити Порошенка вимагає народ України.
Зрадника - на нари!
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14.06.2021 07:46 Ответить
Що, мріяв як у Криму?
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14.06.2021 07:54 Ответить
Чтобы так мозги перекосило, ты всю жизнь с геями провёл?
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14.06.2021 08:02 Ответить
это было шоу
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14.06.2021 10:28 Ответить
Какая победа, когда проиграли?
Что он несет?
Что он принимает?
Первентин?
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14.06.2021 07:08 Ответить
************ внє палітікі, Саня Чєфєрін?💵💷💶🤮
Хлопцям Збірної величезна подяка!
UA - чемпіон!🇺🇦❤️💛💙
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14.06.2021 07:12 Ответить
RU дрова, UA чемпіон.
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14.06.2021 07:26 Ответить
Ну, чого воно вилізло ???

Скажи своїм дебілам спічрайтерам (хоча ти таке саме), що -Ви- (з великої) пишеться лише тоді, коли звертають до ОДНІЄЇ людини, щоб підкреслити свою повагу до неї (дискусію мала з адмінами теж).
А коли в множині, то завжди =ви=.
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14.06.2021 08:08 Ответить
для повноти претензії, варто добавити, що слово "ПЕРЕМОГА" написано великими літерами, а це також грубо помилка з граматики
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14.06.2021 08:15 Ответить
Ні, то - не помилка. А стилістичне використання.
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14.06.2021 08:20 Ответить
тобто, Ви самі вирішуєте, де людина помилилась, де збрехала, де проявила некомпетентність, а де у неї стилістичні використання
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14.06.2021 08:24 Ответить
Нє, не я.
Це зрозуміло з контексту.
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14.06.2021 08:37 Ответить
Alter Nator,
В этом случае «акцент» идет именно на это слово (ПЕРЕМОГА) поэтому и было выделено в виде правописания большими буквами (в некоторых случаях ставят восклицательный знак/выделяют жирным шрифтом/подчеркивают)…….
Просто ********** не очень силен в грамматике. Да и без бумажки/суфлера - и двух слов связать не может……..
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14.06.2021 08:25 Ответить
тебе то что?
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14.06.2021 08:26 Ответить
Alter Nator,
Мы с Вами на «ТЫ» не переходили…….
Нужно быть объективным……
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14.06.2021 08:31 Ответить
Vedana,
Та то Вы «не правильно» поняли……😆
А если серьезно, то Вы правы - с грамматикой у Вавы ☹️☹️☹️
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14.06.2021 08:18 Ответить
Ну всё, дальше смотреть игру нашей команды нет смысла.
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14.06.2021 08:25 Ответить
не дивись, я дозволяю
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14.06.2021 08:26 Ответить
Манечку лечи слабоумное.
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14.06.2021 09:20 Ответить
Лучше бы вы молчали оба-ты и твой тупой выбор
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14.06.2021 09:23 Ответить
Проигрышем возвеличили надпись на форме?
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14.06.2021 08:30 Ответить
Такий із Зеленського президент: провал на всіх напрямках зовнішньої і внутрішньої політики. І тут же відосіки - "усьо харашо", "єто пабєда"
Команда має досягати РЕЗУЛЬТАТУ, а не показувати трюки і кульбіти. Програшем не можна бути задоволеним. Великий Лобановський цей колгосп би розігнав миттєво...
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14.06.2021 08:56 Ответить
Ты то ВЫРОДОК,какое отношение к футболу имеешь? Или тебе какой-то футболист,когда-то дал пинок под зад? Тьфу... и это ничтожество берется судить о футболе.
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15.06.2021 22:14 Ответить
У него теперь Добкин секретаршей работает?
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14.06.2021 09:09 Ответить
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа .. хутбольний ікспєрд проснувся , і видав - місль .

Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога - Цензор.НЕТ 7137 . .
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14.06.2021 09:13 Ответить
Зеленский - первый президент при котором все права на трансляцию матчей сборной Украины на ЕВРО были проданы телеканалам Ахметова.
Хотя, может и к лучшему, что миллионы зрителей в украинских селах и поселках не смогут посмотреть этот"трэш" в исполнении сборной Украины...
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14.06.2021 10:27 Ответить
 
 