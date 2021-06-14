Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Я доволен командой. Несмотря на то, что мы проиграли матч, мы запишем его себе в плюс
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал первый матч команды на Евро-2020 против Нидерландов (2:3)
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Доволен игрой команды, особенно тем, как во втором тайме команда после 0:2 проявила реакцию. Несмотря на то, что мы проиграли сегодня матч - мы запишем его себе в плюс.
На таком уровне всегда нужно знать, что ты должен что-то дать таким серьезным командам. Мы тоже создавали моменты, в первом тайме у нас было много интересных продолжений, мы не совсем удачно воспользовались ими. Во втором тайме в этом плане было лучше.
Миколенко? Все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости. Нужно учиться, мы все поддержали его, никому не должно быть стыдно за реакцию и футбол, который наша команда показала. Замена Зубкова многое изменила, потому что в таких матчах нужны быстрые футболисты. Ценим Марлоса, как игрока, знаем, что он может дать команде, он отработал отлично, его замена тоже была такой, чтобы усилить середину поля, выпустить более мобильной игрока. После этого создали несколько моментов и реализовали их.
У нас еще есть две игры, групповой этап состоит не из одного матча, нам нужно цепляться за каждый шанс. Будем готовиться к матчу против Северной Македонии", - заявил Шевченко.
Украина после первого тура занимает третье место группы С, по дополнительным показателям опережая Северную Македонию. В следующем матче команда Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте.
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Это политика в чистом виде!!!
Але як мені сподобався перший гол нашої збірної!!!
Шевченко і Зеленський сказали приблизно одне й те ж...
тест для дописувачів на адекватність
Люди - РІЗНІ.
Они считают, что все могут быть разными, но должны быть, как они.
Иначе - враг.
футбольні турніри виграє захист
Вірю, що хлопці заспокояться, розберуть помилки (щоб не повторювати таких =ужасів= у нашому штрафному і менеше програвати в підборі м*яча) і настрояться на подальші дуже важливі для нас ігри.
Щасти, збірна ! Ми з тобою !
А мужская игра футбол
Ни азарта ни рвения
Не всегда хороший игрок -- хороший тренер
Кроме очков в турнирной таблице.
Выбей он на 85 минуте отскочивший мяч сразу за боковую, неизвестно как бы сложилась дальше игра.
Завдяки Бущану, доречі, разунок не став 6:2
А теперь пакуйте чемоданы.
Закажите себе медальки!
PS Австрія в Бухаресті рознесе цей колгосп на молекули.
Поживемо , доживемо - побачимо
Тай на македонцях - ще подивимося ..., бо футбол є футбол - усяке бува
Для школьников младших классов
Але, але, але... Шева запоров свою роботу. Нехай навіть в нього штаб, в нього помічники, але за всі відповідає він.
И вообще - мяч круглый и по игре было очевидно , что возможен был вариант счёта и в пользу Украины ... Игра была абсолютно равных по классу команд , а не как в Питере -- в одну створку с абсолютно справедливым разгромным счётом .
Але потім , по результатам обох матчів усі специ виявили , що в першому матчи не пощастило Голандцям , а в другому команді Лобановського . Бо в обох випадках програли ті , хто грали крайще ...
Повертаючись до голландської теми - голлландці і там нас переграли, бо гра в підгрупі і перемога у фіналі Чемпіонату Європи - то баталії суть різної вагової категорії. Геніальність Голландії тодішньої - у вмінні виграти у вирішальній битві у вирішальний момент, навіть поступившись в баталії другорядній.
Подейкували, що Лобановському треба було взяти до збірної ще й воротаря "Динамо". Коли Ван Бастен поставив крапку у тому матчі (через себе із розвороту) - хвалений - перехвалений спартаківець Р.Дасаєв навіть не хитнувся (по-моєму, він навіть не встиг зрозуміти, що сталося...). Дякую за нагадування!
Пожалуй, это лучший матч Евро-2020 на данный момент, такого количества голов и опасных моментов ещё не было. Украина, казалось, совершила нереальный камбек, но класс игроков сборной Голландии дал о себе знать, в концовке встречи Голландия вырвала победу. Тем интереснее будет смотреть на матчи во втором и третьем турах на групповом этапе.
Можно заставить заклеить лозунг на футболке, но нельзя заклеить характер, волю и жажду победы.
Будем надеятся, что ребята по немногу наберут форму.