Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 13 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
"Неподалеку от Новотошковского противник обстрелял украинские позиции по подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
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