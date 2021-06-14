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Новости
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Путин прав, что отношения США и России находятся в "низкой точке", - Байден

Путин прав, что отношения США и России находятся в

Президент США Джо Байден признал, что отношения США и России находятся на низком уровне. Он согласился с этим вопросом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Байден заявил на пресс-конференции в рамках саммита G7, передает NBC News.

Как известно, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне. Это также подтвердил президент США, он согласился с российским коллегой.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я думаю, что он прав, это низкая точка", - сказал Байден о высказывании Путина.

Он также добавил, что споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

"И это зависит от того, как он отреагирует на действия в соответствии с международными нормами. А во многих случаях он этого не сделал", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден

Напомним, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Женеве после саммита НАТО. При этом в США говорят, что не будут стремится к конфликту с Москвой, но намерены четко разъяснить свои позиции по некоторым вопросам.

Ранее сообщалось, что Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после встречи. Американский лидер убежден, что лучше это сделать отдельно.

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) россия (95361) США (26401)


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Топ комментарии
+7
У Макшании нет низкой точки. Там бездонная клоака.
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14.06.2021 07:54
+2
Байден политик,Путлер никто,обыкновенный отставной капитан дохлого КГБ,вернувшийся из дохлой ГДР,типа немецкого послевоенного Концлагеря после падения Берлинской Стены в 1989 году...
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14.06.2021 08:38
+1
Будете повышать?
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14.06.2021 07:55
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У Макшании нет низкой точки. Там бездонная клоака.
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14.06.2021 07:54 Ответить
путин шизофреник,ну посмотрите с близи и возьмите на встречу психиатора-переводчика. И где эти отношения должны находится еще???
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14.06.2021 08:07 Ответить
Будете повышать?
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14.06.2021 07:55 Ответить
Шо намагаєшся ще декілька відсотків насосати?
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14.06.2021 07:57 Ответить
За Ангелой можеш і не встигнути,старайся.
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14.06.2021 08:00 Ответить
А це все із за того, що на Россеє в сранях-рязанях не перейменовано головні вулиці в честь Байдена!
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14.06.2021 07:59 Ответить
Путин прав, что отношения США и России находятся в "низкой точке", - Байден - Цензор.НЕТ 6850
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14.06.2021 08:05 Ответить
дивує лише те, що ви так пізно дійшли цієї точки, що дозволили звірюшці настільки вирости
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14.06.2021 08:14 Ответить
Предлагаю Байдену завалить РАБссию тушонкой Рузвельта,чтоб обожрались Мавзолейные бараны по самые башни Кремля,а сверху навалить тонн 20 ножек Буша-старшего...
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14.06.2021 08:20 Ответить
Сегодня 14 июня 1941 года,ровно 80 лет назад газета "Правда" обосрала США и Британию па самые Капитолии и Резиденцию премьер-министра в Лондоне,рассказывая сказку что Германия и СССр самые крутые бараны Мира...,а братский союз Молотов-Риббентроп навека...,статья по сути САМОРАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ за всю историю Мировой политики...,с праздником,РАБссиянцы...вы были дерьмом тогда в 1941-м ,дерьмо и сейчас...
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14.06.2021 08:26 Ответить
давай бидон, сношай упыря в низшей точке
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14.06.2021 08:33 Ответить
Байден политик,Путлер никто,обыкновенный отставной капитан дохлого КГБ,вернувшийся из дохлой ГДР,типа немецкого послевоенного Концлагеря после падения Берлинской Стены в 1989 году...
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14.06.2021 08:38 Ответить
Ватные злобные и тупые рашистские пдрсы необучаемы ,от слова совсем, поэтому только кнут ,анаконда и посылнах на всех мировых площадках,включая спортивные
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14.06.2021 09:01 Ответить
Ох уж эта международная дипломатия ...
Это как стоять возле горящего дома и говорить: "Дом горит". Может стоило бы сказать: ПОЧЕМУ дом горит? КТО его поджег?
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14.06.2021 09:47 Ответить
Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у "найнижчій точці", - Байден - Цензор.НЕТ 7372
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14.06.2021 12:14 Ответить
 
 