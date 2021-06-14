17-летний парень упал с канатной дороги в одном из парков Харькова, - полиция
Полицейские устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетнего с канатной дороги в одном из парков Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.
"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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