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Новости
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17-летний парень упал с канатной дороги в одном из парков Харькова, - полиция

17-летний парень упал с канатной дороги в одном из парков Харькова, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетнего с канатной дороги в одном из парков Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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17-летний парень упал с канатной дороги в одном из парков Харькова, - полиция - Цензор.НЕТ 9171
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14.06.2021 08:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kWqyS-mgSgA&t=98s Момент посадки в кабинку (первый в белых кроссовках) и роковой прыжок на дорогу.
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14.06.2021 08:07 Ответить
Суїцидник в стані алкогольного сп'яніння.
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14.06.2021 09:06 Ответить
Так его после падения еще и бусик переехал.
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14.06.2021 09:29 Ответить
надеюсь, потомства этот шариков дать не успел? Либо суицидник-идиот.... либо номинант на премию Дарвина.. Если осознает остатками мозгов, какую фигню он сделал и с какими последствиями жить.. а впрочем.. вряд-ли осознает. Мир ничего не потерял от минус одного смотрителя Сватов, гопника либо наркомана-закладочника....
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14.06.2021 09:33 Ответить
да, к остеклению канатной дороги есть вопросы - в некоторых кабинках не хватает и держатся, на первый взгляд хлипковато, но по видео не скажешь, что облокотился на стекло и оно выскочило... конечно мог и незакрыть дверки на замок по беспечности.. но как говорится - правила написаны кровью....
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14.06.2021 09:40 Ответить
Посмотрите видео целиком. Он не то что двери не закрыл, он после старта свешиваясь через открытые двери пытался еще другана поднять в кабинку с земли. И падение именно на дорогу это не несчастный случай. Дорога это всего 30-40 метров примерно на 2/3 общей длинны из 1387 метров. Он наверняка пытался или прыгнуть или на крышу автобуса или в кузов грузовика. И это совсем не обязательно алкоголь или соли - современная молодежь ничем кроме соцсетей и видосиков не интересуется, и как результат они не могут отличить кино с каскадерами, монтажом и страховкой от реальной жизни. И да, это естественный отбор Дарвина в действии. Там высота как раз такая, что бы был шанс выжить, но гарантировано инвалидом.
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14.06.2021 11:19 Ответить
Просто ще один уродженець Нових Домів, сусіда того, який бив дівчат.
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14.06.2021 09:43 Ответить
"У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что - Я прыгаю с балкона!"

Д. Кимельфельд "Спортлото. Авиаспорт"
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14.06.2021 10:26 Ответить
 
 