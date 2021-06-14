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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 420 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"14 июня 2021 в Украине зафиксированы 420 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 2 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 02 госпитализированы - 464 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 02 летальных случаев - 13;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 02 выздоровели - 3 328 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 05 методом ПЦР - 11 638 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 05 методом ИФА - 1 589 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 05 экспресс-тестами - 4 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 08 заболели - 2 223 978 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 08 выздоровели - 2 130 665 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 08 летальных случаев - 51 692;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях", - говорится в сообщении.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Практически победили вирус. Это благодаря Степанову все. Не зря человек курточку заслужил!!!
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14.06.2021 08:44 Ответить
Благодаря выходным: патологоанатомы - единственные, кто достоверно устанавливает причину смерти(наиболее достоверная статистика, в отличие от тестов, которых то больше делают, то меньше) - должны отдыхать, им некуда торопиться...
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14.06.2021 08:59 Ответить
Ну что, пора области переводить в зеленую зону?
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14.06.2021 11:05 Ответить
 
 