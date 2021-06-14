В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 420 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"14 июня 2021 в Украине зафиксированы 420 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 2 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 464 человека;
летальных случаев - 13;
выздоровели - 3 328 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 11 638 человек,
методом ИФА - 1 589 человек,
экспресс-тестами - 4 629 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 223 978 человек;
выздоровели - 2 130 665 человек;
летальных случаев - 51 692;
проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях", - говорится в сообщении.
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