В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 420 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"14 июня 2021 в Украине зафиксированы 420 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 2 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 464 человека;

летальных случаев - 13;

выздоровели - 3 328 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 11 638 человек,

методом ИФА - 1 589 человек,

экспресс-тестами - 4 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 223 978 человек;

выздоровели - 2 130 665 человек;

летальных случаев - 51 692;

проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях", - говорится в сообщении.











