Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 июня в мире зарегистрировали 300 173 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 784 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 176 723 813 случаев инфицирования, из них 300 173 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 819 645 человек, из них 6 784 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 160,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 26-ю и 2-ю позицию соответственно.