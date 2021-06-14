РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11004 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
812 6

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 июня в мире зарегистрировали 300 173 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 784 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 176 723 813 случаев инфицирования, из них 300 173 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 819 645 человек, из них 6 784 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 160,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 26-ю и 2-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вакцини достатньо
хто хоче, той вакцинується
моя мати, теща і ми з дружиною вже вакцинувалися
хто не хоче, хай верещить про зраду і некомпетентність, йому так зручніше, нічого не робити і верещати, що погано живеться
показать весь комментарий
14.06.2021 08:18 Ответить
чем кололись ?
показать весь комментарий
14.06.2021 08:23 Ответить
вакциною
показать весь комментарий
14.06.2021 08:24 Ответить
куда ?
показать весь комментарий
14.06.2021 08:25 Ответить
в ліву руку біля плеча
неправильно?
показать весь комментарий
14.06.2021 08:27 Ответить
Асад привился в зад
показать весь комментарий
14.06.2021 08:29 Ответить
 
 