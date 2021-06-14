Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 176,7 млн, число жертв - более 3,8 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 14 июня в мире зарегистрировали 300 173 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 784 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 176 723 813 случаев инфицирования, из них 300 173 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 819 645 человек, из них 6 784 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 160,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 26-ю и 2-ю позицию соответственно.
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хто хоче, той вакцинується
моя мати, теща і ми з дружиною вже вакцинувалися
хто не хоче, хай верещить про зраду і некомпетентність, йому так зручніше, нічого не робити і верещати, що погано живеться
неправильно?