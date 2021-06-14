НАТО продолжит наращивать военный потенциал для противодействия РФ. Будем реагировать жестко и четко, - Столтенберг
НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.
Он повторил, что "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".
Генсек отметил: "Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".
По его словам, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.
Столтенберг заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".
"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - подчеркнул он.
По словам Столтенберга, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".
Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО. - Ред.), таких как Украина и Грузия".
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