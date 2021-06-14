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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО продолжит наращивать военный потенциал для противодействия РФ. Будем реагировать жестко и четко, - Столтенберг

НАТО продолжит наращивать военный потенциал для противодействия РФ. Будем реагировать жестко и четко, - Столтенберг

НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

Он повторил, что "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

Генсек отметил: "Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".

По его словам, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Столтенберг заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также агрессивное поведение РФ, - Столтенберг

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями - "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО. - Ред.), таких как Украина и Грузия".

НАТО (9961) оборона (5198) россия (95361) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+4
Жёстко выражать возмущение и чётко проявлять озабоченность... Импотенты гребаные.
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14.06.2021 08:27
+3
Выразят очередную озабоченность. Жалкие карлики, ничего вы не можете. Ну ладно, сожрет Рф Украину. Ну так она дальше пойдет. Уверен, что никто не будет защищать ни Прибалтику, ни Польшу и т.д. Всех предадут, как делали это в 30-х гг. прошлого столетия. Всех сольют и пойдут работать в Газпром.
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14.06.2021 09:25
+2
Жорстка взволнованность і чотка озабоченность
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14.06.2021 08:31
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Жёстко выражать возмущение и чётко проявлять озабоченность... Импотенты гребаные.
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14.06.2021 08:27 Ответить
Жорстка взволнованность і чотка озабоченность
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14.06.2021 08:31 Ответить
жестко выразим глубокую озабоченность, четко попросим стороны сесть за стол переговоров
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14.06.2021 08:32 Ответить
Бла бла бла
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14.06.2021 08:32 Ответить
НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал Источник: https://censor.net/ru/n3271162
Та невже Україну приймуть?
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14.06.2021 08:33 Ответить
З купою шпигунів в ОПі?
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14.06.2021 08:36 Ответить
рузге кочегарят кузнецова
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14.06.2021 08:55 Ответить
Так готовы,что готовы будите убрать ядерные ракеты из Европы,чтобы наладить хорошие отношения с рф?
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14.06.2021 09:07 Ответить
"подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге". НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинациюразличных инструментов" Источник: https://censor.net/ru/n3271162

https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного... РИА Новости, 13.06.2021
Что вы не знаете о НАТО и стесняетесь спросить. В Киеве, на трибунах стадиона "Олимпийский" свободно разместится 3 армии стран членов НАТО Венгрии, Чехии и Словакии. Ещё пару тысяч свободных мест останется. Если военный блок увеличит состав армии на немыслимые 10% (в планах 2%), то на стадионе просто не останется свободных мест.
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14.06.2021 09:22 Ответить
Выразят очередную озабоченность. Жалкие карлики, ничего вы не можете. Ну ладно, сожрет Рф Украину. Ну так она дальше пойдет. Уверен, что никто не будет защищать ни Прибалтику, ни Польшу и т.д. Всех предадут, как делали это в 30-х гг. прошлого столетия. Всех сольют и пойдут работать в Газпром.
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14.06.2021 09:25 Ответить
Как всегда в Нато сидят одни балаболки и болтуны!! нашли чем пугать Пуйла!!Пуйла надо в морду бить и пожёсче, а они всё о диалоге с ним и болтовне, о договорах на которые путин положил свои детородный орган!! Ведь все понимают и знают , что Пуйло никогда не применит Ядерное оружие!! так попиликают и успокоятся!! А и наши бездари руководители разинули рот и слушают байки коммунистов 50-60-х годов!! Уже 70 лет пиликают и пугают ядерным оружие и что?? Кому нужны ядерные руины!!?? По-моему Чернобыль всех убедил, что с ядерной реакцией шутить нельзя!! И пресмыкаться перед Пйулом Украине. за падло!!
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14.06.2021 13:12 Ответить
 
 